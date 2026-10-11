GTA 6 tiene clasificación +18 por su contenido de violencia, drogas y escenas sexuales

Grand Theft Auto 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series en formato digital. (Rockstar)

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Grand Theft Auto 6 se acerca a su lanzamiento y ya cuenta con las primeras clasificaciones por edad que anticipan el tono de su contenido. Los registros conocidos hasta ahora, atribuidos a organismos de Estados Unidos, Europa y Oceanía, describen violencia gráfica, desnudez, consumo de drogas y lenguaje explícito.

La nueva entrega de Rockstar Games, protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, llegará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series, en formato exclusivamente digital, con una ambientación que retoma Vice City.

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Qué clasificación recibió GTA 6

La Entertainment Software Rating Board (ESRB), organismo encargado de calificar videojuegos en ese país, asignó a GTA 6 la categoría M for Mature, reservada para mayores de 17 años.

Grand Theft Auto 6 tendrá clasificación para adultos en las principales regiones del mundo: M for Mature en Estados Unidos, PEGI 18 en Europa y R18+ en Australia y Nueva Zelanda. Estas categorías advierten sobre violencia intensa, desnudez, contenido sexual explícito y consumo de drogas, por lo que el juego queda fuera del alcance recomendado para menores de edad.

El organismo europeo PEGI catalogó la entrega con la etiqueta PEGI 18 para el mercado de esa región.

Entre los contenidos señalados en el registro de ESRB figuran sangre y violencia gráfica, humor para adultos, desnudez, lenguaje fuerte, contenido sexual explícito y consumo de drogas y alcohol. La combinación es consistente con los antecedentes de la franquicia, aunque la clasificación por sí sola no determina cómo se presentarán esas escenas dentro de la historia.

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El informe también menciona la existencia de compras dentro del juego, un aviso que no permite establecer todavía qué productos estarán disponibles ni si existirá algún sistema de microtransacciones vinculado a la campaña principal.

En Europa, el organismo PEGI asignó a GTA 6 la categoría PEGI 18, destinada a contenidos apropiados únicamente para adultos. Según la ficha difundida, el juego incluirá “violencia gráfica intensa, temas sexuales fuertes y consumo de drogas ilegales”.

El apartado sexual también ocupa un lugar central en la ficha. El organismo detalló la presencia de desnudos, escenas de sexo”. A esto se suman clubes nocturnos donde será posible pagar por bailes privados.

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Los registros de clasificación advirtieron sobre la presencia de opciones de compra dentro del videojuego.

PEGI añadió que el lenguaje soez y discriminatorio aparecerá de forma frecuente tanto en conversaciones como en los programas de televisión y las cadenas de radio que formarán parte del mundo abierto.

Por qué la ficha de PEGI fue retirada

Este nivel de detalle generó atención porque, según se informó, la publicación de la ficha de PEGI habría sido un error del organismo. El documento fue eliminado del sitio web poco después de aparecer, aunque la comunidad alcanzó a difundir sus descripciones antes de la baja.

La clasificación retirada no implica que los datos sean falsos, pero tampoco garantiza que reflejen con exactitud el contenido final del juego. El propio organismo no ofreció una explicación oficial sobre el motivo de la publicación ni de su posterior retiro.

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Australia y Nueva Zelanda aplicaron la categoría R18+ por la presencia de violencia y contenido explícito. (Rockstar)

En los juegos clásicos de la franquicia, de la llamada era 3D, ya habían existido decapitaciones y desmembramientos, un recurso que se había dejado de lado en las entregas más recientes, donde la violencia se representaba principalmente con charcos de sangre y agujeros de bala.

Las alertas para el público menor de edad

A estas descripciones se suma la clasificación R18+ otorgada en Australia y Nueva Zelanda, que incluye referencias a escenas sexuales de manera específica, además de los elementos de violencia y drogas ya señalados por los otros organismos.

Las tres categorías coinciden en un punto central: GTA 6 queda fuera del público infantil y adolescente, con advertencias explícitas dirigidas a padres y tutores sobre la naturaleza adulta de sus contenidos.

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Las clasificaciones por edad evalúan aspectos distintos según el territorio, por lo que las descripciones de cada organismo no siempre coinciden de manera exacta, aun cuando se refieren al mismo producto.