Mica Viciconte y Fabián Cubero (Instagram)

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Fabián Cubero y Mica Viciconte suelen compartir en las redes sociales escenas de su vida cotidiana, muchas veces atravesadas por el humor. En esta oportunidad, el exfutbolista decidió exponer a su pareja con una publicación desde la habitación que ambos comparten.

La publicación formó parte de los intercambios que ambos suelen mantener frente a sus seguidores, con escenas de la convivencia y comentarios en tono de broma. Esta vez, Cubero decidió mostrar una postal del dormitorio y dirigirle un reclamo público a la madre de su hijo.

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“Parece que alguien se levantó cansada... ¿Qué pasó Mica Vicionte?”, escribió Cubero sobre la foto. Recién allí quedó expuesto el motivo de su comentario: la cama aparecía sin hacer.

La imagen no pasó inadvertida para Mica Viciconte, quien eligió responderle por la misma vía. La mediática cuestionó que su pareja hubiera convertido una situación cotidiana en una publicación y anticipó que el comentario tendría consecuencias en futuros posteos.

Fabián Cubero publicó una escena de su dormitorio para iniciar un cruce público con Mica Viciconte (Instagram)

“¿Una vez que no armo la cama me decís esto? Ahora sí agarrate la que viene”, le contestó Viciconte. Con esa frase, dejó planteado que preparaba una devolución para el exjugador.

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El intercambio se sumó a la dinámica que la pareja sostiene en sus redes sociales, donde suelen mostrar momentos familiares y bromear sobre las tareas y rutinas de la convivencia. En esta oportunidad, una cama sin acomodar fue suficiente para abrir un nuevo cruce entre ambos.

Detrás de esos cruces en redes hay una faceta que la pareja ya había contado públicamente: la competencia que trasladan a los juegos de mesa. Semanas atrás, Mica Viciconte relató que las partidas con Fabián Cubero pueden extenderse hasta la madrugada y que ambos recurren a trampas para evitar una derrota.

Mica Viciconte contestó al reclamo de su pareja y advirtió sobre una futura respuesta en nuevos posteos (Instagram)

La influencer se refirió al tema durante el react de MasterChef Celebrity en Streams Telefe. Allí explicó que la tensión aparece cada vez que comparten una partida. “No le gusta perder y se frustra un poco. Entonces, ante eso trato de manejar... Pero me pasa en mi casa. Juego con Fabi y la verdad no se puede jugar porque los dos hacemos mucha trampa, porque ninguno quiere perder”, dijo entre risas ante Lola Latorre y Agustín “Cachete” Sierra.

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Consultada por los juegos que suelen elegir, Viciconte señaló que el desafío entre ellos puede mantenerse durante horas. “Podemos estar así hasta las cinco de la mañana. Él tiene un chip y yo también. Es una revancha más, una revancha más”, contó. Según explicó, las provocaciones mutuas elevan el tono de la competencia y hacen que ninguno quiera dar por terminada la partida.

La pareja también había hablado de esa dinámica en el ciclo Ferné con Grego. En aquella entrevista, Viciconte reconoció que las trampas forman parte de su forma de jugar y que, al final, ni siquiera resulta sencillo establecer un ganador. “Los dos somos muy competitivos, eso es real. A tal punto que somos de jugar muchos juegos de mesa y terminamos los dos haciendo trampa porque somos tan competitivos que de verdad no es sano”, sostuvo.

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La participante de Combate dio más detalles sobre esa costumbre y admitió que, durante las partidas, esconde cartas mientras Cubero recurre a sus propios recursos. “Nadie quiere perder y nadie sabe quién gana porque los dos hacemos trampa”, resumió.

Por su parte, el exfutbolista recordó una maniobra que utilizaba cuando jugaba al truco con amigos. Según relató, al barajar lograba identificar la carta ubicada en la parte inferior del mazo y luego la distribuía de manera estratégica a su compañero. “La hice un montón de veces. Nadie la vio. Y así pasó”, aseguró.

La rivalidad entre ambos traslada discusiones a las reuniones sociales y provoca la suspensión de partidas con amigos

Viciconte afirmó que en ese momento no advirtió la jugada de Cubero, aunque contó cuál era su propia estrategia: aprovechar las distracciones para sumar puntos de más en el celular mientras llevaba el marcador. La revelación de esas maniobras suele llegar después de cada encuentro, cuando ambos intercambian las trampas que lograron hacer sin que el otro las detectara.

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La competencia también se traslada a las reuniones con amigos. Viciconte aseguró en Streams Telefe que, en ocasiones, las partidas terminan suspendidas por las discusiones que generan. “Se termina no jugando porque se pudre todo. Se pelea. Es como muy difícil”, reconoció.

Cubero, además, señaló que no baja la intensidad cuando compite con su pareja. “Aparte, no es que vamos a jugar al ping pong, jugamos los dos y yo le juego a media máquina. No, yo le tiro con todo. No importa nada”, afirmó. Esa rivalidad cotidiana ayuda a explicar el tono de los intercambios que ambos comparten en sus redes sociales.

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