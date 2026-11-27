Autoridades reconocen la equiparación de oportunidades y los compromisos internacionales de Panamá en materia de derechos humanos. - crédito Reuters

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El Ministerio de Salud (Minsa) incorporó intérpretes de lengua de señas para atender a personas con discapacidad auditiva en Panamá.

El anunció se dio este jueves durante la XV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis).

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La medida, de acuerdo a las autoridades de salud, se enmarca en un conjunto más amplio de acciones orientadas a reducir las barreras de acceso a los servicios de salud para los 781.478 panameños que, según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS‑2), viven con algún tipo de limitación funcional.

La cifra equivale al 18 % de la población del país y significa que, en promedio, una de cada seis personas enfrenta restricciones que condicionan su vida cotidiana y su acceso a derechos básicos.

Los datos de la ENDIS‑2, que actualizan una brecha de casi dos décadas sin información nacional especializada desde la PENDIS‑2006, revelan además que las mujeres concentran alrededor del 58 % de la población con discapacidad, y que más del 30 % de ese grupo corresponde a personas mayores de 65 años.

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Dos niños se comunican mediante señas frente a un muro de color magenta en un entorno escolar al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con la incorporación de los intérpretes, la Comisión de Salud del Conadis informó sobre la entrega de ayudas técnicas y el cumplimiento de las disposiciones de gratuidad en la atención, conforme al Decreto Ejecutivo 129 de 2021.

El comunicado institucional no precisó cuántos intérpretes fueron incorporados ni en qué instalaciones prestan el servicio.

Durante la reunión se reportaron 616.678 atenciones en 263 instalaciones, con el respaldo de 192 profesionales entre médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos y fonoaudiólogos.

En materia de detección temprana, el Minsa realizó 6.107 tamizajes auditivos en recién nacidos, además de 16.761 metabólicos y 5.705 cardíacos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estimó que en Panamá podría haber más de medio millón de personas con baja visión o ceguera, una cifra que, a su juicio, exige atención urgente a las condiciones de calles y aceras.

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Una joven pareja aparece comunicándose mediante la utilización del lenguaje de señas.

Con base en su experiencia de más de 30 años al frente del Patronato Luz del Ciego, Boyd Galindo llamó a “concientizar a toda la población para que entiendan cómo podemos ayudar a una persona que no ve, cómo podemos ayudar a que puedan transitar por las calles adecuadamente, por las aceras”.

El funcionario anunció además que el Ministerio de Salud trabaja en la recuperación de los centros Reintegra afectados por el terremoto, con especial atención al de Tonosí, en la provincia de Los Santos, afectada mayormente por el sismo del 9 de octubre, donde se adecuan las instalaciones y se gestiona el personal necesario para restablecer la atención.

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La encuesta fue impulsada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, con acompañamiento técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su diseño siguió estándares internacionales de medición de limitaciones funcionales recomendados por organismos multilaterales, con el objetivo de generar información comparable que permita evaluar avances en materia de inclusión y accesibilidad.

Las acciones del Minsa se apoyan en un marco jurídico que reconoce la equiparación de oportunidades y los compromisos internacionales de Panamá en materia de derechos humanos.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estimó que en Panamá podría haber más de medio millón de personas con baja visión o ceguera.

El dato que se ha convertido en eje de la narrativa institucional y mediática es la estimación de que 781,478 personas viven con algún tipo de discapacidad en Panamá, cifra que representa el 18 % de la población total del país.

Diversos comunicados oficiales y notas de prensa reiteran esta cifra, subrayando que se trata de una de cada seis personas residentes en Panamá, lo que permite traducir el porcentaje a una imagen más tangible para el público general.