Chechu Bonelli confirmó su noviazgo con Tomás Badessich durante la emisión de su programa en La Casa Streaming (Video: Instagram)

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Chechu Bonelli confirmó en sus propias palabras que está de novia con Tomás Badessich, un profesional de la industria farmacéutica de 36 años ajeno al mundo del espectáculo. Lo hizo este jueves en Valet Parking, su ciclo en La Casa Streaming, donde lanzó una pregunta al aire que derivó en la confirmación más directa que había dado hasta entonces sobre su presente sentimental.

“¿Cuándo se dieron cuenta que estaban enamorados?”, consultó la periodista deportiva. Fue su compañero de conducción, Agustín “Cachete” Sierra, quien giró la pregunta hacia ella: “No sé, contanos vos, que te acaba de suceder”. Bonelli no esquivó el intercambio y propuso las reglas del juego: “Háganme preguntas y, en base a eso, definimos si estoy enamorada o no”. La primera en caer fue sobre su rutina matutina. “Ver si me mandó un mensaje. El ‘hola mi amorcito, ¿cómo estás?’”, respondió, dejando en claro que el intercambio diario con Badessich ya forma parte de sus mañanas.

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Tomás Badessich tiene 36 años y cuenta con una década de trayectoria en el sector farmacéutico

Cuando el panel quiso saber si el vínculo era exclusivo, la conductora no dio vueltas: “Ya estoy de novia”. La frase cerró cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de la relación. Según trascendió en el programa, hubo una propuesta formal de parte de él para oficializar la pareja, aunque Bonelli admitió que no recuerda la fecha exacta en que eso ocurrió.

Horas antes, la primicia había llegado a través de Marcia Frisciotti (“Pochi” de Gossipeame) en Puro Show (eltrece), donde reveló que una seguidora le había enviado una foto de ambos en la sala de espera de una clínica, adonde Badessich la había acompañado a realizarse unos estudios. A partir de esa imagen, la panelista rastreó la identidad del joven en redes sociales y confirmó que se llama Tomás Badessich, tiene 36 años y cuenta con más de una década de experiencia en ventas especializadas y promoción comercial dentro del sector farmacéutico, según se desprende de su perfil de LinkedIn.

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Chechu Bonelli solicitó discreción a los medios debido a que su pareja no pertenece al mundo del espectáculo (Instagram)

Cuando Pochi se comunicó directamente con Chechu Bonelli para consultarle, la conductora confirmó la información y pidió discreción: “Él no es del medio y quiero cuidar esto”. También describió el vínculo con precisión: “Nos estamos conociendo. Estoy contenta. Él es muy compañero y posta me cuida mucho”. Y agregó: “No quiero contar mucho más porque quiero cuidarlo. Es una persona que no es conocida y eso me gusta mucho”.

Bonelli y Badessich se conocieron en Areia, un espacio de Pilar donde se organizan partidos de fútbol mixtos y encuentros sociales posteriores con música y baile. La propia conductora lo había anticipado días antes en el mismo ciclo de streaming, cuando dijo sin dar nombres: “Sin querer queriendo, alguien llegó a mi vida. No es famoso y no es una persona relacionada con el fútbol”. En ese momento se mostró sonriente pero sin entrar en detalles; la confirmación completa llegó recién este jueves.

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El noviazgo avanza, aunque con pasos medidos. Bonelli ya les contó a sus tres hijas (Lupe, Carmela y Amelia) sobre la relación, pero aclaró que Badessich todavía no las conoció. Por ahora, prefieren ir de a poco antes de dar ese paso. La conductora se separó de Darío Cvitanich —con quien estuvo en pareja durante 14 años y se casó— en mayo de 2025, luego de meses de versiones de crisis. En septiembre de ese año confirmó que había sido ella quien le pidió que dejara la casa que compartían con las niñas, y ese mismo mes trascendió que Cvitanich había iniciado una relación con la empresaria Ivana Figueiras, con quien en octubre de este año anunció que se casarán el 20 de marzo de 2027. Después de ese período, Bonelli también tuvo un breve vínculo con el polista Facundo Pieres, que no prosperó.