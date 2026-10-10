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Ella es Lisa Su, la única mujer con la Medalla Nacional de Ciencia entregada por Trump: “titán de tecnología”

La CEO de AMD recibió el reconocimiento al mismo tiempo que otras figuras como Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang

Lisa Su, máxima ejecutiva de AMD, fue distinguida con la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos en una ceremonia encabezada por Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci
Lisa Su, máxima ejecutiva de AMD, fue distinguida con la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos en una ceremonia encabezada por Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci
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Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, recibió la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos de manos de Donald Trump.

El reconocimiento es considerado el máximo honor que otorga el presidente del país a personas por sus contribuciones al avance de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la química, la biología o las ciencias sociales.

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La distinción reconoció la trayectoria de Su como ingeniera eléctrica y líder tecnológica, así como sus aportes al desarrollo de la computación adaptativa y de alto rendimiento a través de su liderazgo en AMD. Su fue la única mujer galardonada durante la jornada.

(AMD)
La condecoración representa la mayor distinción presidencial estadounidense para quienes realizaron aportes a disciplinas científicas y académicas. (AMD)

Trump también entregó la Medalla Nacional de Ciencia a Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang.

En tanto, la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación fue otorgada al fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

La ceremonia se realizó durante la cumbre “La Nueva Edad de Oro de la Ciencia”.

Entre los ganadores anteriores de la Medalla Nacional de Ciencia se encuentran Richard Feynman, el físico que ayudó a explicar cómo interactúan la luz y la materia; Linus Pauling, el químico cuyo trabajo transformó la comprensión de los enlaces químicos; y Barbara McClintock, la genetista que descubrió elementos genéticos capaces de cambiar de posición dentro de los cromosomas.

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La ejecutiva fue la única mujer reconocida durante la entrega de premios. REUTERS/Evan Vucci
La ejecutiva fue la única mujer reconocida durante la entrega de premios. REUTERS/Evan Vucci

Quién es Lisa Su

Lisa Su es la presidenta y directora ejecutiva de AMD, empresa estadounidense dedicada al desarrollo de procesadores, chips gráficos y soluciones de computación de alto rendimiento.

Como máxima responsable de la compañía, encabezó su transformación hacia los mercados de centros de datos, inteligencia artificial y computación adaptativa, áreas que se volvieron centrales para la estrategia de la firma.

Su ingresó a AMD en enero de 2012 como vicepresidenta sénior y gerente general de las unidades globales de negocio. Desde ese puesto, estuvo a cargo de la ejecución comercial de los productos y soluciones de la empresa.

Más tarde asumió como directora de operaciones, con responsabilidad sobre la integración de las unidades de negocio, ventas, operaciones globales e infraestructura.

Su se incorporó a AMD en enero de 2012 como vicepresidenta sénior y responsable de las unidades globales de negocio. REUTERS/Ann Wang
Su se incorporó a AMD en enero de 2012 como vicepresidenta sénior y responsable de las unidades globales de negocio. REUTERS/Ann Wang

Antes de llegar a AMD, desarrolló una carrera vinculada a la ingeniería y a la industria de los semiconductores. Trabajó durante 13 años en IBM, donde ocupó distintos cargos técnicos y ejecutivos.

Entre ellos, fue vicepresidenta del Centro de Investigación y Desarrollo de Semiconductores de la compañía, desde donde participó en la definición de la estrategia de tecnologías de silicio, alianzas de desarrollo conjunto e investigación aplicada.

Fue vicepresidenta sénior y gerente general de Redes y Multimedia en Freescale Semiconductor.

Lisa Su dirige AMD, una compañía estadounidense especializada en procesadores, chips gráficos y tecnologías de computación de alto rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Lisa Su dirige AMD, una compañía estadounidense especializada en procesadores, chips gráficos y tecnologías de computación de alto rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Allí dirigió la estrategia global, el marketing y la ingeniería de las áreas de procesadores para comunicaciones y aplicaciones integradas. Previamente, había sido directora de tecnología de esa empresa.

A lo largo de su trayectoria, Su recibió reconocimientos de instituciones y medios especializados. AMD señala que integra la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y la Academia Nacional de Ingeniería.

Además, fue distinguida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con la Medalla Robert N. Noyce, uno de sus principales reconocimientos en el sector de los semiconductores.

Antes de asumir la dirección ejecutiva, tuvo a su cargo las operaciones, las ventas y la integración de las diferentes áreas de la empresa. REUTERS/Ann Wang/Archivo
Antes de asumir la dirección ejecutiva, tuvo a su cargo las operaciones, las ventas y la integración de las diferentes áreas de la empresa. REUTERS/Ann Wang/Archivo

Cuál es la fortuna de Lisa Su

El patrimonio neto de Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, asciende a USD 3.400 millones, según la estimación en tiempo real de Forbes actualizada el 9 de octubre de 2026.

La cifra ubica a la ejecutiva en el puesto 1.253 del ranking mundial de multimillonarios elaborado por la publicación. Durante esa jornada, su fortuna registraba una caída de USD 48 millones, equivalente al 1,40%.

Su patrimonio está ligado principalmente a su participación y a la evolución bursátil de Advanced Micro Devices, la empresa de semiconductores que dirige. Forbes destaca que Su lideró una de las recuperaciones importantes del sector tecnológico reciente.

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