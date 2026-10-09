El fenómeno GTA 6 podría beneficiar a Roblox, especialemente a los que tienen entre 15 y 23 años de edad

El lanzamiento de GTA 6 podría beneficiar a Roblox debido a que muchos no podrán adquirirlo por restricciones de edad. (Roblox - Rockstar)

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El lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre, podría impulsar la creación de videojuegos inspirados en la franquicia dentro de Roblox, una plataforma que permite a sus usuarios diseñar, compartir y jugar sus propias experiencias.

La expectativa es que los jugadores más jóvenes, que no cumplen con la edad requerida para acceder al título de Rockstar Games, encuentren alternativas gratuitas con mecánicas similares.

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La posibilidad representa una oportunidad para Roblox, que ya cuenta con juegos de mundo abierto centrados en automóviles, robos y persecuciones policiales. Sin embargo, también plantea un desafío: el interés por GTA 6 podría reducir el tiempo que los usuarios dedican a otras experiencias de entretenimiento digital.

El lanzamiento de GTA 6 es uno de los temas que más se comenta dentro del mundo de los videojuegos. (Rockstar)

Según especialistas citados por Bloomberg, el nuevo lanzamiento podría generar una oleada de creaciones inspiradas en la franquicia, cuyo universo lleva más de una década atrayendo a millones de jugadores.

GTA 6 podría impulsar los juegos inspirados en Roblox

Joost van Dreunen, profesor de economía y negocios de videojuegos en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, considera que el estreno del título de Rockstar estimulará la aparición de versiones creadas por los propios usuarios de Roblox.

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El especialista sostiene que quienes todavía no tienen edad para comprar GTA 6 podrían intentar recrear su experiencia dentro de la plataforma. Roblox ofrece herramientas para desarrollar videojuegos y permite que otras personas accedan a ellos, incluso sin pagar por una copia de un lanzamiento comercial.

Esta dinámica no es nueva. Durante la última década, los juegos que combinan conducción, persecuciones policiales y actividades criminales se convirtieron en una categoría popular dentro de Roblox.

Desde antes que se anuncie GTA 6, Roblox tiene varias modalidades de juegos que hacen referencia al título de Rockstar. (Rockstar)

Experiencias como Brookhaven, Jailbreak, Da Hood y Wanted acumulan, en conjunto, más de 100.000 millones de partidas, según los datos citados por Bloomberg. Estas propuestas comparten algunos elementos con Grand Theft Auto, aunque sus gráficos y posibilidades de juego son diferentes.

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Los menores de edad representan una oportunidad para Roblox

Uno de los factores que podría favorecer a Roblox es la clasificación por edades de GTA 6. El nuevo título está dirigido a un público adulto, por lo que los menores que no cumplan los requisitos de edad pueden buscar alternativas dentro de plataformas con experiencias gratuitas.

En Roblox ya existen juegos cuyos nombres y logotipos hacen referencia a Grand Theft Auto. Algunas de estas propuestas permiten robar dinero, comprar armas y vehículos o realizar atracos en tiendas y bancos.

GTA 6 es un videojuego con una clasificación para mayores de edad, por lo que los niños no podrán adquirirlo. REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo

Aunque no alcanzan el nivel de detalle ni la profundidad de un videojuego desarrollado por Rockstar, pueden captar la atención de quienes desean experimentar mecánicas similares sin comprar una consola o el juego original.

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El director ejecutivo de Roblox, Dave Baszucki, señaló en una entrevista con Bloomberg TV que GTA 6 podría incentivar la creación de contenido destinado tanto a jugadores jóvenes como a usuarios mayores.

Roblox enfrenta dificultades para retener a sus usuarios

El posible impulso llega en un momento complejo para la plataforma. Roblox ha registrado presiones sobre el tiempo que los usuarios pasan jugando después de implementar medidas destinadas a reforzar la seguridad de niños y adolescentes, entre ellas herramientas de verificación de edad.

En julio, la compañía advirtió que sus reservas del tercer trimestre podrían disminuir hasta un 18% debido a diversos factores, incluidos los cambios recientes en sus políticas de seguridad.

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Además, las acciones de Roblox afrontaban perspectivas negativas para 2026. Nick McKay, analista de Freedom Capital Markets, señaló que los inversores podrían temer que el estreno de GTA 6 reduzca todavía más el tiempo dedicado a Roblox.

Con el cambio de sus políticas, Roblox reconoce que en los últimos meses viene perdiendo público. (Roblox)

La plataforma cuenta con 123 millones de usuarios diarios, una base que representa una oportunidad para los creadores, pero también exige mantener el interés frente a otros lanzamientos importantes.

GTA 6 también podría beneficiar a Rockstar Games

El fenómeno no necesariamente perjudicaría a Take-Two Interactive, propietaria de Rockstar Games. Matt Edelman, director ejecutivo de Super League Enterprise, considera que Roblox refleja tendencias culturales del sector y adapta rápidamente su oferta a los intereses de los jugadores.

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La exposición temprana a las mecánicas y al universo de Grand Theft Auto podría despertar interés por la franquicia entre usuarios que todavía no pueden jugar el título oficial. Con el tiempo, ese público podría convertirse en potenciales compradores.

GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, aunque el componente online no estará disponible desde el primer día, según la información citada en el reporte.

El impacto sobre Roblox dependerá de cómo respondan sus creadores y de cuánto tiempo mantenga el público el interés por las experiencias inspiradas en el esperado videojuego.

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