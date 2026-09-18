TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas y es la mayor barrida de su historia

Lucha contra las granjas de bots: TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas - (AP Foto/Michael Dwyer, archivo)

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TikTok retiró más de 86 millones de cuentas falsas durante los primeros tres meses de 2026, una cifra que refleja el volumen de perfiles creados para difundir spam, amplificar publicaciones o aparentar actividad real dentro de la plataforma.

La medida coincide con un cambio en la producción de contenido: la inteligencia artificial permite generar textos, voces, imágenes y videos con rapidez, lo que también facilita el uso indebido de esos recursos. La compañía informó además que identificó más de 3.000 millones de videos vinculados con inteligencia artificial.

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El dato no significa que todas esas publicaciones incumplan las normas, pero muestra la dimensión de una tecnología que ya forma parte de la actividad cotidiana en las redes sociales. TikTok busca que los usuarios distingan cuándo un contenido fue generado o alterado con IA y que puedan reconocer perfiles dedicados a distribuir material artificial.

TikTok identifica más de 3.000 millones de videos creados con inteligencia artificial - REUTERS/David Swanson/File Photo

Las cuentas falsas pueden impulsar contenido de forma automatizada

El problema no se limita a los videos manipulados. Un perfil falso puede publicar de manera repetida, enviar mensajes, comentar, seguir cuentas o impulsar conversaciones para dar apariencia de interés real. Con herramientas de inteligencia artificial, estas acciones pueden adoptar un lenguaje más natural y ajustarse a temas específicos.

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TikTok prepara medidas dirigidas a detectar cuentas que difunden spam generado con IA. La plataforma prestará especial atención a categorías donde el contenido inexacto puede tener consecuencias mayores, como política y actualidad, consejos financieros e información médica.

La eliminación de 86 millones de perfiles en un trimestre sitúa la moderación de cuentas como uno de los ejes de la estrategia de TikTok. La compañía busca limitar que redes de usuarios falsos ocupen espacios destinados a creadores y audiencias reales, especialmente cuando utilizan material producido de forma automática.

La cifra muestra hasta qué punto las herramientas generativas ya forman parte de la actividad cotidiana en la red social, aunque no todas las piezas señaladas incumplen las normas de uso - REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo

Etiquetas para saber si un video fue creado con IA

Una de las herramientas empleadas por TikTok es el etiquetado de contenido generado mediante IA. La plataforma combina credenciales de contenido, opciones para que los creadores identifiquen sus publicaciones y una marca de agua invisible.

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Estos mecanismos permiten señalar si una pieza fue creada o modificada de forma relevante con herramientas de IA. La información aporta contexto al espectador antes de compartir un video, asumir que representa un hecho real o tomarlo como una fuente confiable.

TikTok indicó que ya etiquetó más de 3.000 millones de videos. La cifra muestra que el uso de inteligencia artificial no se concentra en casos aislados, sino que atraviesa distintos formatos y temas dentro de la aplicación.

La marca de agua invisible funciona como una señal técnica que puede acompañar al contenido sin alterar su apariencia para el usuario. Las credenciales, por su parte, reúnen datos sobre el origen y el historial de edición de un archivo digital.

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TikTok refuerza las etiquetas para distinguir el contenido generado por IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un esfuerzo por identificar el contenido generado con IA

TikTok fue la primera plataforma de video en implementar las Content Credentials de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad de Contenidos, conocida como C2PA, hace dos años. Este estándar permite incorporar información sobre el origen de una imagen o un video y sobre los cambios realizados durante su creación.

La empresa ahora forma parte del Comité Directivo de la C2PA. Su participación busca reforzar el desarrollo de herramientas que permitan conocer si un contenido fue generado o modificado de manera significativa con inteligencia artificial.

La trazabilidad no reemplaza la moderación ni garantiza que todo el contenido etiquetado sea correcto. Su función es añadir información sobre el recorrido de una publicación y facilitar que las personas sepan qué tipo de intervención tecnológica tuvo antes de aparecer en sus pantallas.

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La respuesta de la plataforma también incluye programas educativos. TikTok desarrolló una guía sobre uso responsable de la IA con organizaciones y especialistas en alfabetización mediática, entre ellos NAMLE y Henry Ajder.

Dentro de la aplicación incorporó un Centro de Información con recursos para quienes realizan búsquedas sobre inteligencia artificial. Allí, los usuarios pueden encontrar materiales destinados a reconocer contenidos generados con estas herramientas.

La combinación de cuentas eliminadas, videos identificados y recursos de formación apunta a un mismo problema: la inteligencia artificial puede ampliar la producción de contenido, pero también permite que perfiles falsos y publicaciones automatizadas circulen con una escala difícil de controlar.

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