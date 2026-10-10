Una startup de IA que ni cumple un mes alcanzó una valuación de USD 7.500 millones

TypeSafe AI, la empresa detrás del modelo de inteligencia artificial Jev, cerró una ronda de financiamiento de USD 870 millones a una valuación de USD 7.500 millones, apenas semanas después de lanzar su producto, según TechCrunch.
La ronda fue liderada por el fondo Andreessen Horowitz, con participación de Sequoia Capital y del inversor previo DCVC. El cierre se conoció el 9 de octubre, menos de un mes después de que Jev saliera al mercado.
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Jev se presentó el 15 de septiembre de 2026 y, según la empresa, se volvió viral de forma casi inmediata. TypeSafe afirma que un tercio de las compañías de la lista Fortune 500 ya lo utiliza, aunque no identificó cuáles.
Qué hace este modelo de inteligencia artificial
A diferencia de los modelos de lenguaje que dominan el mercado desde hace cuatro años, Jev está construido sobre una arquitectura de transformadores pero no genera texto.
El sistema produce lo que la compañía llama decisiones calibradas: probabilidades pensadas para que el software tome acciones automáticas, no para redactar respuestas o código.
“Hemos sido muy buenos con el lenguaje humano durante cuatro años, pero eso no sirve para la automatización porque las computadoras hablan un idioma distinto”, explicó el cofundador de TypeSafe, Diogo Almeida, en declaraciones al medio citado.
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La empresa sostiene que este enfoque sirve de forma más rápida y con muchos menos tokens que los modelos de lenguaje tradicionales, lo que según TypeSafe explica el interés inmediato de desarrolladores y grandes empresas.
Quiénes están detrás de la empresa
TypeSafe AI fue fundada en 2024 por Almeida, quien antes trabajó como investigador en OpenAI, junto con Sasha Sheng, exingeniera de investigación en Meta, y el ingeniero y emprendedor Erik Gafni.
El trío mantuvo la startup en reserva durante un tiempo antes del lanzamiento de Jev, el producto que terminó disparando el interés de los fondos de riesgo más grandes de Silicon Valley.
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La magnitud de la ronda, equivalente a más de la décima parte de la valuación total de la compañía, refleja la rapidez con la que los inversores se movieron tras el lanzamiento viral del producto.
El monto ubica a TypeSafe entre las startups de inteligencia artificial con levantamientos de capital más grandes del año, en una etapa temprana frente a competidores que llevan años en el mercado.
Por ahora, la validación del crecimiento que la compañía atribuye a Jev depende de los propios reportes de TypeSafe, mientras el mercado observa si el modelo mantiene el ritmo de adopción de sus primeras semanas.
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OpenAI despide a tres empleados por filtración de datos
OpenAI despidió a tres investigadores de seguridad de inteligencia artificial: Jasmine Wang, Tomek Korbak y Mikita Balesni. La empresa afirmó que los empleados utilizaron de forma indebida información confidencial y vulneraron la confianza necesaria para continuar su trabajo.
Sin embargo, los exintegrantes publicaron una carta abierta en la que rechazaron esas acusaciones y alertaron que sus despidos podrían hacer que otros trabajadores teman expresar dudas o advertencias sobre los riesgos de los modelos de IA.
Según los investigadores, OpenAI atravesó un cambio cultural porque antes alentaba el disenso y las inquietudes de seguridad, mientras que ahora conductas consideradas normales pueden derivar en sanciones sin reglas suficientemente claras.
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Wang explicó que su despido se vinculó con la apertura accidental de un correo sensible de un ejecutivo, una cuenta a la que había recibido acceso por tareas de reclutamiento. Afirmó que avisó de inmediato al directivo y solicitó nuevamente que le retiraran el permiso.
La carta también se refiere a trabajos de Korbak y Balesni que involucraban evaluaciones externas y supervisión de sistemas avanzados.
Los tres sostienen que la colaboración con expertos ajenos a la compañía resulta esencial para detectar fallas antes de que los productos lleguen al público. Por ello, pidieron protocolos transparentes, auditorías independientes y mecanismos que resguarden la posibilidad de reportar riesgos sin represalias.
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En su respuesta, OpenAI negó que las desvinculaciones estuvieran relacionadas con las críticas de seguridad y aseguró que mantiene espacios para debatir discrepancias y cometer errores de buena fe.
La compañía dijo que seguirá trabajando con organizaciones independientes y desarrollando herramientas para monitorear sus modelos de vanguardia. El caso, no obstante, evidenció tensiones internas.
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