Facundo Arana desmintió un romance con la diseñadora Marian Saud y afirmó que no tiene pareja (Video: LAM, América TV)

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Facundo Arana frenó frente a un notero de LAM (América TV) y fue terminante: no tiene ningún romance con la diseñadora Marian Saud, está “solito” y las versiones que circularon sobre su distancia con sus hijos son falsas. “Gente que quiere hacer daño. Eso es”, resumió el actor, que lleva más de tres décadas en el medio y no esquivó ninguna de las preguntas que le hicieron en la puerta del teatro donde protagoniza su obra. Las versiones habían tomado fuerza horas antes en ese mismo programa, cuando el panelista Pepe Ochoa aseguró tener confirmación de que el galán estaba iniciando un nuevo vínculo sentimental tras su separación, en enero, de María Susini después de 19 años de relación.

Detenido a la salida del teatro, el intérprete no dejó lugar para la ambigüedad. Cuando le preguntaron si estaba de novio, respondió con una sola palabra: “No”. Ante la consulta por Marian Saud, fue igualmente directo: “Estoy solito. Gracias, pero no estoy con Marian. La conozco. Incluso tenemos amigos en común, pero no estoy con Marian Saud”. También salió al cruce de la versión que indicaba que sus hijos no tenían contacto con él. “No, de hecho el otro día vino acá al teatro, la obra le encantó”, dijo sobre uno de ellos, y contó que el día anterior habían ido a cenar juntos. Respecto a la versión de que lo habrían vetado en el country de Pilar donde supuestamente vive su expareja, fue tajante: “Me estás preguntando cualquier cosa”.

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La diseñadora Marian Saud explicó que el contacto con Arana surgió por una propuesta laboral para su desfile de alta costura

Sobre el origen de cada uno de los rumores, Arana se mostró sereno pero firme. “Me contás cosas que se van, tanto de lo que vivo y de lo que soy”, le dijo al cronista. Y cuando le preguntaron cómo convive con ese tipo de información, respondió con perspectiva: “Estoy desde que tengo 20 años en el medio. La cosa es que arranqué a los 20 y hoy tengo 54, y vos tenés interés en ver lo que tengo para decir de alguien”. Sobre quiénes alimentan esas versiones, no tuvo dudas: “Gente que quiere hacer daño”.

La diseñadora también habló, en diálogo con Teleshow, y reconstruyó cada uno de los episodios que alimentaron las versiones. Contó que el vínculo con Arana nació a través de una amiga en común y que la propuesta que los reunió fue estrictamente profesional: ella quería que el actor participara de uno de sus desfiles de alta costura. “Nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, explicó. Saud está al frente de una firma con presencia en Buenos Aires y San Pablo, especializada en vestidos a medida para novias, fiestas y ocasiones especiales.

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Facundo Arana fue contundente sobre los rumores de romance con Marian Saud: “Gente que quiere hacer daño”

Los encuentros que siguieron también tuvieron una lógica grupal. “Me invitó con amigos a ver su obra y fuimos a comer en grupo por la calle Corrientes”, detalló la diseñadora, que subrayó que ninguna de esas salidas ocurrió de a dos. El episodio del perro, que fue el que más combustible le dio al rumor, tuvo una explicación igualmente concreta: “Vino a mi casa con su perro, que era muy bebé. No podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”. A partir de ese encuentro, los animales jugaron y ella filmó la escena. “Subí una historia de los perros jugando porque eran súper tiernos. Tengo casi más fotos con mi perro que mías. No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro”, aclaró Saud a Teleshow. Y cerró con sorpresa genuina: “Jamás pensé que dos perritos jugando harían tanto lío. Se hizo una locura que no es”.

La frase con la que la diseñadora cerró su descargo fue directa: “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”. En LAM, en cambio, Ochoa había sostenido que Saud publicó imágenes con el perro del actor y con su casco, que Arana no tendría autorización para entrar al country de Pilar donde supuestamente vive su expareja y que la familia “no lo reconocía”. También planteó que el actor habría intentado recomponer el vínculo con Susini mientras, al mismo tiempo, comenzaba a verse con la diseñadora.

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María Susini desmintió las versiones sobre la vida sentimental de su hija India y negó una discusión con Facundo Arana

La versión más sensible de las que circularon en LAM apuntaba a un conflicto entre Arana y María Susini por la vida sentimental de India, la mayor de los tres hijos que tienen en común. Según Ochoa, el actor habría desaprobado el vínculo de la joven —de 18 años— con un hombre mayor que era su profesor de equitación, y ese rechazo habría generado una ruptura con la familia. Susini salió a desmentir ese relato de manera categórica en declaraciones exclusivas a Teleshow.

“India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras”, afirmó la modelo y conductora. Y desmontó el conflicto de raíz: “¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió”. Negó además que resida en Pilar y descartó haber prohibido el acceso del actor a ningún lugar. “No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu”, sostuvo.

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Susini también aclaró que se enteró de los rumores porque fue consultada por Teleshow durante la mañana. “Me dieron ganas de contestarles a ustedes y aclaré esto, pero no voy a decir más nada. Y creo que quedó bien claro”, cerró. Respecto a su presente personal, fue igualmente clara: no tiene interés en iniciar ningún vínculo sentimental. “Estoy ocupándome de mi familia, empezando a trabajar de vuelta, cada vez más fuerte. Conocer a alguien, no”, concluyó.