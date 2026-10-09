Viajar con mascotas en app de transporte se multiplicó por 2,5 en un año en Colombia

Los viajes con mascotas en Cabify se multiplicaron 2,5 veces en Bogotá durante el primer año del servicio. (Cabify)

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Los viajes con mascotas en la categoría especializada de Cabify se multiplicaron 2,5 veces en Bogotá, Colombia, durante el primer año de funcionamiento del servicio. El dato surge del cruce entre los registros de uso de la plataforma y una encuesta aplicada a usuarios de la categoría, que permite trazar un perfil de cómo las familias colombianas se movilizan junto a sus animales de compañía por la capital.

El crecimiento del servicio se produce en un contexto de cambio en los hogares del país. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el 67% de los hogares colombianos convive actualmente con un animal de compañía, una tendencia que impulsó adaptaciones en viviendas, centros comerciales, restaurantes y en la movilidad urbana.

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Antes del servicio, ocho de cada diez usuarios enfrentaban cancelaciones

La encuesta realizada por Cabify reveló que, previo a la existencia de la categoría dedicada, el 84% de los usuarios sufría cancelaciones o rechazos frecuentes al intentar viajar con sus mascotas. Esta situación obligaba a los dueños de animales a depender de vehículos particulares, opción elegida por el 49% de los encuestados, o a enfrentarse a la incertidumbre del transporte tradicional, señalada por el 38%.

El 67% de los hogares colombianos convive con un animal de compañía, según el DANE. (Cabify)

Tras 12 meses de operación, la compañía indica que 8 de cada 10 viajes solicitados en la categoría Mascotas se completan de forma exitosa, lo que consolida una alternativa de movilidad con tarifas estables para este segmento.

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El 95% de los usuarios considera a su mascota un miembro de la familia

“(Este crecimiento) refleja una necesidad desatendida en la ciudad. Para el 95% de los usuarios que encuestamos, su mascota es un miembro más de la familia, y necesitaban opciones confiables para integrarlos a su vida diaria. Que el 86% nos confirme que hoy les es mucho más sencillo cuidar del bienestar de sus animales al viajar, demuestra el impacto real de adaptar los servicios a estas nuevas dinámicas de los hogares”, comentó Daniel Shlesinger, Country Manager de Cabify Colombia.

El análisis de los datos de la aplicación muestra que los perros dominan casi en su totalidad los trayectos registrados, con el 93,3% de los viajes, mientras que los gatos representan el 6,7% restante.

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Ocho de cada diez viajes solicitados en la categoría Mascotas se completan con éxito. (Cabify)

Dentro de la población canina, los ejemplares criollos o mestizos son los más frecuentes y concentran el 37% del total de mascotas que se movilizan a través de la aplicación. Les siguen, en orden de frecuencia, el Yorkie, el Schnauzer, el Golden Retriever y el Pomerania.

La visita al veterinario, principal motivo de uso del servicio

Entre los motivos de viaje, la visita al veterinario fue la razón más mencionada por los usuarios: el 80% de los encuestados la identificó como una de las principales causas para utilizar la categoría. También se registraron viajes para visitar a familiares y amigos, así como desplazamientos hacia restaurantes o cafés que admiten mascotas.

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En cuanto a la frecuencia de uso, los registros de la aplicación indican que cada usuario realiza en promedio 1,6 viajes mensuales con sus animales. El 36% de los trayectos se concentra durante el fin de semana, con el sábado como el día de mayor actividad al reunir el 21,5% del total. Cerca de la mitad de estos desplazamientos, un 49,9%, ocurre durante el mediodía.

Los perros representan el 93,3% de los trayectos registrados, frente al 6,7% de los gatos. (Cabify)

Localidades con mayor demanda

El mapa de uso de la categoría ubica a Chapinero, Usaquén y Suba como las localidades con mayor demanda de viajes con mascotas en Bogotá. Los recorridos promedio tienen una distancia de 7,25 kilómetros y una duración aproximada de 30 minutos.

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De cara al cierre del año, la plataforma proyecta que diciembre se consolidará como el mes de mayor movilización con mascotas en la ciudad, periodo en el que la participación de estos viajes podría crecer hasta 1,8 veces en comparación con los meses regulares de operación.