Todo lo que puedes hacer con los dispositivos viejos que tienes en casa antes de botarlos a la basura

Es común que varios aparatos antiguos estén ocultos en un cajón en alguna habitación del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reparación, reciclaje y venta retro de dispositivos electrónicos antiguos ofrecen soluciones prácticas para gestionar aparatos olvidados, como reproductores de música y cámaras, mientras previenen riesgos ambientales derivados del descarte inadecuado de materiales peligrosos presentes en su interior, como plomo, mercurio o cadmio.

Antes de botar estos dispositivos a la basura, los usuarios pueden aprovechar servicios en la nube y herramientas digitales para rescatar archivos valiosos, así como acceder a un mercado de segunda mano impulsado por el renovado interés en la tecnología del pasado.

Cómo recuperar archivos almacenados en dispositivos antiguos

Muchos hogares acumulan una diversidad de dispositivos, desde iPod hasta cámaras digitales, que dejaron de usar tras la llegada de los teléfonos inteligentes pero que aún conservan contenido personal irreemplazable, como música extraída de CD originales, fotografías y documentos digitales.

Programas como iExplorer y iMazing facilitan la recuperación de archivos personales almacenados en reproductores de música y cámaras antiguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para quienes desean rescatar esa información consiste en utilizar programas especializados —entre ellos iExplorer, iMazing o TouchCopy— que facilitan la búsqueda y copia de listas de reproducción, videos y grabaciones solo disponibles en el disco interno del dispositivo.

Otros aparatos y cámaras permiten una transferencia más directa: solo hay que conectarlos a una computadora, donde suelen identificarse automáticamente como discos duros externos. De este modo, es posible pasar los datos al ordenador sin instalar programas adicionales.

En este proceso, localizar cables y adaptadores adecuados es determinante, porque muchas versiones antiguas emplean conectores como USB, FireWire o formatos ya en desuso. Identificar el modelo exacto del dispositivo es indispensable porque los puertos y clavijas han cambiado en cada generación.

La transferencia de datos requiere ubicar cables y adaptadores adecuados para conectar dispositivos con puertos USB, FireWire o formatos descontinuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los aparatos más nuevos, que solo disponen de puertos USB-C, es común tener que emplear adaptadores o hubs compatibles. En contraste, convertir conexiones como FireWire a USB suele presentar limitaciones técnicas que en muchos casos vuelven inviable la operación.

Qué hacer luego de recuperar la información almacenada en los dispositivos viejos

Una vez transferidos los archivos, proteger la información digital, ya sea subiéndola a plataformas como Google Drive o OneDrive o almacenándola en discos externos, es esencial para evitar la pérdida o deterioro accidental. Estos servicios hacen posible acceder a música, imágenes y documentos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Tras asegurar la migración y el respaldo de los datos, los usuarios tienen la opción de restaurar el aparato siguiendo tutoriales disponibles en línea o recurriendo a servicios técnicos especializados.

El respaldo de archivos digitales en servicios en la nube como Google Drive o OneDrive garantiza el acceso seguro y permanente a información valiosa. (Foto: Europa Press)

Los propios fabricantes suelen proporcionar manuales digitales para cada modelo en sus sitios web. Además, repositorios como Manuals Online o ManualsLib recopilan instrucciones detalladas para la recuperación o reconfiguración de aparatos que parecían sin solución.

Asimismo, el mercado de dispositivos vintage ha experimentado un nuevo auge gracias a la demanda impulsada por la nostalgia y la apreciación por la funcionalidad original de ciertas tecnologías. Los productos en buen estado pueden encontrar compradores interesados en revivir su uso o conservarlos como piezas de colección.

Cómo desechar dispositivos antiguos de forma sostenible

Cuando los dispositivos alcanzan un grado de deterioro que impide su reutilización, el reciclaje responsable en centros autorizados se convierte en la alternativa para evitar que materias peligrosas como plomo, mercurio y cadmio terminen en el ambiente.

El reciclaje responsable en centros autorizados evita la contaminación por plomo, mercurio y cadmio, protegiendo la salud y el medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos, presentes en dispositivos como teléfonos, computadoras y electrodomésticos, generan grandes riesgos si se filtran desde vertederos hacia suelos y aguas, impactando tanto a los ecosistemas como a la salud de comunidades humanas.

El proceso de reciclaje permite reducir el peligro de contaminación ambiental y proteger a la población frente a enfermedades graves asociadas a la exposición a metales pesados, al igual que recuperar materiales valiosos.

Se extraen metales como oro, plata y cobre, que pueden incorporarse a la fabricación de nuevos dispositivos. Con ello, se disminuye la demanda de extracción de materias primas, se optimiza el ahorro energético y se contribuye a reducir la huella de carbono del sector tecnológico.