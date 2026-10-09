Meta prohibió los anuncios de TikTok en Facebook e Instagram: "no tenemos que publicar a un competidor"

Meta prohibió que la empresa ByteDance pague publicidad en Facebook e Instagram en siete países. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

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Meta prohibió que ByteDance, la empresa dueña de TikTok, pague publicidad en Facebook e Instagram, según confirmó un vocero de la compañía. La restricción rige en Estados Unidos, Canadá, Egipto, Indonesia, Japón, Tailandia y Vietnam.

La medida no se limita a los avisos directos de ByteDance, también bloquea campañas de terceros que dirijan tráfico hacia TikTok o hacia otras aplicaciones de la empresa china en esos siete países.

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“No tenemos que publicar anuncios de un competidor cuyo objetivo es sacar gente de nuestras aplicaciones”, dijo el vocero de Meta Christopher Sgro a The Verge.

Agregó que declinar servicios promocionales a un competidor es una práctica comercial normal en cualquier industria y que la empresa seguirá compitiendo en calidad de producto y experiencia de usuario.

La restricción publicitaria alcanza también las campañas de terceros que dirigen tráfico hacia TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El bloqueo de los anuncios llega después de que TikTok dejó de permitir que los usuarios incluyan en sus perfiles vínculos que abran o inicien sesión en otras redes sociales.

Esa decisión eliminó los accesos directos hacia Instagram que antes figuraban en las biografías de TikTok.

Bloomberg agregó que TikTok rechazó anuncios pagados por Meta en los que la empresa pedía a su rival sumarse a compromisos de seguridad infantil equivalentes a los suyos.

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El cruce muestra que la disputa ya no se limita a declaraciones públicas, sino a decisiones concretas sobre qué publicidad puede circular en cada plataforma.

TikTok eliminó de las biografías de los usuarios los enlaces directos que permitían abrir Instagram. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La tensión se intensificó cuando Meta llegó a un acuerdo con fiscalías estatales de Estados Unidos para pagar hasta USD 18.000 millones por demandas que la acusaban de diseñar Facebook e Instagram de forma adictiva para menores. De ese total, cerca de USD 17.000 millones corresponden al litigio conjunto de los estados.

Según el medio, alrededor de USD 12.700 millones de ese monto están garantizados y se pagarán a lo largo de una década. Los cerca de USD 5.000 millones restantes solo se abonarán si rivales como TikTok, YouTube y Snapchat adoptan salvaguardas comparables para adolescentes y aceptan pagar sumas similares a los estados.

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El litigio por seguridad infantil que motivó el acuerdo de agosto fue promovido por fiscalías estatales que acusaron a Meta de diseñar funciones adictivas en sus aplicaciones y de ocultar los riesgos para la salud mental de los adolescentes. El acuerdo obliga a la compañía a instalar límites de uso diario y bloqueos nocturnos para menores de edad.

El vocero Christopher Sgro afirmó que rechazar la publicidad de un rival constituye una práctica comercial normal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta había planteado públicamente que esas reglas solo serán efectivas si TikTok y YouTube suman restricciones equivalentes, dado que los adolescentes migran de una aplicación a otra cuando se topan con límites de tiempo. La prohibición de anuncios se suma ahora como otro frente de presión comercial sobre la aplicación china.

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Meta había planteado públicamente que esas reglas solo serán efectivas si TikTok y YouTube suman restricciones equivalentes, dado que los adolescentes migran de una aplicación a otra cuando se topan con límites de tiempo. La prohibición de anuncios se suma ahora como otro frente de presión comercial sobre la aplicación china.

Qué cambia para los anunciantes

La prohibición alcanza tanto a ByteDance como a agencias y creadores que paguen anuncios en Meta para promocionar cuentas o contenidos de TikTok. En los siete países incluidos, una campaña que dirija a un perfil o a la aplicación de TikTok ahora puede ser rechazada por el sistema publicitario de Meta.

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Un tramo del pago de Meta depende de que competidores como TikTok acepten salvaguardas de seguridad infantil equivalentes. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

TikTok opera en Estados Unidos bajo una sociedad llamada TikTok USDS Joint Venture, formada en enero de 2026 para resolver una ley que exigía a ByteDance vender o licenciar las operaciones del país. Esa entidad quedó controlada en un 80% por inversores estadounidenses y aliados, entre ellos Oracle, Silver Lake y el fondo MGX.

ByteDance retuvo una participación minoritaria del 20% en esa sociedad, según el memorando que circuló en ese momento. Esa estructura no impidió que Meta extendiera ahora la restricción publicitaria a la totalidad de las propiedades vinculadas a la empresa china, incluida la operación estadounidense de TikTok.

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Meta y TikTok mantienen una competencia pareja desde hace años, con una asimetría de fondo: TikTok puede operar en Estados Unidos, el mercado más importante para Meta, mientras que Meta no tiene acceso a China, el mercado donde nació TikTok.