El mensaje de Tini Stoessel tras de su actuación en el show de Lali: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirla”

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Tini Stoessel es el centro de atención de la portada de Vogue México, donde repasa los hitos de su gira FUTTTURA, su vínculo con Rodrigo De Paul y lo que viene en su carrera. Pero más allá de la música, la entrevista derivó hacia un territorio más personal: la artista habló con una crudeza poco habitual sobre la violencia que enfrentan las mujeres.

La reflexión surgió a partir de una pregunta sobre su intervención en el concierto que ofreció en Salta, donde alentó a su público a hablar y denunciar situaciones de violencia y abuso. Fue entonces cuando Stoessel —cuyo tono, según describe el medio, cambió de registro— compartió lo que venía escuchando de amigas, colegas y otras mujeres de su entorno. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”, afirmó la cantante en la charla.

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La artista pasó a enumerar una serie de comportamientos que, según subrayó, forman parte de la cotidianidad de muchas mujeres: preguntarle a una amiga si llegó a casa, compartir la ubicación en tiempo real, no dejar sola a alguien en un boliche o estar atenta a lo que ocurre en los vasos. Gestos de cuidado que, en su lectura, dan cuenta de una realidad extendida y normalizada.

La cantante también posó junto a Rodrigo de Paul en la tapa de la revista

Stoessel se detuvo especialmente en las dificultades que enfrentan quienes quieren hablar de una experiencia de violencia mucho tiempo después de haberla atravesado: el miedo a no ser escuchadas, la culpa y los obstáculos que pueden aparecer incluso cuando se decide contar lo sucedido. Para ella, el primer paso no pasa necesariamente por la denuncia formal. “El animarse si no es denunciar es hablar, es contar, es decir”, señaló. Al mismo tiempo, aclaró que no pretende simplificar el proceso: “No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es”.

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La cantante indicó que su posición frente a estos temas es el resultado de un recorrido personal. “Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, sostuvo. En esa línea, mencionó que le interesa seguir utilizando su visibilidad cuando siente que tiene algo genuino para aportar a la conversación. También señaló una ausencia que le preocupa: “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”, en alusión a la falta de participación masculina en este tipo de debates.

En medio de uno de sus shows en Salta, Tini Stoessel abrió su corazón ante sus fanáticos y habló sobre el acoso que viven las mujeres en su vida diaria (TikTok/@milyjarzun)

Estas declaraciones nacen luego del show que la cantante dio en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Allí Stoessel había dado el puntapié inicial de este debate desde el propio escenario. Con la voz entrecortada, detuvo el concierto para dirigirse a su público: “Anímensen a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema. Es difícil hablar de este tema. Es muy loco ver también a tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… Qué injusto muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco... Sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio…”, dijo, ante un estadio en silencio.

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La artista describió las situaciones cotidianas que atraviesan muchas mujeres —avisar que se llegó a casa, sentir inseguridad en el trabajo o en el colegio— y pidió no dejar pasar ninguna señal, por pequeña que sea. “De esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar”, agregó.

El momento se viralizó en redes sociales e impulsó una ola de mensajes de apoyo de sus seguidoras. “Escucho este silencio y me parece estremecedor. Te tirás a caminar por la calle… ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Yo también las amo mucho. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. Y espero que seamos más escuchadas”, cerró Stoessel, con la ovación de miles de personas como respuesta.

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