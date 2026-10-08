Microsoft anuncia mejora de la función de búsqueda en Windows 11: más rápida y menos consumo de RAM

Microsoft distribuye la nueva búsqueda de Windows 11 entre los usuarios del canal Experimental de Windows Insiders. (Microsoft)

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Microsoft comenzó a distribuir entre los usuarios del canal Experimental de Windows Insiders una versión renovada de la búsqueda de Windows 11, con una interfaz más veloz y un menor impacto en los recursos del sistema. La compañía anunció el cambio en una publicación de su blog oficial y lo presentó también durante su evento de Windows y Surface, donde periodistas tuvieron la oportunidad de probar la nueva herramienta.

El rediseño se apoya en WinUI 3, el marco de interfaz moderno de Windows 11, que según la compañía permite reducir el consumo de memoria y acelerar los tiempos de respuesta. “Esta nueva experiencia de Windows Search está construida para la velocidad”, afirmó Anshul Rawat, vicepresidente corporativo del equipo de producto de Windows en Microsoft. “Está construida sobre WinUI 3 y es parte de nuestra inversión más amplia en la modernización de las experiencias centrales de Windows”, agregó.

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Microsoft sostuvo que las pruebas iniciales mostraron “mejoras sustanciales en el rendimiento y el uso de memoria”, lo que, según la empresa, implica que la búsqueda se siente más rápida y eficiente desde el momento en que se abre, sin agregar peso adicional al sistema operativo.

El nuevo sistema está construido sobre WinUI 3, el marco de interfaz moderno de Windows 11. (Europa Press)

El panel de resultados se simplifica a una sola lista

La ventana de búsqueda pasó de un esquema dividido, con una lista a la izquierda y un panel de vista previa a la derecha, a un diseño unificado de una sola lista. Este cambio reduce la saturación visual y facilita identificar el resultado buscado.

El sitio especializado The Verge, que tuvo acceso a una demostración de la herramienta durante el evento de Microsoft, describió la interfaz como más rápida y menos recargada, con animaciones ágiles y un panel de vista previa de mayor tamaño.

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En una publicación de blog, Rawat explicó que, además de los cambios visuales, la compañía trabaja en mejorar la comprensión del motor de búsqueda sobre las intenciones del usuario. “También estamos mejorando cómo Windows Search entiende lo que buscas, incluyendo una mejor coincidencia para errores de tipeo y sinónimos”, señaló el directivo.

Se anunciaron mejoras en velocidad, consumo de memoria y nuevas funciones que permiten ejecutar acciones desde el propio buscador. (Microsoft)

Microsoft indicó que este trabajo ya había comenzado en versiones anteriores de Windows 11 y que continuará con ajustes durante las próximas semanas.

Resultados en línea impulsados por Bing

Más adelante este año, Microsoft sumará a las pruebas funciones adicionales, entre ellas vistas previas e información detallada sobre los archivos encontrados, como una miniatura de una imagen junto con su resolución y tamaño.

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Actualmente, una búsqueda sobre un dato puntual, como la altura de un actor, puede tardar varios segundos en mostrar un resultado equivalente a una versión reducida de Bing. Con el nuevo sistema, ese tipo de información aparecerá directamente integrada en la lista de resultados, de manera similar a las interfaces de búsqueda modernas de iOS y Android.

Las consultas sobre clima mostrarán tarjetas en línea con datos de Bing, como temperaturas máximas y mínimas. (Microsoft)

Las consultas del tipo “clima en Londres” desplegarán una tarjeta en línea, impulsada por Bing, con datos inmediatos como las temperaturas máximas y mínimas del día. Estas vistas en línea también se extenderán a previsualizaciones de presentaciones de PowerPoint, fotografías y otros archivos.

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Ejecutar acciones directamente desde el buscador

Uno de los agregados más relevantes es la incorporación de “acciones” dentro del cuadro de búsqueda, que permitirán modificar configuraciones del sistema sin necesidad de abrir los menús correspondientes.

Microsoft mostró como ejemplo la posibilidad de escribir “cambiar a tema oscuro”, lo que despliega la opción para aplicarla con un clic. También se podrán escribir comandos como “silenciar” para desactivar el sonido o “atenuar mi pantalla” para ajustar el brillo de forma automática.

Microsoft prevé extender la nueva experiencia de búsqueda al menú Inicio durante el próximo año. (Europa Press)

Esta capacidad de uso como lanzador de tareas, comparada por el medio The Verge con la de herramientas de terceros ya existentes, permitirá además minimizar ventanas o abrir aplicaciones en pantalla dividida. En el caso de los usuarios de Phone Link, las acciones se extenderán también al teléfono vinculado: según Rawat, será posible escribir una instrucción como “enviar mensaje a mamá, voy a llegar tarde” para que el sistema redacte y envíe el mensaje de texto desde el celular.

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El despliegue continuará durante los próximos meses

La función se encuentra en pruebas con los Windows Insiders y Microsoft prevé que llegue de forma más amplia a Windows 11 en los próximos meses. Rawat adelantó que el trabajo también apunta a extender esta experiencia al menú Inicio.

“De cara al próximo año, ya está en marcha el trabajo para llevar la nueva experiencia de Windows Search al menú Inicio y hacer que se adapte naturalmente a las distintas posiciones de la barra de tareas y configuraciones de Windows”, afirmó el directivo, quien agregó que el objetivo de la compañía es lograr que la búsqueda sea “más capaz, con formas más naturales de expresar lo que necesitás, información más rica en contexto y más maneras de resolver tareas directamente desde la búsqueda”.

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