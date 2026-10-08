La IA Gemini de Google llega a Gmail, Calendar, Docs, Sheets y Presentaciones con agentes de IA

Google presentó Gemini como un agente de IA destinado a unificar sus herramientas laborales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Google lanzó Gemini como agente para integrar funciones de inteligencia artificial en sus plataformas de trabajo. La herramienta, presentada durante Gemini at Work 2026 por el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, podrá responder preguntas, administrar tareas, generar contenido multimedia y escribir o ejecutar código desde un único agente y una sola API.

La novedad no es que Gemini esté presente en productos de Google, debido a que la compañía ya lo incorporaba en varias de sus herramientas.

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El cambio es que ahora podrá actuar de forma más autónoma: recibirá un objetivo, planificará los pasos para resolverlo, elegirá las herramientas necesarias y entregará un resultado final sin que el usuario deba repetir la misma instrucción en cada aplicación.

El sistema tendrá capacidad para contestar consultas, organizar actividades, crear materiales y desarrollar o ejecutar código. (Google)

Entre sus nuevas capacidades, Gemini podrá crear subagentes temporales y específicos para dividir tareas complejas. Estos asistentes se encargarán de diferentes pasos, de manera paralela o secuencial, mientras el agente principal coordina el proceso.

Según Kurian, Gemini podrá conectarse con los sistemas de una empresa, utilizar habilidades y herramientas, seleccionar el modelo de inteligencia artificial más adecuado para cada actividad y operar con controles de seguridad, administración y gobernanza.

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Por ejemplo, un usuario podría pedirle a Gemini: “Analiza las ventas del último trimestre, identifica los productos con mayor crecimiento y prepara una presentación para la reunión del lunes”.

Gemini podrá interpretar una meta, diseñar un plan de acción y ofrecer una solución terminada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El agente podría consultar los datos disponibles, crear subagentes para revisar las cifras y organizar los resultados, elaborar un informe en Sheets y generar las diapositivas en una presentación.

Dentro del ecosistema de Google, el agente de Gemini se integrará principalmente en Google Workspace, donde podrá operar en herramientas como Gmail, Calendar, Docs, Sheets y Presentaciones.

Estará disponible en la web, dispositivos móviles con iOS y Android, computadoras con Windows y Mac y la línea de comandos. Además, Google indicó que podrá conectarse con servicios de Google Cloud, como BigQuery, y con otras plataformas externas.

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El nuevo agente de Gemini de Google podrá generar asistentes especializados para repartir trabajos de mayor complejidad. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Qué hace el agente de Gemini en Google

Gemini funcionará como un agente unificado: podrá conversar con el usuario, responder consultas, ejecutar objetivos asignados y generar código desde una misma interfaz.

En lugar de limitarse a sugerir textos o resumir documentos, podrá realizar una cadena de tareas para completar un trabajo.

Por ejemplo, podrá investigar tendencias de mercado, elaborar un modelo financiero en Sheets y crear una presentación con los resultados.

La diferencia es que el usuario no tendrá que volver a explicar el proyecto en cada etapa, porque Gemini conservará el contexto de los documentos, las herramientas y los equipos involucrados.

Gemini tendría la capacidad de revisar información existente y convertirla en un reporte dentro de Sheets. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El sistema funcionará en la nube y mantendrá un mismo conjunto de recuerdos, contexto y personalización, sin importar desde qué dispositivo se utilice.

Las tareas que demanden horas o días podrán continuar aun si el usuario cierra su computadora.

Gemini también podrá operar como un miembro persistente de un equipo.

En ese caso, tendrá una identidad propia, correo electrónico, almacenamiento dedicado y acceso al contexto compartido, en lugar de actuar con la identidad de una persona. Los equipos podrán añadirlo a un chat o mencionarlo con @ para asignarle tareas.

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La herramienta podrá elegir el modelo más adecuado para cada función. Google Cloud indicó que Gemini coordinará el uso de los modelos de la familia Gemini y de Claude, además de otros modelos privados o abiertos que se incorporen en el futuro.

SynthID no evalúa la apariencia de un contenido: busca marcas digitales añadidas al momento de generarlo. (Google)

Google lanza página web para saber si un archivo fue generado por IA

Google habilitó la página web SynthID para comprobar si una imagen, un video o un audio fue creado con inteligencia artificial.

El servicio analiza archivos multimedia en busca de marcas de agua digitales de SynthID, una tecnología de la empresa que identifica contenido generado por modelos compatibles, como Gemini, Veo, Lyria y Nano Banana.

SynthID no determina si un archivo “parece” artificial, sino que detecta señales específicas insertadas durante su creación. Sin embargo, el sistema no es infalible: solo puede reconocer contenidos generados por herramientas que incorporen esa marca.

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