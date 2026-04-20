El inédito video de la Tierra que grabó un astronauta de Artemis II desde la Luna: todo con un iPhone

El video presenta la superficie craterizada de la Luna en primer plano, mientras el planeta Tierra se observa en el fondo.

La misión Artemis II ha dejado imágenes que ya forman parte de la historia de la exploración espacial. Entre ellas, surgió el vídeo captado por el comandante Reid Wiseman desde la cápsula Orión, donde se puede ver a la Tierra desapareciendo tras la Luna.

No se utilizó una cámara de la NASA ni un equipo profesional para lograr este registro: la escena fue grabada con un iPhone 17 Pro Max, adaptado especialmente para operar en condiciones extremas y sin conexión en el espacio.

El astronauta relató que la grabación se realizó durante el fenómeno conocido como “earthset”, en el que la superficie del planeta Tierra desaparece gradualmente detrás de la Luna desde la perspectiva de la nave Orión. El iPhone, manejado desde la escotilla de acoplamiento, se convirtió en el único dispositivo capaz de captar ese momento: las cámaras oficiales de la NASA, por su tamaño, no podían asomarse por la ventana disponible.

El astronauta Reid Wiseman grabó la Tierra ocultándose detrás de la Luna con un iPhone 17 Pro Max desde la cápsula Orión durante la misión Artemis II.

El momento exacto en que la Tierra desaparece tras la Luna

Lo que se observa en el vídeo es la secuencia en la que la Tierra se oculta tras el horizonte lunar, desde la órbita de la cara oculta de la Luna. Es la primera vez que un fenómeno de este tipo se registra de manera tan nítida y accesible, utilizando la tecnología de un teléfono móvil comercial.

La imagen muestra cómo el disco azul y blanco del planeta va quedando cubierto por la silueta de la Luna a lo largo de unos pocos segundos, hasta desaparecer por completo. Wiseman describió la escena como “ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos”, transmitiendo la sensación de distancia y asombro que provoca contemplar la Tierra desde ese punto.

En el fondo del vídeo, se escucha el obturador de una Nikon profesional, utilizada por la astronauta Christina Koch para captar fotos en ráfagas de tres exposiciones con un teleobjetivo de 400 mm. Esa combinación de registros refuerza el carácter histórico del material.

La ventana de la escotilla de acoplamiento ofrecía un espacio muy reducido; la cámara de la NASA no podía pasar por allí, pero el iPhone sí. Gracias a su tamaño compacto y la posibilidad de utilizar un zoom 8x, el teléfono permitió capturar la escena en condiciones de luz y distancia extremas. El propio Wiseman subrayó que el zoom utilizado es “bastante comparable a la vista del ojo humano”, lo que añade realismo al registro.

Las cámaras oficiales de la NASA no podían asomarse por la escotilla, por lo que el iPhone fue el único dispositivo capaz de documentar el fenómeno espacial. (Europa Press)

El proceso de certificación y adaptación del iPhone para el espacio

El uso del iPhone 17 Pro Max en Artemis II no fue resultado de una improvisación. La NASA diseñó un protocolo específico para certificar el hardware comercial y adaptarlo a las exigencias del entorno espacial.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, explicó que el objetivo era permitir a los astronautas captar momentos especiales y compartirlos después con sus familias, además de dar los primeros pasos para homologar el uso de tecnología comercial en futuras misiones.

El proceso de certificación para el iPhone incluyó varias etapas: primero, presentar el equipo ante un panel de seguridad; luego, identificar los riesgos potenciales de utilizar el dispositivo en órbita; después, diseñar un plan para mitigar esos riesgos; y finalmente, comprobar en la práctica que el aparato puede funcionar de manera segura y eficaz durante largos periodos en el espacio.

La experiencia visual del 'earthset' fue descrita por Wiseman como equivalente a ver un atardecer desde el punto más lejano del cosmos. (NASA/Handout vía REUTERS)

El investigador Tobias Niederwieser detalló que este procedimiento es complejo y requiere pruebas exhaustivas antes de que cualquier dispositivo sea autorizado para volar.

Apple logró con Artemis II una certificación completa para su teléfono, lo que representa un hito para la marca y para la industria tecnológica en general. El teléfono se utilizó no solo para imágenes externas, sino también para registrar la vida cotidiana dentro de la cápsula Orión.