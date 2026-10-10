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Planes de Microsoft 365 ahora tendrán solo la tercera parte de almacenamiento en la nube

La reducción regirá para nuevos suscriptores de inmediato y para los actuales desde el 2 de mayo de 2027

Microsoft 365 Family y Premium pasarán de 6 TB a 2 TB de almacenamiento compartido en OneDrive. (Europa Press)
Microsoft 365 Family y Premium pasarán de 6 TB a 2 TB de almacenamiento compartido en OneDrive. (Europa Press)
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Microsoft redujo el espacio de almacenamiento en OneDrive incluido en sus suscripciones Microsoft 365 Family y Premium, que pasó de un tope de 6 terabytes (TB) a solo 2 TB compartidos entre todos los usuarios de una misma cuenta.

El cambio, confirmado por la compañía en un documento de soporte técnico, implica que cada integrante de una familia tipo —hasta seis personas— recibirá en promedio unos 330 gigabytes (GB), frente al terabyte individual que recibía antes.

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Cómo funcionaba el sistema anterior

Hasta ahora, cada plan Family o Premium otorgaba 1 TB de almacenamiento por usuario, con la posibilidad de compartir la suscripción con hasta cinco personas adicionales. Esa estructura permitía alcanzar un total de 6 TB cuando la cuenta estaba completa con sus seis miembros. Con el nuevo esquema, ese total se reduce a una bolsa compartida de 2 TB, independientemente de cuántos usuarios utilicen la cuenta.

Cada usuario de una cuenta familiar completa pasará de 1 TB a unos 330 GB de espacio disponible. (Europa Press)
Cada usuario de una cuenta familiar completa pasará de 1 TB a unos 330 GB de espacio disponible. (Europa Press)

Según explicó Microsoft en su documento oficial, “el suscriptor principal y hasta cinco miembros adicionales usan el mismo fondo de almacenamiento compartido en la nube”. La compañía aclaró además que, aunque la cuota de almacenamiento se comparte, los archivos de cada usuario permanecen privados entre sí.

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El impacto varía según el número de usuarios

El ajuste no afecta a todos los suscriptores por igual. Quienes utilizan la suscripción en modalidad individual y antes estaban limitados a 1 TB ahora obtienen el doble de espacio, mientras que las cuentas compartidas entre dos personas no sufren una variación significativa. Sin embargo, las familias numerosas que repartían la suscripción entre tres o más integrantes enfrentan una reducción considerable en el espacio disponible por persona.

El plan Microsoft 365 Pro, por su parte, también sufrió una modificación: pasó de ofrecer 6 TB a un total de 5 TB compartidos. A diferencia de los otros dos planes, este conserva una proporción más cercana a la original.

El plan Microsoft 365 Pro conserva 5 TB compartidos, frente a los 6 TB que ofrecía antes del ajuste. (Europa Press)
El plan Microsoft 365 Pro conserva 5 TB compartidos, frente a los 6 TB que ofrecía antes del ajuste. (Europa Press)

Los precios no cambian pese al recorte

Pese a la reducción de espacio, Microsoft no ajustó el costo de ninguno de los tres planes. Microsoft 365 Family se mantiene en 12,99 dólares por mes o 129,99 dólares por año, mientras que Premium continúa en 19,99 dólares mensuales o 199,99 dólares anuales.

El plan Pro, que ahora ofrece 5 TB compartidos, sigue costando 99,99 dólares por mes, sin opción de pago anual, lo que lo convierte en una alternativa más de siete veces más cara que Family.

La compañía también precisó que es posible ampliar la capacidad mediante complementos de almacenamiento adicionales, aunque estos se destinan al fondo compartido y no a la cuota individual de cada usuario.

Programas de Microsoft Office incluidos en el paquete Microsoft 365.
Los precios de las suscripciones Family, Premium y Pro no sufrieron modificaciones pese al recorte de espacio. (Microsoft)

De acuerdo con el documento de soporte, “los complementos de almacenamiento adquiridos por los miembros de la suscripción se agregan automáticamente al fondo compartido”, al igual que los espacios gratuitos que algunos integrantes puedan tener por separado.

La nueva política de almacenamiento ya rige para los nuevos suscriptores de Microsoft 365 Family y Premium. En el caso de los clientes existentes, el cambio se aplicará recién en la primera renovación de su plan que ocurra en la fecha del 2 de mayo de 2027 o después. La compañía no precisó de qué manera se gestionarán los contratos de suscripción multianuales frente a esta transición.

Europa impulsa una alternativa a Microsoft 365 con enfoque en privacidad

En paralelo a los cambios en los planes de almacenamiento, la Unión Europea avanza con Office EU, una suite ofimática en la nube que busca posicionarse como alternativa a Microsoft 365.

Office EU - Europa - Microsoft 365 - tecnología - 1 de septiembre
Europa desarrolla Office EU, una suite ofimática de código abierto alojada en infraestructura europea. (Composición Infobae: office.eu / difusión)

Desarrollada por EUfforic Europe B.V., con sede en La Haya, la plataforma reúne herramientas como EU Docs, EU Spreadsheet, EU Presentation, EU Drive, EU Calendar, EU Email y EU Talk, compatibles con formatos como DOCX y XLSX. Su infraestructura es de código abierto y opera exclusivamente dentro de territorio europeo, sin transferir datos fuera de la Unión Europea, en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El proyecto, que se apoya en tecnologías como Nextcloud y Collabora Online, permite además importar documentos, correos y calendarios desde cuentas de Microsoft o Google para facilitar la migración. Por ahora, el acceso a Office EU es limitado y funciona mediante un programa de invitación anticipada que ya reúne a más de mil personas en lista de espera. La compañía todavía no reveló los planes de precios, que se darán a conocer a medida que avance el despliegue del servicio.

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