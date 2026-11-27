El Consejo de Gobierno de Costa Rica acordó suspender al procurador general Iván Vinicio Vincenti Rojas y presentar una denuncia penal por presuntas irregularidades.

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El Gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández Delgado, acordó suspender de sus funciones al procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti Rojas, y presentar una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades que fueron divulgadas recientemente por medios de comunicación.

La decisión fue adoptada durante una sesión del Consejo de Gobierno, celebrada el miércoles 25 de noviembre de 2026, en la que también se aprobó la apertura de un procedimiento disciplinario para investigar las actuaciones del jerarca.

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Mediante el comunicado oficial MCE-DIC-CP-0017-2026, Casa Presidencial confirmó que la suspensión será con goce de salario, por lo que Vincenti continuará recibiendo su remuneración mientras permanezca apartado de sus funciones.

La medida estará vigente durante el desarrollo del proceso administrativo y, según el Ejecutivo, busca garantizar el debido proceso y permitir que se investiguen los hechos denunciados.

“Este Gobierno mantiene su compromiso fiel con la transparencia”, señaló la Presidencia, que aseguró que actuará ante las sospechas de corrupción conforme a la legislación vigente.

¿Qué denuncias enfrenta el procurador general?

La decisión gubernamental se produjo después de que el programa No Mientas Show, de La Octava TV, difundiera una investigación periodística titulada “El Rolex del procurador”, en la que se expusieron presuntas irregularidades relacionadas con el desempeño de Vincenti.

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Entre los señalamientos figura la supuesta aceptación de un reloj de lujo de la marca Rolex, entregado por una tercera persona, así como posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre determinadas actuaciones administrativas.

También se mencionó la presentación fuera de plazo de un recurso de casación en un proceso judicial que terminó con una resolución favorable al Banco Improsa frente al Estado costarricense, por un monto superior a ₡2,000 millones (USD 4.4 millones)

La investigación periodística cuestionó, además, presuntos pagos de horas extraordinarias al chofer y a la secretaria del procurador, así como el uso de instalaciones institucionales para actividades sociales durante la jornada laboral.

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¿Podría ser destituido de su cargo?

La suspensión de Iván Vincenti no implica automáticamente su destitución como procurador general de la República.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la separación definitiva del jerarca antes de finalizar su nombramiento requiere una causa justa, debidamente comprobada mediante un procedimiento.

Además, debido a que su designación fue ratificada por la Asamblea Legislativa, una eventual destitución también necesitaría la ratificación del Congreso.

Vincenti fue nombrado durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y ratificado por los diputados el 20 de abril de 2023, con 37 votos a favor, para un periodo de seis años, que concluiría en 2029.

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Por ahora, el procedimiento disciplinario deberá determinar si existen motivos legales para aplicar otras medidas contra el funcionario.

Iván Vincenti fue ratificado como procurador general por la Asamblea Legislativa en abril de 2023, con el respaldo de 37 diputados.

Procuraduría enfrenta investigación sobre su máximo jerarca

La Procuraduría General de la República (PGR) es la institución encargada de brindar asesoramiento jurídico a la Administración Pública y ejercer la representación legal del Estado en los asuntos que corresponden a sus competencias.

Por esta razón, los cuestionamientos contra su máximo representante adquieren especial relevancia institucional, particularmente por las responsabilidades que tiene la entidad en la defensa de los intereses estatales.

Aunque el Gobierno anunció su decisión de presentar una denuncia penal, el comunicado oficial no precisó cuáles serían los posibles delitos investigados ni confirmó la presentación efectiva de la denuncia ante el Ministerio Público.

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Tampoco detalló quién asumiría temporalmente la dirección de la Procuraduría durante la ausencia de Vincenti.