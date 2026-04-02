Los ‘ojos’ de Artemis II: estas son las cámaras que están grabando el histórico regreso a la Luna

Las cámaras documentaron en alta definición los eventos clave de la misión, como la separación de módulos. (Composición Infobae: Reuters / captura NASA)

La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy y ya orbita la Tierra equipada con un avanzado sistema de cámaras y sensores solares desarrollados por Redwire Corporation, pieza clave para el monitoreo y la transmisión en tiempo real de esta misión emblemática.

Tecnología de cámaras en Artemis II

Redwire Corporation, en colaboración con Lockheed Martin, ha dotado a la misión Artemis II de un sistema integral compuesto por 11 cámaras, tanto internas como externas, instaladas en la cápsula Orion. Estas cámaras cumplen funciones de inspección y navegación, permitiendo un control exhaustivo de la nave durante todas las fases del viaje hacia la Luna.

Entre las innovaciones más destacadas, se encuentran las cámaras inalámbricas situadas en cada uno de los cuatro paneles solares de Orion. Estas permiten inspeccionar la nave espacial en pleno vuelo, proporcionando imágenes críticas para la seguridad y el soporte de la tripulación.

Así se observa la Tierra desde un sistema óptico inalámbrico instalado en la nave Orión de Artemis II. (Composición Infobae: captura NASA)

Además, la cámara de navegación óptica ofrece imágenes de alta resolución que alimentan el algoritmo de visión artificial de la nave, esencial para determinar la posición y velocidad de Orion en relación con la Tierra.

Las cámaras de Redwire, capaces de grabar video en 4K y capturar imágenes de 12 megapíxeles, transmitieron en directo desde el interior y el exterior de la cápsula. Asimismo, documentaron en alta definición los eventos clave de la misión, como la separación de módulos, el despliegue de paneles solares. Próximamente, registrarán las demostraciones realizadas por los astronautas a lo largo de los 10 días que dura el viaje.

Sensores solares y sistemas de monitoreo energético en la nave Orion

Además del sofisticado sistema de cámaras, Redwire provee cuatro conjuntos de sensores solares de baja resolución para el módulo de servicio europeo de Orion, bajo contrato con Airbus. Estos sensores forman parte esencial del sistema de generación de energía solar de la nave, ofreciendo datos en tiempo real a la electrónica de control para ajustar la orientación y el funcionamiento de los paneles solares.

La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy y ya orbita la Tierra. REUTERS/Steve Nesius

Esta tecnología ya fue probada con éxito durante Artemis I, y ahora vuelve a operar en Artemis II, asegurando la eficiencia energética indispensable para el desarrollo seguro de la misión tripulada.

Redwire Corporation: protagonista en la exploración lunar de la NASA

Redwire Corporation, con presencia en Norteamérica y Europa y una plantilla de aproximadamente 1.400 empleados, reafirma su papel central en la innovación aeroespacial al suministrar tecnología crítica para la exploración lunar.

Mike Gold, presidente de Redwire Space, expresó su satisfacción por aportar “tecnología de navegación e imágenes, fiable y probada en vuelo, para Artemis II, que desempeñará un papel vital en esta histórica misión”.

Imagen capturada durante la histórica misión Artemis I. Es el momento exacto de la separación entre la nave no tripulada Orion y la Etapa de Propulsión Criogénica Provisional (ICPS). (Captura NASA)

La contribución de Redwire no solo garantiza el monitoreo permanente de la nave y la seguridad de la tripulación, sino que también permitirá al público seguir de cerca el desarrollo de Artemis II, gracias a las transmisiones en directo y la documentación visual del regreso humano a la órbita lunar.

Cronograma detallado: así será el día a día de la misión Artemis II

La misión Artemis 2 está diseñada para extenderse durante aproximadamente 10 días e incluye un cronograma detallado de operaciones y tareas específicas para la tripulación. En la jornada inicial, tras el lanzamiento, la nave alcanza una órbita terrestre alta.

Durante esta fase, los astronautas se dedican a configurar los sistemas de la cabina, verificar los equipos esenciales y realizar maniobras de aproximación utilizando la etapa superior del cohete como blanco, lo que servirá como entrenamiento clave para futuros encuentros y acoplamientos en el espacio.

El momento previo al despegue de la nave Orion en la misión Artemis II. (Captura NASA)

En el segundo día, tiene lugar la maniobra de inyección translunar (TLI), que libera a Orion de la influencia gravitatoria de la Tierra y la dirige hacia la Luna. Esta maniobra garantiza también la trayectoria de regreso seguro. En los días siguientes, los integrantes de la misión llevan a cabo simulacros de emergencias médicas, ajustan la ruta de vuelo y se preparan para las observaciones lunares.

Al llegar al quinto día, la nave ingresa en la esfera gravitacional del satélite. Durante esta etapa, la tripulación pone a prueba la presurización de los trajes espaciales y ensaya procedimientos de alimentación de emergencia. El sexto día se produce el acercamiento máximo a la Luna, con Orion pasando a una distancia de entre 6.400 y 10.000 kilómetros de la superficie lunar.

En este sobrevuelo, la nave queda incomunicada con el control en la Tierra durante un lapso de 30 a 50 minutos al transitar por el lado oculto de la Luna, y existe la posibilidad de que se supere la marca de distancia lograda por la misión Apollo 13.

La astronauta de la NASA Christina Koch ajusta el visor de su casco junto al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen en la cápsula Orion de la tripulación antes del lanzamiento previsto de la misión Artemis II. NASA TV/vía REUTERS

A partir del séptimo día, los astronautas se enfocan en las tareas de regreso. Entre sus actividades, practican el ensamblaje de refugios improvisados contra tormentas solares utilizando recursos a bordo y llevan a cabo ejercicios de pilotaje manual. Al acercarse al final de la misión, revisan los protocolos de reentrada y se preparan con prendas de compresión para facilitar la readaptación a la gravedad terrestre.

En la fase final, se separa el módulo de servicio y se orienta el escudo térmico de la nave para enfrentar el reingreso en la atmósfera. Orion debe soportar temperaturas que alcanzan los 2.700 ℃ antes de desplegar sus once paracaídas y descender hacia el Océano Pacífico, donde la tripulación será recuperada por la Marina de Estados Unidos.