Microsoft quiere que dejes de usar Windows 10 y le quitará funciones de IA y Microsoft 365

Microsoft confirmó que Windows 10 dejó de tener soporte y que Microsoft 365 dejará de sumar novedades en ese sistema operativo. (Foto: Microsoft)

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Desde 2025 Windows 10 dejó de tener soporte, por lo que Microsoft sigue retirando actualizaciones en el sistema operativo y recientemente anunció el final de las novedades para las aplicaciones de Microsoft 365.

La noticia fue confirmada a través de un documento oficial publicado en el sitio web de la empresa, en el que se detallan los plazos y condiciones del fin de soporte para Windows 10 y las aplicaciones asociadas. A partir de la próxima actualización, los usuarios dejarán de recibir nuevas funciones y solo accederán a parches de seguridad por un periodo limitado.

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Cuáles son las novedades que llegan a su fin Windows 10

Microsoft ha informado que la versión 2608 de Windows 10 será la última en incluir nuevas funciones y soporte para Copilot en Microsoft 365. Una vez que esta actualización esté disponible, los dispositivos que utilicen Windows 10 quedarán congelados en esa versión y solo recibirán actualizaciones de seguridad hasta el 10 de octubre de 2028.

Actualmente, la última versión estable es la 2607, correspondiente a julio, y se espera que la versión 2608 llegue prontamente, ya que la compañía ya la ha liberado en el canal de preview y está próxima a su publicación general. A partir de ese momento, los usuarios de Windows 10 verán finalizada la incorporación de nuevas funcionalidades tanto en el sistema operativo como en las aplicaciones de Microsoft 365.

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La política de ciclo de vida de Microsoft exige usar productos bajo sistemas operativos vigentes, por lo que la empresa impulsa la migración de Windows 10 a Windows 11. (Microsoft)

Este cambio afecta de manera directa a quienes dependen de herramientas como Word, Excel o PowerPoint bajo Microsoft 365. Aunque estas aplicaciones seguirán funcionando después del fin de soporte, Microsoft advierte que el uso en un sistema operativo no compatible puede generar problemas de rendimiento y fiabilidad.

Motivos detrás de la decisión de Microsoft

La política de ciclo de vida moderno de Microsoft exige que los clientes utilicen sus productos bajo sistemas operativos vigentes y soportados. Esto implica que para acceder a las últimas funciones y mejoras de seguridad, es necesario migrar a Windows 11.

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Según la compañía, la decisión de finalizar las novedades en Windows 10 responde a la necesidad de concentrar recursos en el desarrollo y perfeccionamiento de Windows 11, que aún enfrenta varios desafíos técnicos.

Al dejar de actualizar funcionalidades en el sistema anterior, Microsoft busca incentivar la adopción de la versión más reciente y reducir los riesgos asociados a la fragmentación del ecosistema.

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La versión 2608 de Windows 10 será la última con nuevas funciones y con soporte para Copilot en Microsoft 365. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El soporte extendido para Windows 10, inicialmente previsto hasta octubre de 2025, se prolongará exclusivamente para actualizaciones de seguridad hasta septiembre de 2028. Esta prórroga tiene como objetivo principal no dejar expuestos a millones de usuarios que todavía no han migrado, pero la empresa deja claro que la prioridad está puesta en el futuro de Windows 11.

Cuáles son los riesgos de seguir usando Windows 10

Tras el 10 de octubre de 2028, Windows 10 dejará de recibir cualquier tipo de actualización, incluidas las de seguridad. Esto representa un riesgo considerable para quienes decidan continuar utilizándolo, ya que cualquier vulnerabilidad detectada a partir de esa fecha no será corregida.

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El uso de sistemas sin soporte es considerado una práctica peligrosa en el ámbito de la ciberseguridad. Los fallos y brechas que puedan surgir se convierten en oportunidades para ataques informáticos, dejando a los usuarios y empresas expuestos a robos de datos, secuestro de información y otras amenazas.

El soporte extendido de Windows 10 se prorrogó solo para actualizaciones de seguridad hasta septiembre de 2028, pese a que el fin de soporte general estaba previsto para 2025. (Microsoft)

Microsoft advierte que, aunque el sistema seguirá funcionando, la falta de actualizaciones volverá a Windows 10 un objetivo atractivo para hackers y cibercriminales.

Es recomendable que los usuarios y organizaciones que aún dependen de Windows 10 planifiquen su migración a Windows 11 antes del vencimiento del soporte extendido. Mantenerse en una versión obsoleta implica aceptar limitaciones en el funcionamiento de las aplicaciones, menor calidad de soporte y, sobre todo, un riesgo creciente para la integridad de los datos y la infraestructura tecnológica.

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