Las autoridades hondureñas reportaron que entre los 254 detenidos por asociación terrorista figuran 233 hombres y 21 mujeres, capturados como parte de las operaciones contra estructuras criminales. (Foto: Policía Nacional)

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Un total de 254 personas han sido detenidas en Honduras por el delito de asociación terrorista desde que comenzaron a implementarse las reformas legales contra el crimen organizado, informó este miércoles el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, durante la presentación del primer balance de resultados de estas disposiciones.

De acuerdo con el funcionario, del total de capturados hasta el miércoles, 233 son hombres y 21 mujeres. Las detenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad contra estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país.

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Velásquez explicó que desde el 21 de septiembre las autoridades comenzaron a detener un promedio de dos integrantes de organizaciones criminales por día. Sin embargo, después de la aprobación de las reformas procesales, el pasado 30 de octubre, el promedio aumentó a aproximadamente ocho capturas diarias.

Las autoridades de Seguridad informaron que 254 personas han sido capturadas en Honduras por el delito de asociación terrorista, (Foto: Policía Nacional)

El ministro sostuvo que las modificaciones legales han permitido intensificar los operativos, particularmente en territorios identificados como de alto riesgo por la presencia de estructuras delictivas.

Entre las medidas aprobadas se encuentran el fortalecimiento del régimen penitenciario, la ampliación de 24 a 48 horas del período de detención en sede policial y la facilitación de procedimientos de allanamiento y captura.

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El funcionario presentó estos resultados en medio de las operaciones contra organizaciones criminales que mantienen presencia en departamentos como Yoro, donde las autoridades han concentrado esfuerzos para localizar a cabecillas y desarticular sus estructuras.

Gerzón Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, presentó el primer informe sobre la implementación de las reformas legales contra el crimen organizado y confirmó que 254 personas han sido detenidas por asociación terrorista. (Foto: Policía Nacional)

Homicidios caen 23.3% en noviembre

Uno de los principales resultados destacados por la Secretaría de Seguridad fue la reducción de los homicidios durante los primeros 24 días de noviembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Según el informe, entre el 1 y el 24 de noviembre de 2025 se contabilizaron 172 homicidios, mientras que en las mismas fechas de 2026 se registraron 132, lo que representa 40 muertes violentas menos y una disminución del 23.3%.

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El promedio diario también mostró una reducción, al pasar de 7.2 homicidios en noviembre de 2025 a 5.5 durante el mismo período de este año.

Asimismo, las estadísticas presentadas por la institución reflejan que entre octubre y los primeros 24 días de noviembre de 2026 hubo 59 homicidios menos que en el período comparable de 2025, equivalente a una caída del 15.3%.

Del total de personas detenidas por asociación terrorista, 233 son hombres y 21 mujeres, según el primer informe presentado por el ministro Gerzón Velásquez sobre la aplicación de las reformas legales. (Foto: Policía Nacional)

Las autoridades también destacaron una reducción del 55.8% en los homicidios relacionados con drogas, maras, pandillas y sicariato, tres de los móviles identificados en las investigaciones criminales.

Al desglosar los datos, los asesinatos vinculados con drogas pasaron de 21 a 12, una disminución del 42.9%. Los relacionados con maras y pandillas bajaron de 40 a 19, equivalente al 52.5%, mientras que los casos de sicariato descendieron de 16 a tres, una reducción del 81.3%.

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En conjunto, estas tres categorías registraron 34 homicidios en 2026, frente a 77 en el período comparable de 2025.

Pese a los resultados presentados, Velásquez reconoció que la Policía Nacional enfrenta limitaciones de presupuesto, personal y recursos logísticos para responder a las necesidades de seguridad en el territorio hondureño.

Gerzón Velásquez reconoció que la Policía Nacional necesita incorporar al menos 2,500 agentes cada año para mejorar la cobertura territorial y responder a las necesidades de seguridad de la población hondureña. (Foto: Policía Nacional)

El funcionario señaló que actualmente existe aproximadamente un policía por cada 436 habitantes, una proporción que, según explicó, evidencia la necesidad de aumentar el número de efectivos para mejorar la capacidad de respuesta.

Como ejemplo de las dificultades, mencionó la situación de tres municipios del departamento de Yoro, donde anteriormente no había ni 20 agentes policiales para atender las necesidades de seguridad de la población.

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El titular de Seguridad también informó que trabajan en la recuperación del sistema IRIS, utilizado para investigaciones criminales, así como en la reactivación de los registros balísticos, herramientas que considera fundamentales para mejorar las capacidades de investigación.

Durante la presentación del informe, Velásquez también reveló que 440 miembros de la Policía Nacional han sido dados de baja durante los primeros diez meses de la actual administración, entre ellos dos comisionados.

El titular de Seguridad reveló que 440 miembros de la Policía Nacional, incluidos dos comisionados, fueron separados de la institución durante los primeros diez meses de la actual administración. (Foto: Policía Nacional)

El ministro explicó que los nombres de los agentes separados no han sido divulgados públicamente para evitar posibles represalias. Sin embargo, aseguró que existen registros y evidencias de los procedimientos realizados.

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Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y otorgar mayores facultades a la Inspectoría General de la Policía para actuar con mayor rapidez ante posibles faltas o violaciones a las responsabilidades profesionales de los funcionarios.

Velásquez consideró que los procesos de depuración deben ir acompañados de mejores condiciones laborales para los agentes, al señalar que algunos policías reciben salarios inferiores al mínimo establecido para el sector de seguridad.

También mencionó la falta de beneficios como quinquenios y otras prestaciones sociales, aspectos que, a su criterio, deben revisarse para mejorar las condiciones de quienes integran la institución.

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La Secretaría de Seguridad reportó un incremento en el ritmo de las capturas: antes del 30 de octubre se detenían en promedio dos integrantes de estructuras criminales al día. (Foto: Policía Nacional)

Otro de los objetivos planteados por la Secretaría de Seguridad es disminuir los niveles de extorsión que afectan a la población hondureña.

Velásquez hizo referencia a una encuesta de victimización de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), según la cual el 10.6% de la población había sido víctima de este delito durante el año anterior.

Ante ese escenario, la institución se ha fijado como meta reducir el indicador en al menos dos puntos porcentuales, hasta alcanzar un 8.6%.

El ministro expresó que espera que el próximo informe de victimización de la ASJ, previsto para diciembre, refleje una reducción superior a la meta establecida por las autoridades.

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Finalmente, Velásquez hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que consideren las necesidades presupuestarias de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad durante la discusión del Presupuesto General de la República para 2027.

El funcionario señaló que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario y las instituciones de justicia necesitan mayores recursos para fortalecer sus operaciones.