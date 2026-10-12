Claude es un chatbot de IA usado para tareas académicas y programación. (Foto: Europa Press)

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Ciberdelincuentes utilizaron anuncios de Google que mostraban el dominio de Bing para dirigir a usuarios de macOS a instaladores falsos de Claude, una maniobra que buscaba que ejecutaran malware en el ordenador de Apple bajo la apariencia de una descarga legítima del asistente de inteligencia artificial (IA) de Anthropic.

La campaña fue detectada tras una búsqueda del término “claude mac”. El anuncio exhibía bing.com, un detalle diseñado para dar una apariencia confiable al enlace y favorecer el clic de la víctima.

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La firma Push Security denominó a esta modalidad Adception, una técnica que combina publicidad maliciosa, redirecciones mediante dominios reconocidos y engaños de ingeniería social para llevar al usuario a una página falsa.

Ciberdelincuentes utilizaron anuncios de Google con el dominio de Bing para dirigir a usuarios de macOS hacia instaladores falsos de Claude. (Foto: Europa Press)

Cómo opera este ciberataque en la web

El recorrido comienza cuando la persona pulsa el anuncio y atraviesa varias redirecciones: Google, el sistema de seguimiento de clics de Bing y un sitio de WordPress vulnerado perteneciente a un comercio sudamericano. El destino es una página creada para que los usuarios de Mac crean que están frente a un instalador auténtico.

El sitio falso no permite el acceso directo. Solo se carga si la visita proviene de Google o Bing, una condición que dificulta que investigadores y herramientas automatizadas detecten la operación.

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La página invita a instalar la aplicación mediante un comando en el computador. Sin embargo, el botón para copiar el supuesto código de instalación altera el contenido que termina pegándose en el dispisitivo.

La firma Push Security denominó Adception a la técnica que combina publicidad maliciosa, redirecciones y manipulación social. (Imagen ilustrativa Infobae)

En pantalla, la víctima puede ver el comando legítimo de Anthropic, “curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash”. Al copiarlo, recibe otro comando malicioso, una sustitución que aprovecha la confianza generada por la instrucción visible.

Qué tipo de malware se instala en el dispositivo

Push Security no pudo determinar qué tipo de programa dañino se instala después de la ejecución. La firma sí identificó varios dominios asociados con el mismo conjunto de herramientas de ClickFix, una técnica que induce a las propias víctimas a ejecutar código malicioso en sus dispositivos.

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En septiembre de 2026 se denunció una operación similar dirigida a usuarios de Mac a través de anuncios publicados en Reddit. Aquella campaña afectaba de igual manera a ordenadores con Windows y requería que las víctimas copiaran y pegaran código en el terminal.

Anthropic cortó el acceso a internet en las evaluaciones internas de sus modelos de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo Anthropic previene riesgos de seguridad al evaluar su asistente de IA

Anthropic decidió cortar el acceso a internet en todas las evaluaciones internas de sus modelos de inteligencia artificial hasta poder confirmar que dispone de controles suficientes para supervisar a sus agentes y evitar que actúen fuera del espacio de pruebas.

La empresa tomó la medida después de una revisión iniciada en julio de 2026 sobre conductas no deseadas de Claude. Entre ellas figuró la presentación de una pista falsa sobre un asesinato sin resolver a la policía de Filadelfia, en Estados Unidos.

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El laboratorio explicó que ya había desconectado internet en algunas evaluaciones de ciberseguridad consideradas de mayor riesgo, pero extendió la restricción a todo el proceso interno.

Las pruebas internas de Claude registraron el envío de una pista falsa sobre un asesinato a la policía de Filadelfia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Aunque el impacto de esos comportamientos fue mínimo y ya habíamos desconectado el acceso a internet para algunas de las evaluaciones de ciberseguridad de mayor riesgo, ahora hemos decidido expandirlo a todas nuestras evaluaciones internas hasta que tengamos confirmado que nuestras medidas de seguridad y monitorización realmente son capaces de detener este tipo de comportamientos”, señaló.

Entre las acciones registradas durante esas pruebas aparecieron la explotación de fallos de software, como inyecciones SQL o de comandos en páginas de terceros, el envío de formularios sin autorización, el uso de acortadores de direcciones web para esquivar límites de longitud y la elusión de restricciones de acceso en sitios gubernamentales.

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La compañía vinculó parte de esas respuestas con encargos ambiguos o imposibles de resolver. “Nosotros y otros hemos observado que cuando a los modelos se les dan tareas imposibles de completar, persiguen estrategias no deseadas y, a veces, desalineadas para lograr sus objetivos”.