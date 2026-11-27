La Embajada de Canadá ratificó la vigencia de las sanciones contra Consuelo Porras y otros tres exoperadores de justicia guatemaltecos. (Ministerio Público)

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La Embajada de Canadá en Guatemala confirmó este jueves 26 de noviembre que siguen vigentes las sanciones contra la exfiscal general Consuelo Porras, los exfiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Jimi Bremer.

Las medidas fueron impuestas en febrero de 2024 por presuntos actos de corrupción y graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

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La ratificación se produce casi tres años después de que el Gobierno canadiense aplicara las restricciones, en medio de la crisis institucional que siguió a las elecciones generales guatemaltecas de 2023.

En aquel proceso, el entonces Ministerio Público promovió actuaciones contra el resultado electoral y la transición que llevó a Bernardo Arévalo a la Presidencia.

De los cuatro sancionados, solo Bremer conserva el cargo que ocupaba cuando Canadá anunció las medidas. El magistrado continúa al frente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

Porras dejó la jefatura del Ministerio Público (MP) en mayo, tras completar su segundo mandato, mientras que Curruchiche y Monterroso fueron apartados de sus puestos por el actual fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna.

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A través de su cuenta de X, la Embajada de Canadá en Guatemala anunció que se mantienen las sanciones contra la exjefa del MP y varios exfiscales. (Embajada de Canadá en Guatemala)

Las restricciones incluyen congelamiento de bienes y prohibición de ingreso

El Gobierno canadiense anunció las sanciones el 20 de febrero de 2024 bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales.

En ese entonces, la ministra de Relaciones Exteriores de entonces, Mélanie Joly, afirmó que la decisión buscaba responder a la situación política e institucional de Guatemala.

Canadá sostuvo que las cuatro personas participaron de forma directa o indirecta en actividades que promovieron la corrupción y vulneraciones graves de los derechos humanos con impunidad.

También les atribuyó acciones que contribuyeron a socavar la democracia y a dificultar una transición pacífica del poder tras los comicios de 2023.

Las sanciones contemplan la congelación de activos bajo jurisdicción canadiense, la prohibición de realizar operaciones financieras con los designados o de poner bienes y servicios a su disposición. Además, los incluidos en la lista son inadmisibles en territorio canadiense.

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Cinthia Monterroso, encargada de las acciones que buscaron frenar la toma de posesión de Bernardo Arévalo, también está incluida en la lista. (Ministerio Público)

La situación laboral de Porras, Curruchiche y Monterroso no modificó el alcance de las restricciones. La sede diplomática canadiense indicó que la vigencia de las sanciones se mantiene contra los cuatro guatemaltecos.

Porras y Curruchiche acumulan medidas internacionales

Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, quien dirigió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), figuran entre los funcionarios guatemaltecos sancionados por 44 países.

Las medidas internacionales están vinculadas con actuaciones que buscaron desconocer los resultados electorales y frenar la llegada de Arévalo al Gobierno.

Durante 2023, el Ministerio Público realizó allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), secuestró documentos electorales y promovió causas judiciales relacionadas con el proceso que concluyó con la victoria del actual presidente.

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Rafael Curruchiche, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), fue destituido de su cargo tras la llegada de Gabriel Luna. (Ministerio Público)

Monterroso y Bremer también fueron objeto de designaciones de Estados Unidos por hechos que, según Washington, afectaron la democracia y el Estado de derecho en Guatemala. Esas medidas incluyen restricciones de visado y de admisión al país norteamericano.

Curruchiche enfrenta, además, investigaciones impulsadas por la nueva administración del MP. En julio de 2026, la jueza María Benilda Sandoval rechazó una solicitud de orden de captura presentada por la institución, mientras que el juez Fredy Orellana dejó sin efecto otras diligencias que habían sido autorizadas inicialmente.

El Ministerio Público confirmó pesquisas contra la exfiscal general

El Ministerio Público de Guatemala confirmó el 25 de septiembre de 2026 que existen investigaciones contra Porras por denuncias vinculadas con presuntas persecuciones penales selectivas contra exoperadores de justicia y periodistas.

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También hay un expediente sobre posibles adopciones ilegales durante el conflicto armado interno, en las que habría participado la exfiscal General.

García Luna hizo esa declaración durante la presentación del balance de sus primeros cuatro meses de gestión.

“Del anterior fiscal sí existen una serie de denuncias, todas se están investigando”, afirmó el jefe del MP, según informó.

El fiscal general aclaró que las pesquisas no implican responsabilidades penales definidas ni citaciones previstas para la exfuncionaria.