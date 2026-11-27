Federico Delbonis y el festejo tras la conquista de la Copa Davis 2016. A su lado, Juan Martín del Potro (Crédito: Archivo AAT)

Guardar

Hay partidos que quedan asociados a un momento, a un lugar, y hay también nombres que quedan soldados para siempre a ese resultado, casi como un reflejo condicionado. Para Federico Delbonis, aquel 27 de noviembre de 2016, en Zagreb, fueron las dos cosas.

Desde los años ’70, con Guillermo Vilas, el tenis argentino llevaba décadas procurando alzar la Copa Davis. En el camino se habían perdido cuatro finales -1981, 2006, 2008 y 2011- y la selección albiceleste necesitaba de un último punto, de ese último esfuerzo del tenista de Azul para conseguir por primera vez la ansiada Ensaladera de Plata. Del otro lado de la red estaba Ivo Karlovic, 20° del mundo, un rival incómodo, con sus 2 metros y 11 centímetros, y dueño de uno de los servicios más poderosos del circuito.

PUBLICIDAD

La espera para ingresar a la cancha se le había hecho interminable a Delbonis, que entonces tenía 26 años y ocupaba el puesto 41 del ranking ATP. Con la serie 2-2, el zurdo entró con la responsabilidad de cerrar una historia que había atravesado a varias generaciones del tenis argentino. Diez años después, los recuerdos se atropellan en su garganta al momento de revivir su historia en una charla con Infobae. El arranque, el match point, la gente, el apunte de los saques, el flashback, las vivencias de una de las figuras de aquel equipo, que aquella tarde de domingo lograba el triunfo más importante para la Argentina.

- La Copa Davis era una obsesión para el tenis argentino y vos conseguiste el triunfo decisivo. ¿Le diste la relevancia que tuvo ese punto?

PUBLICIDAD

- Sí, la verdad es que la relevancia, la importancia que tuvo fue muy grande. Por ahí fui yo el héroe, pero también podría haber sido el villano (hace el gesto de “ojo” con el índice), como pasó en otras épocas y como les ocurrió a otros jugadores que tuvieron esa desgracia. Me tocó estar en ese momento de máxima tensión y responsabilidad, pero creo que todas las series se construyeron entre todos y que, en cada momento, todos fuimos importantes. Cada uno de los chicos que estuvo fue fundamental en una determinada situación. Leo (Mayer) al principio, en Polonia, y la victoria que consiguió en el quinto punto de las semifinales ante Gran Bretaña. Guido (Pella), que ganó un partido clave para ponernos 2-0 en Glasgow, y también con su debut en Polonia, cuando la situación estaba difícil y no muchos habían viajado. Después estuvo la incorporación de Juan Martín (Del Potro), con el nivel que empezó a mostrar desde Pésaro, ante Italia en cuartos, hasta la final. Para nosotros, ganarla era algo que necesitábamos y que creíamos fundamental para el legado del tenis argentino.

- Yendo a los momentos previos al partido, vos entrabas en calor mientras Juan Martín jugaba contra Marin Cilic. ¿Estabas pendiente del resultado?

- ¡Uf! Pasé por todos los estadios, de verdad. Fueron cuatro o cinco horas, en total. Empecé el partido haciendo mis cosas, lo que hacía siempre, comer, preparar las raquetas, tratar de descansar. Teníamos una camita y quería dormir un poco, pero no podía. Estaba acostado. Después, cuando Juan Martín perdió el segundo set, me levanté con un poco de frustración, no sé si por resignación, porque se veía todo muy lejos. Cuando se fue desarrollando el tercer set, el ambiente ya fue diferente y, obviamente, cuando llegaron el cuarto y el quinto, yo ya sabía que Juan Martín iba a ganar. Ahí empecé a generar ese clima. Entonces, tuve que hacer una entrada en calor totalmente diferente a la que venía haciendo, porque después de cuatro horas estaba entumecido y, además, iba a enfrentar a un tipo de jugador que no me iba a dar ritmo. Fue una entrada en calor bastante heavy, casi como un entrenamiento, porque tenía que estar a mil de entrada, no podía arriesgar nada por lo que estaba en juego. Pasé por todos los estadios.

PUBLICIDAD

Federico Delbonis en el punto decisivo de la final de la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

- Decías que Karlovic no te iba a dar ritmo. ¿Hubieses preferido a Borna Coric? Eran dos jugadores totalmente diferentes

- A ver, mirando el diario del lunes es muy fácil. Tenía la suerte de que había enfrentado a Karlovic dos meses antes, en Tokio. Había perdido 7-6 en el tercer set, así que tenía una referencia bastante cercana, más allá de que lo conocía y de que también había jugado contra él anteriormente. Incluso le había ganado en tres sets en Australia. Tenía un recuerdo y una experiencia muy recientes de lo que podía pasar en ese partido. Lo único que me llamaba la atención, como decís, era lo que había ocurrido con Juan Martín. Lo habíamos hablado y él me dijo que sentía que Karlovic no le estaba haciendo nada cuando le tocaba recibir, que estaba muy tranquilo, pero el partido de todos modos estaba muy igualado por el saque de Ivo. Ese era, por ahí, el único miedo que tenía. Yo debía concentrarme mucho en mi saque y creo que lo logré. Estuve muy bien, muy sólido, y traté de extender los juegos lo máximo posible. Me salió a la perfección. Obviamente, Coric hubiera requerido otra preparación. Arrastraba una lesión y no sé si estaba al ciento por ciento para jugar, esa es una duda que va a quedar. Entonces, creo que, con el diario del lunes, estaba más preparado para jugar contra Karlovic, por lo que ya sabía de él.

PUBLICIDAD

- Cuando entraste a jugar, ¿pensabas que lo ganabas o estabas en blanco?

- No, ya tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Tenía que mantener mi servicio, no darle chances con mi saque para no sufrir y tratar de hacerlo jugar con el suyo. Eso era lo que más había intentado preparar. Una cosa loca fue que empezó el partido y pensé: “Bueno, primer game, saco yo. Sé que no voy a entrar en ritmo, pero tengo que estar atento”. Y quedé 0-30, después de jugar dos puntos larguísimos. “La puta madre -me dije-, ¿qué pasa acá?”. Pude zafar de ese game y, a partir de ahí, fue como que me metí en el partido. Pero hubiera sido duro que me quebrara en el primer juego, sobre todo de la manera en que lo hacía, ganándome puntos como se suponía que no me tenía que ganar, que era jugando y peloteando. Fueron dos puntos muy duros.

PUBLICIDAD

Federico Delbonis saca ante Ivo Karlovic, de Croacia, en la final de la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

- ¿Eso fue lo que te sacudió?

- Creo que me sirvió como alerta, porque Karlovic es un jugador que te mantiene permanentemente en ese estado. Estás incómodo siempre. Si cometés un error y él te juega una buena pelota, quedás 0-30 y entrás en alerta total. Eso no te pasa con otro jugador, pero sabés que podés jugar los puntos, ganarlos, que te pueden quebrar, pero que vos también podés quebrar. Entonces, sentía ese estado de mucha alerta, que estuvo presente durante todo el partido, pero que se fue diluyendo cuando empecé a entrar en el juego y ver que tenía muchas opciones reales.

PUBLICIDAD

- Se habló mucho de que el Niño Hood, el subcapitán del equipo argentino, tenía un papelito en el que había anotado adónde podía sacar Karlovic, según el marcador y te lo sugería.

- La verdad es que no lo recuerdo. Puede ser que hayamos hablado en algún momento de los saques y que me hayan dado alguna información antes de jugar, pero no me acuerdo. ¿Te soy sincero? Creo que en ese partido le leí muy bien el servicio a mi rival y no recuerdo si tenía un recordatorio o algo concreto que me hubieran dicho, como “che, saca a tal lado”. Estuve muy atento y creo que él también sintió esa presión. No sacó de la manera en que podía hacerlo, pero no me voy a quitar mérito por eso. También había que hacerlo jugar y él tenía una muy buena primera volea. Creo que, en parte, fue también por su nerviosismo que no sacó como estaba acostumbrado.

PUBLICIDAD

- En el momento en que ganaste el match point, ¿te salió tirarte? ¿Te llevó el momento?

- Creo que fue el momento. La verdad es que, desde que lo quebré y me puse 5-2 en el tercer set, ya sabía que ganaba el partido, que era un trámite. Todos me preguntaban si había estado nervioso, y no, estuve más nervioso cuando intentaba quebrarlo. Sabía que, si conseguía el doble quiebre, era partido, ¿entendés? Porque yo estaba muy sólido. Mirá que me acuerdo hasta el día de hoy de ese último game. Primero le saqué abierto y tiró una derecha afuera; después hice un ace, gané un buen punto y me puse 40-0. El 40-15 fue porque quise tirar un ace que no me salió. En el segundo saque lo hice un poquito más fuerte, me jugó a mi derecha y quise pegar un drive fuertísimo que se me fue a la red. Ahí pensé “le saco abierto a la derecha”, porque muchas veces él se invertía y te podía tirar con un caño. Si lo hacía, por lo menos iba a estar lejos de la cancha. Y eso fue lo que hice, quedó lejos de la cancha y terminó tirando la pelota afuera.

PUBLICIDAD

27 de noviembre de 2016. Federico Delbonis acaba de vencer a Ivo Karlovic. Argentina campeón de la Copa Davis (Crédito: Archivo AAT)

- ¿Y el festejo?

- Creo que fue como soltar la raqueta y, a partir de ahí, vino una linda película, una sensación que hasta el día de hoy recuerdo. Fue como si me hubiera pasado por la cabeza todo lo que viví desde el primer día que empecé a jugar al tenis, hasta llegar a ese momento. Algo parecido a lo que sucede en las películas, un flash, rápido, que se terminó cuando vinieron todos y empezamos a festejar.

- Hubo una montaña humana encima tuyo.

- Sí, la verdad que fue muy lindo. No recuerdo que haya sido pesado, no sé si por la adrenalina o por el festejo, pero fue hermoso. Después, los chicos (Mayer, Pella y Del Potro) me contaban que habían llegado cuando estaba 40-0, pero que no querían que los viera para no distraerme. Tenían ganas de salir corriendo. Me dijeron que, cuando perdí el primer match point, se volvieron a esconder. Yo no veía mucho, no miraba para los costados. Estaba muy enfocado en nuestro equipo y en la tribuna, porque me nutría mucho de la gente y me hacía muy bien sentir ese apoyo. Entonces, muchas cosas que pasaban alrededor me las perdía porque tenía un buen foco en lo que estaba haciendo.

- Luego de toda esa euforia, ¿cómo te tomó lo que siguió después?

- Creo que nos sorprendió para bien todo lo que vivimos y todas las cosas que nos pasaron. Ni siquiera Juan Martín, que había ganado un Grand Slam y que podía comparar este logro con aquella experiencia, supo manejar del todo lo que vino después del triunfo. Yo tenía unas vacaciones pactadas con mi familia a las que no pude ir. Y las vacaciones no fueron tales, porque tuve algunos requerimientos lógicos y tuve que ir a determinados lugares a los que, en otros momentos de mi carrera, no hubiera tenido que ir. Pero era todo entendible por el momento que se había vivido y lo que se había generado. Creo que nos pasó un poco eso a todos, y no lo digo como un reproche, sino como una manera de entender la situación. Nosotros terminamos de jugar la Copa Davis a fines de noviembre. Prácticamente no tuve vacaciones, no pude decir “me voy cuatro o cinco días”. Estuve en mi casa, con una mudanza de por medio. Hubo distintas cosas que hicieron que me costara cargar la batería emocional.

El festejo tras el punto decisivo ante Croacia. Argentina campeón de la Copa Davis (Crédito: Archivo AAT)

- Por eso empezaste directo en el Australian Open y te costó afirmarte hasta marzo

- Claro, empecé el año muy tarde. Mi pretemporada no fue la mejor, porque hice solamente dos semanas y después me tuve que ir a Australia. No arranqué bien el año en ese sentido, porque emocionalmente había dado todo en Zagreb. Entonces, estoy feliz por todo lo que pasó, pero también siento que, después de aquella conquista, mi carrera tuvo un costo. Y creo que a todos los chicos les costó, por lo que ya hablamos, por lo que vivimos y porque fue algo difícil de manejar.

- ¿Tomaste dimensión de lo que lograste de manera individual y en grupo?

- Mirá, más allá de que fue algo hermoso y que, en cuanto a sensaciones, no sé si las voy a repetir, creo que fue de una intensidad única. Es algo que puedo comparar solo con los nacimientos de mis tres hijos o con el casamiento con mi señora. Todas son sensaciones increíbles, de mucho amor (hace una pausa)… pero esa intensidad, esa euforia, creo que fue única dentro de mi carrera. Siempre digo lo mismo, que separo mi carrera en dos: la parte grupal, en la que alcancé lo máximo, y la parte individual. No es que pueda desdoblarla, porque en realidad hice dos carreras paralelas dentro de una, pero sí necesito diferenciarlas. La Copa Davis era una competencia única, totalmente distinta para nosotros, porque cuatro o cinco jugadores que competíamos individualmente teníamos que unirnos para tratar de conseguir un objetivo en conjunto. Para eso, había que dejar muchas cosas de lado. Creo que eso también fue algo muy meritorio y que sirvió como enseñanza.

La imagen de Delbonis tirado sobre la cancha de Zagreb, debajo de aquella montaña humana a la que se trepó todo el tenis argentino, es una de las postales más recordadas de aquella consagración. Sin embargo, detrás del festejo y de la euforia, hubo una exigencia emocional que los jugadores debieron aprender a procesar. Aquel punto frente a Karlovic dejó el nombre de Federico Delbonis ligado para siempre a un momento histórico del deporte argentino, pero como él mismo se encarga de recordar, aquella Copa Davis no se ganó en un solo partido ni por la actuación de un único jugador: fue la conquista de un equipo que encontró en cada serie a sus mejores protagonistas.

El festejo argentino tras la consagración en la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)