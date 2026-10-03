Tecno

Sony lanza una nueva PS5 Slim: que correcciones tiene esta versión

La nueva placa base EDM-051 fue detectada en una unidad de la edición limitada de Marvel’s Wolverine

La batería CMOS CR2032 ahora puede reemplazarse sin desarmar por completo la consola.
La batería CMOS CR2032 ahora puede reemplazarse sin desarmar por completo la consola.
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Sony modificó de manera interna el diseño de la PS5 Slim sin anunciarlo de forma oficial, con cambios orientados a facilitar la reparación y reducir los costos de fabricación de la consola. El hallazgo surgió a partir del desmontaje de una unidad de la edición limitada de Marvel’s Wolverine, realizado por el técnico de consolas Modyfikator89, que reveló una placa base revisada identificada como EDM-051.

La batería CMOS ahora se reemplaza sin desarmar la consola

El cambio más relevante afecta a la pila CMOS CR2032, un componente que mantiene activo el reloj interno de la consola. Sin esta batería, la PS5 pierde la hora del sistema cuando permanece desconectada, lo que puede impedir la verificación de licencias digitales y dejar inutilizables las partidas guardadas.

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En los modelos anteriores de PS5 Slim, sustituir esta pieza exigía desmontar por completo la placa base, con el riesgo de perder la garantía y de manipular el compuesto de metal líquido usado para la refrigeración. La revisión EDM-051 adopta un esquema similar al de la PS5 Pro: la batería queda ahora en una posición accesible y puede cambiarse de forma directa, a un costo de apenas un par de euros, sin necesidad de enviar la consola a reparación.

PS5 Slim
El técnico Modyfikator89 descubrió los cambios internos al desmontar la consola. (X)

El sistema de refrigeración y la placa base también cambiaron

Más allá de la batería, Sony reorganizó toda la disposición interna de la placa base para simplificar la forma en que se organizan los componentes. El sistema de refrigeración también se modificó: el metal líquido que rodea la unidad de procesamiento acelerado (APU) quedó contenido de una manera equivalente a la que utiliza la PS5 Pro, lo que reduce la superficie en contacto directo con el compuesto y, con ello, el riesgo de fugas durante el uso habitual o ante vibraciones.

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El disipador de calor incorpora además una construcción y materiales distintos respecto de los modelos Slim previos. Sony también sustituyó el chip HDMI retimer por uno más económico y eficiente.

De acuerdo con los reportes, el modelo revisado comenzó a distribuirse en septiembre de 2026. Las unidades, sin embargo, continúan incluyendo el mismo manual de siempre, sin ninguna referencia a estos cambios internos. Por ese motivo, la única manera de confirmar si una consola incorpora la nueva placa EDM-051 es abrirla físicamente.

Hay tres colores distintos: Volcanic Red, Cobalt Blue y Sterling Silver. (Chris Welch)
La batería CMOS CR2032 ahora puede reemplazarse sin desarmar por completo la consola. (Referencial/Chris Welch)

Una práctica habitual en la industria de consolas

Este tipo de revisiones internas sin anuncio público es frecuente durante el ciclo de vida comercial de una consola. Los fabricantes suelen aprovechar estas actualizaciones para reducir costos de producción, simplificar componentes o perfeccionar aspectos del diseño, por lo general sin que el usuario perciba cambios en el funcionamiento del equipo.

Por el momento, la configuración EDM-051 solo fue identificada en la edición limitada de Marvel’s Wolverine, por lo que todavía resta comprobar en qué medida esta revisión se extiende al resto de los modelos de PS5 Slim que Sony comercializa.

Sony también extiende mejoras gráficas a la PS5 estándar

En paralelo a los cambios de hardware, Sony lanzó Quick Spectral Super Resolution (QSSR), una tecnología de reescalado mediante inteligencia artificial pensada para la PlayStation 5 estándar.

QSSR es una tecnología gráfica con inteligencia artificial para la PS5 estándar. (Europa Press)
QSSR es una tecnología gráfica con inteligencia artificial para la PS5 estándar. (Europa Press)

Se trata de una versión adaptada de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), el sistema que hasta ahora estaba reservado para la PS5 Pro y que permite reconstruir imágenes con más detalle y estabilidad mediante el análisis píxel a píxel. La función llegó a través de actualizaciones gratuitas para Marvel’s Wolverine y Ghost of Yotei, los dos primeros títulos compatibles.

QSSR surgió del Proyecto Amethyst, una colaboración entre Sony y AMD, y combina una arquitectura de red neuronal optimizada con un ajuste manual pensado para funcionar dentro de los límites de rendimiento de la PS5 original.

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