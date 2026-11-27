Palmeiras y Estudiantes de La Plata definen este sábado al campeón de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo. (X)

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Este sábado 28 de noviembre de 2026, Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo. La magnitud del encuentro concentra millones de búsquedas simultáneas en Sudamérica, impulsando a una parte de la audiencia hacia portales de retransmisión no autorizados como Futbol Libre y Roja Directa.

A diferencia de las aplicaciones piratas que requieren instalación en el teléfono, estos sitios operan directamente desde el navegador web, exponiendo tanto a computadoras como a dispositivos móviles a vectores de ataque diseñados para vulnerar la privacidad y el sistema operativo.

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Malvertising y capas invisibles (Clickjacking)

Ni Futbol Libre ni Roja Directa alojan señales de televisión propias; su infraestructura consiste en indexar enlaces de terceros y monetizar el tráfico mediante redes de publicidad maliciosa (malvertising). Para maximizar los clics forzados, los reproductores de video integrados en estas páginas están cubiertos por capas transparentes (clickjacking).

Las alertas falsas que piden descargar códecs o actualizaciones son una de las puertas de entrada más comunes para instalar malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al intentar iniciar la transmisión del partido, quitar el silencio o ampliar la pantalla, el usuario es redirigido automáticamente a dominios externos. Estas páginas emergentes suelen simular alertas del sistema operativo que exigen descargar supuestos códecs de video, actualizaciones de reproductores o extensiones obligatorias para ver la final. En la práctica, estos archivos son ejecutables maliciosos (troyanos o adware) que comprometen la seguridad local apenas se abren.

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Secuestro del navegador y campañas de phishing

Una práctica habitual en los espejos y clones de Futbol Libre y Roja Directa consiste en bloquear la señal del partido detrás de un aviso falso que solicita “verificar que no es un robot” activando las notificaciones del navegador (Chrome, Edge o Safari).

Al conceder este permiso, el portal adquiere la capacidad de enviar ventanas emergentes directamente al escritorio de la computadora o a la barra de notificaciones del celular, incluso después de finalizar el encuentro y cerrar la pestaña. Estas alertas imitan advertencias de virus detectados (scareware) o avisos de entidades bancarias, buscando dirigir a la víctima hacia formularios de phishing para capturar contraseñas y datos de tarjetas de crédito.

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La larga duración de una final de Copa Libertadores favorece la ejecución de scripts de cryptojacking que explotan la CPU y la GPU del dispositivo. (Reuters)

Cryptojacking sostenido durante el partido

Una final de Copa Libertadores garantiza un tiempo mínimo de permanencia de 90 minutos, con la posibilidad de extenderse a tiempo suplementario y tanda de penales. Los operadores de estos portales aprovechan la larga duración de la pestaña activa para ejecutar secuencias de código (scripts) de cryptojacking en segundo plano.

Mientras se desarrolla el partido entre Palmeiras y Estudiantes, el navegador utiliza de forma oculta los recursos del procesador (CPU) y la tarjeta gráfica (GPU) del dispositivo para minar criptomonedas a favor de terceros. Esto se traduce en un calentamiento excesivo del equipo, activación constante de los ventiladores, bloqueos en otras aplicaciones y un desgaste acelerado de la batería.

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Revisar permisos del navegador, descargas recientes y procesos activos es parte del protocolo recomendado tras acceder a estos portales. (Europa Press)

Protocolo de limpieza tras ingresar a estos portales

Si accedió a enlaces de Futbol Libre o Roja Directa y aceptó permisos emergentes, descargó archivos o experimentó redirecciones sospechosas, ejecute de inmediato el siguiente protocolo de mitigación:

Revocación de permisos en el navegador: Ingrese a la configuración de Privacidad y Seguridad de su navegador web, diríjase al apartado de “Configuración de sitios” y elimine todos los permisos de notificaciones, ventanas emergentes o ubicación asignados a dominios desconocidos.

Eliminación de descargas y extensiones: Revise la carpeta de Descargas del equipo y borre cualquier archivo ejecutable reciente (.exe, .apk, .dmg, .zip) que no haya descargado de forma consciente. Verifique también la lista de extensiones del navegador y desinstale aquellas que no reconozca.

Escaneo con software de seguridad: Ejecute un análisis completo del sistema operativo utilizando Microsoft Defender o un antivirus actualizado para detectar y aislar troyanos, adware o scripts persistentes.

Verificación de procesos activos: Cierre completamente el navegador y abra el Administrador de tareas (en Windows) o el Monitor de actividad (en macOS). Compruebe que el consumo de CPU se mantenga en niveles normales de reposo para descartar procesos ocultos de criptominería.