Así fue el paso de Steve Jobs por Atari antes de Apple: trabajo nocturno y excentricidades

Steve Jobs en Atari: el hippie rebelde que forjó la visión y el minimalismo que definirían a Apple - WM/RCS/File Photo

Mucho antes de revolucionar la industria tecnológica con Apple, Steve Jobs ya mostraba los rasgos que lo convertirían en una figura icónica: inconformismo, pasión por la innovación y una personalidad tan magnética como difícil.

Su etapa en Atari, a mediados de la década de 1970, es una de las menos conocidas, pero marcó un punto de inflexión en su carrera y en la historia de la computación personal. Jobs, entonces un joven de 19 años, entró en la compañía con una mezcla de audacia y rebeldía que pronto dejaría huella en la cultura corporativa y en quienes lo rodeaban.

La etapa de Atari importa hoy porque Jobs sentó las bases de su visión empresarial y de diseño, experimentó sus primeros desafíos éticos y aprendió el valor de la colaboración y el riesgo. Sus métodos (tan poco convencionales como efectivos) anticiparon la filosofía que años después definiría a Apple: pensar diferente, vivir con intensidad y nunca conformarse.

Jobs en Atari: el origen de una filosofía que une pasión, honestidad y la voluntad de cambiar el mundo

Cómo fue el arribo de Jobs a Atari

Steve Jobs llegó a Atari casi por insistencia. La leyenda cuenta que se presentó en las oficinas, desaliñado y decidido, y se negó a irse hasta conseguir una entrevista. Allan Alcorn, uno de los responsables de la empresa, recuerda el episodio: “Tenemos un hippie en el lobby. Dice que no se va a ir hasta que no lo contratemos”.

Jobs consiguió el puesto y rápidamente se convirtió en el empleado número 40 de la compañía, el más joven del equipo.

Su llegada trajo consigo tanto creatividad como conflictos. Jobs era directo, a menudo arrogante, y tenía hábitos poco convencionales, como la convicción de que su dieta frugívora eliminaba la necesidad de ducharse o usar desodorante.

Sus compañeros, incapaces de soportar el olor, pidieron que trabajara en el turno nocturno, lo que, sin saberlo, permitió a Atari sacar partido de la dupla Jobs-Wozniak: Steve Wozniak, amigo íntimo y futuro cofundador de Apple, podía colaborar por las noches tras su jornada en Hewlett-Packard.

Trabajo nocturno, innovación y el viaje a la India

Su paso por la empresa de videojuegos fue el trampolín para la colaboración con Wozniak, el nacimiento de Apple y la convicción de que la felicidad profesional solo se logra viviendo con autenticidad - (EPA/JOHN G. MABANGLO)

En Atari, Jobs se involucró en el desarrollo de juegos como Touch Me, pero pronto su espíritu inquieto lo llevó a buscar experiencias fuera de la tecnología. Decidido a emprender un viaje espiritual a la India, negoció con Alcorn un billete de ida a cambio de unos días ayudando a resolver problemas técnicos en Alemania. Tras cumplir su parte, Jobs partió hacia el este, donde buscó inspiración y una renovación personal.

Diez meses después, volvió a Atari transformado: cabeza afeitada, túnica azafrán y nuevas ideas. Fue entonces cuando, junto a Wozniak, trabajó en el legendario Breakout, uno de los mayores éxitos de la compañía y un precursor de lo que sería la colaboración entre ambos para fundar Apple.

Cómo era la filosofía de Steve Jobs

El paso de Jobs por Atari dejó una lección que hoy sigue vigente: la importancia de buscar la felicidad y el sentido en el trabajo. Jobs defendía la idea de que la satisfacción profesional solo se consigue alineando pasión y propósito.

En su famoso discurso en la Universidad de Stanford en 2005, explicó cómo se preguntaba cada mañana si lo que iba a hacer ese día era lo que realmente quería. Si la respuesta era negativa varios días seguidos, sabía que tenía que cambiar de rumbo.

Steve Jobs en Atari: minimalismo, conflictos y el consejo de “no te conformes” que inspiró a generaciones

Este minimalismo y claridad también marcó su estilo: desde su vestimenta hasta la filosofía de diseño de Apple, Jobs abogó por eliminar lo superfluo para centrarse en lo esencial. Decía “no te conformes”, convencido de que solo quienes se atreven a buscar lo que aman pueden innovar y crear un trabajo verdaderamente significativo.

Jobs fue un explorador incansable. Abandonó la universidad para estudiar caligrafía, lo que luego influiría en el diseño del Macintosh. Afrontó el miedo al fracaso con honestidad y entendió que la vida es demasiado corta para perseguir metas ajenas.

La etapa de Jobs en Atari es un recordatorio de que el camino hacia la innovación está lleno de desafíos, contradicciones y momentos incómodos. Pero también es una invitación a buscar sentido, a experimentar y a diseñar la vida profesional con autenticidad.