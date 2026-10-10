Qué canciones estarán en GTA 6 y qué emisoras de radio confirmadas junto a Bad Bunny

GTA 6 tendrá varias estaciones de radio dentro del videojuego y también contará un un álbum de música oficial. (Rockstar)

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La música será uno de los grandes atractivos de Grand Theft Auto VI. Rockstar Games confirmó seis emisoras de radio con estilos que van desde el pop y el hip-hop hasta el metal, el country y los ritmos africanos.

Entre las figuras vinculadas con la programación destaca Bad Bunny, quien estará asociado con Cocoteo FM junto a RaiNao, una estación dedicada a la música latina moderna. El videojuego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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La compañía también presentó Grand Theft Auto VI: The Album, una producción con 34 canciones originales que se publicará en la misma fecha que el juego. Aunque ya se conocen varios temas y artistas, todavía no se ha difundido una lista completa de todas las canciones que sonarán en cada emisora durante las partidas.

GTA 6 reveló sus primeras estaciones de radio. (Rockstar)

Las emisoras de radio confirmadas en GTA 6

Rockstar presentó seis estaciones con distintas propuestas musicales y personalidades encargadas de conducir sus programas. Estas son las emisoras anunciadas oficialmente:

Cocoteo FM: estará dedicada a la música latina contemporánea, con ritmos como reguetón, bachata y otros sonidos caribeños. Bad Bunny y RaiNao figuran entre los nombres asociados a esta estación.

Back Country Radio: tendrá una selección de country alternativo y sonidos de estilo renegado. Entre sus voces destacan Morgan Wallen, Lana Del Rey y Jeremy Dufrene.

AfroBank FM: explorará géneros africanos como el amapiano, además de clásicos y ritmos 3-step. Sus presentadores serán Burna Boy y Palms Trax.

The Chamber 106.6: estará centrada en el metal de los años ochenta y posteriores, con Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer, al frente.

Flash FM: recuperará una emisora asociada con la historia de Vice City , esta vez dedicada al pop. Robyn y Alex Consani estarán a cargo de la programación.

Dirty South Classics: reunirá rap regional y clásicos del hip-hop sureño, con Trick Daddy y Trina como presentadores.

Rockstar señaló que esta entrega tendrá la selección más amplia de radio y pódcasts de la saga hasta la fecha. Por ello, las seis estaciones anunciadas representan solo una parte de la oferta de audio del juego.

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Bad Bunny será uno de los conductores de la radio dedicada a la música latina dentro de GTA 6. (Composición Infobae: Rockstar Games / FREEK VAN DEN BERGH/EFE/EPA)

Qué canciones estarán en GTA 6

La lista oficial de sencillos de Grand Theft Auto VI: The Album incluye ocho temas anunciados por Rockstar. Estos son los títulos y artistas que ya se pueden identificar en la página musical del juego:

“That’s It” , de Yung Lean, con Future y Metro Boomin.

“RHYNO” , de Travis Scott.

“Sexy Magic” , de CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy.

“Last Thing You Need” , de Morgan Wallen.

“Suzuki” , de Fuerza Regida.

“Macacoa 2000” , de Rauw Alejandro.

“Don’t Chart” , de Cardi B.

“Bright Lights, Big City”, de Keith Richards.

Estos temas forman parte del álbum original anunciado para el lanzamiento. Sin embargo, no todos están confirmados como canciones de una emisora específica dentro del videojuego. La banda sonora comercial y la música licenciada para las radios son apartados relacionados, pero diferentes.

Imagen del album de 'Grand Theft Auto 6'

Una novedad: pódcasts dentro del videojuego

Además de las estaciones musicales, GTA 6 incorporará pódcasts ficticios que podrán escucharse bajo demanda. La función ampliará las opciones para acompañar los recorridos por Vice City y Leonida, con contenidos hablados que también forman parte de la ambientación del mundo abierto.

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La música ha sido una de las señas de identidad de Grand Theft Auto, desde los locutores que comentan la actualidad ficticia hasta las canciones que acompañan persecuciones y viajes por la ciudad.

Con Bad Bunny vinculado a la propuesta latina, artistas de distintos géneros y un álbum de 34 temas originales, Rockstar prepara una experiencia sonora amplia. La lista completa de canciones de cada emisora, no obstante, todavía no se ha publicado.