La NASA publicó más de 800 gigabytes de datos de la misión lunar Artemis II

Una vista de la Tierra como una media luna azul y blanca, capturada desde la órbita lunar, con la superficie craterizada de la Luna en primer plano, durante una misión del programa Artemis. (X)

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La NASA publicó más de 800 gigabytes de datos científicos de la misión Artemis II, la primera vuelta tripulada alrededor de la Luna en más de cinco décadas. El archivo difundido incluye imágenes, videos y audios recogidos por los cuatro astronautas durante el sobrevuelo lunar.

El conjunto quedó disponible en el Sistema de Datos Planetarios, el archivo público que la NASA usa para sus misiones planetarias. Incluye más de 11.000 fotografías y videos en resolución completa, 8,5 horas de audio con las observaciones científicas de la tripulación y una serie de imágenes con anotaciones manuscritas de los astronautas.

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Junto con el material, la agencia difundió tres documentos: el Informe Preliminar de Ciencia Lunar de Artemis II, el Informe de Operaciones Científicas y una guía de uso de los datos. Según la NASA, es la primera vez en más de 50 años que se reúne un conjunto de datos planetarios capturado principalmente por personas y no por instrumentos robóticos.

Vista captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. NASA

Artemis II despegó el 1 de abril con cuatro tripulantes a bordo de la cápsula Orion y sobrevoló la Luna el día 6, acercándose hasta unos 4.067 millas (6.545 kilómetros) de la superficie antes de regresar y amarizar frente a la costa de San Diego. Cabe señalar que fue la primera misión tripulada en pasar cerca de la Luna desde el Apolo 17, en 1972.

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Destellos en la cara oculta de la Luna

Entre los hallazgos más llamativos figuran los audios en los que el comandante Reid Wiseman reportó a la sala de control de la misión, en el Centro Espacial Johnson de Houston, haber observado destellos de impacto en la superficie lunar.

“Vimos tres destellos de impacto hasta ahora”, dijo Wiseman durante el sobrevuelo. “No fue un reflejo de alguna partícula de los propulsores ni de los tanques de purga. Fueron definitivamente destellos de impacto en la Luna”.

El Informe Preliminar de Ciencia Lunar, difundido junto con los datos, precisó que la tripulación terminó reportando cinco destellos en total, generados por el choque de pequeños fragmentos rocosos contra la superficie lunar durante un eclipse de 54 minutos observado desde la nave Orion.

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Christina Koch, miembro de la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, asiste a una rueda de prensa durante la visita de la tripulación al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC) de la ESA. REUTERS/Nicolas Economou

El equipo científico descartó otras fuentes, como reflejos solares o rayos cósmicos, antes de confirmar las observaciones.

Los destellos de impacto ya habían sido reportados antes por tripulaciones del programa Apolo, hace medio siglo, y por telescopios terrestres en cientos de ocasiones. Nunca antes, sin embargo, una misión tripulada moderna los había confirmado desde tan cerca de la Luna.

El material incluye también los audios en los que la tripulación describió, en tiempo real, una variedad de colores en la superficie lunar que no se perciben desde la Tierra.

En una de las grabaciones difundidas, Christina Koch describió un tono amarillento en una zona de la Luna como “la mejilla curtida de la Luna”, mientras observaba las planicies volcánicas cercanas al cráter Aristarco.

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Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventanilla de la nave espacial Orion a las 18:41 EDT (22:41 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de la misión Artemis II. NASA/Handout via REUTERS

La observación de los destellos y de los colores lunares ocurrió durante un eclipse solar de 54 minutos, cuando la Luna se interpuso entre la nave y el Sol.

Según relató Glover en los audios difundidos, la escena lo dejó sin palabras: “No creo que la mente humana esté preparada para ver esto”, dijo mientras fotografiaba el fenómeno desde la ventanilla de Orion.

Preparación para las próximas misiones

La tripulación estuvo integrada por el comandante Wiseman, el piloto Victor Glover, primer astronauta afroamericano asignado a una misión lunar, y la especialista de misión Christina Koch, poseedora del récord de vuelo espacial individual más largo logrado por una mujer.

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También participó el especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el primer astronauta no estadounidense en viajar más allá de la órbita baja terrestre.

La NASA publicó más de 800 gigabytes de datos científicos de la misión Artemis II. REUTERS/Denis Balibouse

Los cuatro habían recibido entrenamiento previo en geología y geografía lunar para reconocer, en tiempo real y sin ayuda de instrumentos, observaciones de interés científico durante el sobrevuelo.

El archivo también documenta diferencias de color y textura entre distintas regiones de la Luna, percibidas a simple vista por la tripulación, y detalles del terminador, la línea que separa el día y la noche lunares.

Según la NASA, esos registros ayudarán a planificar las próximas misiones Artemis, que apuntan al polo sur lunar, donde las condiciones de iluminación son más extremas que en la ruta que siguió Artemis II.

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En dirección contrarreloj desde la parte superior izquierda, tripulantes del Artemis II Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover durante un paso cerca de la Luna el 6 de abril del 2026. (NASA vía AP)

Todo el material quedó disponible de forma gratuita para científicos, instituciones académicas y el público general a través del sitio del Sistema de Datos Planetarios de la NASA.

Durante el sobrevuelo, la nave Orion llegó a ubicarse a más de 252.000 millas (unos 405.000 kilómetros) de la Tierra, la mayor distancia alcanzada por una tripulación desde las misiones Apolo.

La agencia aclaró que esta es apenas la primera entrega de datos de la misión. El paquete llamado SPICE, que contiene la información precisa de navegación y posición de la nave Orion durante el vuelo, todavía no fue incluido en esta publicación y se sumará al archivo más adelante.

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