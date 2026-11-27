El expreso político cubano Nadir Martín Perdomo acudió a una estación policial cuatro días después de su salida de prisión. (Cortesía: Facebook)

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El expreso político cubano Nadir Martín Perdomo acudió este jueves 26 de noviembre a una estación de la Policía, tras recibir una citación apenas cuatro días después de su salida de prisión, según denunciaron familiares.

Betty Guerra Perdomo, su prima, informó a través de una publicación en Facebook que Nadir, la esposa de él y otros integrantes de la familia se dirigieron a la dependencia policial luego de que las autoridades del régimen lo convocaran ese mismo día.

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En el mismo mensaje, la mujer pidió apoyo para difundir el caso: “No están solos. Visibilizar es proteger”.

Horas más tarde, Betty comunicó que Martín Perdomo y el resto de sus allegados habían regresado a su vivienda. Según su relato, la citación tuvo como objetivo transmitirle “amenazas y advertencias” relacionadas con los hechos ocurridos desde su salida de prisión.

“Ya Nadir y el resto de la familia están en casa. Fue citado para recibir amenazas y advertencias sobre todo lo que ha pasado desde el día en el que fue puesto en libertad”, sostuvo Betty. También agradeció a quienes habían compartido la denuncia y destacó que la familia continuaría reclamando por la situación.

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La familia denunció que la Policía transmitió amenazas y advertencias al activista sobre sus actos tras la excarcelación. (Cortesía: Facebook)

Martín Perdomo fue detenido por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, de acuerdo con el texto difundido por la organización. El caso también involucra a su hermano, Jorge Martín Perdomo, quien continúa en prisión y cumple una condena de ocho años, según la organización Ciudadanía y Libertad .

Pronunciamiento de organizaciones tras citación

Por otra parte, Ciudadanía y Libertad condenó que la convocatoria se produjo después de que Martín Perdomo recuperara la libertad el domingo 22 de noviembre, luego de haber permanecido cinco años y medio encarcelado.

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La entidad calificó el hecho como un nuevo acto de hostigamiento y reclamó que se respete el derecho del exrecluso a permanecer con sus familiares.

La agrupación recordó que, en noviembre de 2024, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró arbitrario el encarcelamiento de los dos hermanos y solicitó su liberación inmediata.

Jorge Martín Perdomo permanece en prisión donde cumple una condena de ocho años impuesta por los tribunales. (Cortesía: Facebook)

“Después de más de cinco años de injusticias, esta familia merece recuperar la tranquilidad que le ha sido arrebatada”, sostuvo la organización. Además, exigió el fin de la persecución contra los expresos políticos y sus allegados, así como la liberación de Jorge.

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Por su parte, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) recordó que ya había documentado el hostigamiento contra la familia Perdomo. Entre los hechos registrados figuran las restricciones al derecho de Nadir a comunicarse con el exterior desde prisión, la detención temporal de su madre, Marta Perdomo, la vigilancia policial frente a su vivienda y una citación que recibió por defender a sus hijos.

OCLE clasificó este episodio bajo el indicador de Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas. A su vez, señalaron que la citación policial a un ex preso político pocos días después de su excarcelación, sin que se informaran los motivos y en un contexto de presiones previas contra su familia, puede interpretarse como un acto de intimidación.

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