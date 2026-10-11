Atari revive el legendario ordenador 800XL con HDMI, puertos USB y 25 juegos

El modelo original del Atari 800XL llegó al mercado en 1983 provisto de 64 KB de memoria RAM y chips personalizados. (Foto: Atari)

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Atari revivió el ordenador personal 800XL con salida HDMI, 25 juegos integrados y compatibilidad con cartuchos clásicos, una actualización que conserva el teclado mecánico de tamaño completo y adapta su sistema de 8 bits a pantallas y accesorios actuales.

El dispositivo ya puede reservarse por 219 euros y los envíos comenzarán a finales de abril de 2027. La nueva versión mantiene Atari BASIC integrado y una ranura funcional para cartuchos.

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Esa conexión es compatible con la mayoría de los títulos distribuidos para las Atari 400, 800, XL y XE, sumado a programas creados para los ordenadores de 8 bits y la consola Atari 5200.

Una computadora Atari 800XL reposa sobre una cuadrícula digital con franjas luminosas de colores y un fondo de estrellas. (Foto: Atari)

Además, los usuarios podrán cargar sus propios juegos y programas desde unidades flash USB, con soporte para cartuchos, discos e imágenes de casete. La compañía explicó en su sitio oficial que el sistema admite esos formatos de almacenamiento junto con el catálogo incluido de fábrica.

El ordenador incorpora el joystick THECXSTICK, una recreación actualizada del mando clásico con ocho botones. Sus cuatro puertos USB-A permiten conectar controles adicionales y dispositivos de almacenamiento.

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Cuáles juegos integra el ordenador 800XL de Atari

La consola incluye títulos como Airball, Asteroids, Basketball, BattleZone, Berzerk, Boulder Dash, Bristles, Capture the Flag, Centipede y Crystal Castles. A su vez reúne Elektraglide, Encounter, Flip and Flop, Henry’s House, Hover Bovver, Lee, MULE, Millipede, Miner 2049er y Missile Command.

La selección de 25 videojuegos de fábrica reúne títulos emblemáticos como Star Raiders, Asteroids, Centipede, Missile Command y Yoomp! (Foto: Atari)

La selección se completa con O’Riley’s Mine, The Seven Cities of Gold, Star Raiders II, Wavy Navy y Yoomp!. La salida HDMI busca integrar el ordenador en las configuraciones de juego contemporáneas sin abandonar su formato original.

El Atari 800XL llegó por primera vez al mercado en 1983 como el modelo principal de la línea de microordenadores de 8 bits de la empresa. Contaba con 64 KB de memoria, chips personalizados para gráficos y sonido, y un teclado completo, en un momento en que la informática doméstica comenzaba a compartir espacio con los videojuegos.

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Por qué este ordenador de Atari fue muy popular en el siglo pasado

La arquitectura del ordenador delegaba el procesamiento gráfico en ANTIC, un coprocesador diseñado por un dispositivo dirigido por Jay Miner. El componente ejecutaba instrucciones visuales de manera independiente de la unidad central MOS 6502C, lo que reducía la carga de trabajo del procesador principal.

Un control de mando para computadoras Atari de 8 bits se sitúa sobre un camino iluminado con franjas de colores y una cuadrícula de estilo retro. (Foto: Atari)

Las revisiones posteriores de la placa base incorporaron el chip FREDDIE para optimizar la gestión de la memoria RAM. En conectividad, el ordenador utilizaba Atari SIO, una interfaz propietaria de entrada y salida en serie que permitía enlazar unidades de disquete, caseteras e impresoras mediante un único puerto de bus.

El sistema incluía Atari BASIC en la memoria ROM, lo que facilitaba el aprendizaje de programación, la creación de aplicaciones sencillas y el desarrollo de gráficos interactivos sin soportes externos.

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Sin embargo, algunas incompatibilidades con programas anteriores llevaron al fabricante a habilitar una función para desactivar BASIC: el usuario debía mantener pulsada la tecla OPTION durante el encendido.

Cómo se usó este ordenador en los hogares y colegios

El 800XL se utilizó en hogares y centros educativos para redactar documentos, llevar la contabilidad doméstica y realizar tareas escolares. Su ecosistema incluía programas como AtariWriter para procesamiento de textos, hojas de cálculo rudimentarias y herramientas de gestión de bases de datos.

Atari fue clave en la expansión de los ordenadores personales en los 80s. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con módems y programas de telecomunicaciones, el ordenador podía funcionar como terminal para acceder por línea telefónica a los primeros servicios de boletines electrónicos, conocidos como BBS. Esa combinación de entretenimiento, aprendizaje y productividad definió su presencia en el mercado doméstico de la década de 1980.

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Asimismo, durante su comercialización, el Atari 800XL compitió con la Commodore 64, lanzada en 1982 y dominante en Estados Unidos por sus rebajas de precio y un chip de sonido superior.

En Europa enfrentó a la Sinclair ZX Spectrum, más económica y con una amplia biblioteca de programas en Reino Unido y España, sumado a la gama Amstrad CPC; en los segmentos de uso profesional rivalizó con Apple II y los modelos MSX en Japón y Europa.