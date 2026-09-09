Colombianos prefieren seguridad antes que precio al elegir una aplicación de movilidad

La seguridad obtuvo 85 puntos frente a 67 del precio en la jerarquización de los usuarios encuestados.

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La seguridad ocupa el primer lugar entre los factores que consideran los usuarios de aplicaciones de movilidad en Bogotá al momento de elegir una plataforma, por encima del precio, la rapidez o la disponibilidad de vehículos. Así lo indica un estudio de percepción realizado por la firma Cifras y Conceptos, que encuestó a 603 personas mayores de 18 años residentes en la zona urbana de la capital colombiana entre el 19 de junio y el 1 de julio de 2026.

El relevamiento, de carácter presencial y con muestra intencional no probabilística, se aplicó en puntos de alta afluencia a usuarios de Cabify (el estudio fue encargado por esta compañía) y de al menos otra plataforma de movilidad, que realizaron un mínimo de dos viajes durante el último mes. Los resultados muestran que el uso de estas aplicaciones forma parte de la rutina urbana: el 55% de los encuestados las utiliza a diario o varias veces por semana.

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El 55% de los usuarios en Bogotá utiliza aplicaciones de movilidad a diario o varias veces por semana. (Europa Press)

La seguridad supera al precio

Al pedirle a los participantes que ordenaran los aspectos más importantes para elegir una plataforma de movilidad, la seguridad obtuvo 85 puntos, el valor más alto entre las variables evaluadas. El precio se ubicó en segundo lugar con 67 puntos, seguido por la rapidez y la disponibilidad de vehículo.

Este resultado se produce en un contexto en el que el 66% de los ciudadanos considera que la inseguridad aumentó en Bogotá, según la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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Dentro del análisis por marca, el 68% de los usuarios encuestados calificó a Cabify como “muy segura”. Según el estudio, los estándares de seguridad durante el viaje aparecen como el aspecto que más diferencia a esta plataforma frente a otras opciones evaluadas, mientras que la seguridad y la comodidad figuran entre las asociaciones más mencionadas con la marca.

El 66% de los ciudadanos considera que la inseguridad aumentó en Bogotá, según la Cámara de Comercio. (Reuters)

Diferencias por género en la percepción de seguridad

El estudio identificó diferencias entre hombres y mujeres al evaluar los riesgos de movilizarse. Entre las mujeres encuestadas, el 73% calificó la seguridad de Cabify como “muy segura”, frente al 63% de los hombres.

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Esta plataforma también fue la opción más mencionada por los participantes al preguntarles qué plataforma ofrece mayor tranquilidad para que una mujer viaje sola, y fueron las propias usuarias quienes más respaldaron esa elección. En los viajes nocturnos, las encuestadas señalaron esta opción como la alternativa que perciben como más segura, con el nivel más alto entre las mujeres de 46 a 55 años.

La brecha de género en los temores al movilizarse

El Estudio de caracterización de los patrones de movilidad en Bogotá con enfoque de género, elaborado por el Observatorio de la Secretaría Distrital de Movilidad, documentó que las mujeres reportaron haber sufrido algún acto de violencia sexual en el transporte o en espacios públicos seis veces más que los hombres durante el último año.

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El 73% de las mujeres encuestadas calificó como "muy segura" la plataforma evaluada, frente al 63% de los hombres. Foto: Andina/Composición Infobae

En línea con ese diagnóstico, el estudio de Cifras y Conceptos encontró que el 26% de los hombres teme sufrir acoso o agresión sexual al movilizarse, mientras que esa cifra llega al 50% entre las mujeres.

La funcionalidad que más impacta la sensación de seguridad de las encuestadas es la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real con un contacto de confianza, mencionada por el 63% de ellas. A nivel general, la verificación de identidad y el seguimiento por GPS en tiempo real, ambos con 69% de menciones, aparecen como los estándares que los usuarios esperan de cualquier aplicación de movilidad.

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