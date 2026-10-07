Tecno

Meta usa inteligencia artificial para detectar avisos que esconden abuso sexual infantil

La empresa dice que actuó sobre 33,2 millones de contenidos de explotación infantil en seis meses, la mayoría antes de que alguien los denuncie

Meta anunció nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para combatir la explotación sexual infantil en sus plataformas. (Reuters)
Meta anunció nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para combatir la explotación sexual infantil en sus plataformas. (Reuters)
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Meta incorporó nuevas herramientas de inteligencia artificial para detectar avisos publicitarios que, aunque parecen inofensivos, dirigen a los usuarios hacia material de abuso sexual infantil alojado fuera de sus plataformas.

La empresa dueña de Facebook e Instagram precisó que actuó sobre 33,2 millones de piezas de contenido de explotación sexual infantil en esas dos redes durante el primer semestre de 2026. Más del 97% de ese material fue hallado por sus propios sistemas antes de que algún usuario lo denunciara.

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En India, donde la compañía enfrentó presión regulatoria específica por este problema, Meta dijo haber actuado sobre 5,3 millones de contenidos de explotación infantil en el mismo período, con más del 98% detectado antes de recibir una denuncia.

Un modelo de lenguaje analiza ahora tanto el contenido de los avisos como los sitios externos a los que dirigen, para detectar la táctica conocida como "señalización". (Reuters)
Un modelo de lenguaje analiza ahora tanto el contenido de los avisos como los sitios externos a los que dirigen, para detectar la táctica conocida como "señalización". (Reuters)

Cómo funciona la nueva detección

Según el comunicado oficial publicado en el sitio corporativo de Meta, la compañía identificó una táctica que describe como “señalización” (signposting): avisos que en apariencia cumplen con las normas pero que conducen a sitios externos con contenido ilegal.

Para enfrentar esa maniobra, Meta introdujo un sistema basado en un modelo de lenguaje que analiza no solo lo que muestra un aviso, sino también hacia dónde dirige a quien hace clic en él. Esa información permite bloquear los destinos externos y actuar contra las cuentas responsables.

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La empresa sumó además barridos adicionales con inteligencia artificial para encontrar material que sus sistemas anteriores no habían detectado, y un “agente de equipo rojo” que pone a prueba sus propias defensas en busca de debilidades que los infractores podrían aprovechar. Meta también reforzó los mecanismos para identificar a usuarios que vuelven a crear cuentas luego de que les eliminaron las anteriores por este tipo de violaciones.

Medidas de Meta contra adicción a redes sociales
La compañía actuó sobre 33,2 millones de contenidos de explotación infantil en Facebook e Instagram durante el primer semestre de 2026. (Reuters)

El contexto de la presión regulatoria

El anuncio llega después de meses de escrutinio sobre la seguridad infantil en las plataformas de Meta. Según informó TechCrunch, la compañía llegó en agosto a un acuerdo para pagar hasta USD 18.000 millones para cerrar una demanda de 29 estados de Estados Unidos vinculada a la protección de menores en sus redes.

Ese litigio se sumó a investigaciones de organizaciones no gubernamentales que, en los meses previos, habían identificado cientos de avisos con contenido de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial que circulaban en Facebook e Instagram, varios de ellos vinculados a aplicaciones de “desnudado” digital desarrolladas en China.

Meta sostuvo en su comunicado que la lucha contra la explotación infantil “nunca se detiene” porque los responsables de estas redes cambian de táctica de forma constante para evadir la detección. Un equipo de expertos, entre ellos exinvestigadores del FBI, realiza investigaciones manuales para identificar redes completas de cuentas predatorias.

Un modelo de lenguaje analiza ahora tanto el contenido de los avisos como los sitios externos a los que dirigen, para detectar la táctica conocida como "señalización". (Europa Press)
Un modelo de lenguaje analiza ahora tanto el contenido de los avisos como los sitios externos a los que dirigen, para detectar la táctica conocida como "señalización". (Europa Press)

Cuando detecta contenido que viola sus políticas, la compañía lo elimina y, en los casos en que hay indicios de distribución maliciosa, desactiva las cuentas involucradas y reporta el material al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, la organización que centraliza este tipo de denuncias en ese país.

La empresa agregó que este año ya había sumado otras funciones vinculadas a la seguridad de menores, entre ellas controles parentales para su asistente de inteligencia artificial y cuentas con restricciones específicas para usuarios preadolescentes.

Meta no precisó una fecha para una próxima actualización pública sobre los resultados de estas herramientas, aunque dijo que seguirá incorporando nuevas señales a medida que identifique cambios en el comportamiento de las redes de explotación infantil.

La empresa sumó un "agente de equipo rojo" que pone a prueba sus propias defensas para detectar vulnerabilidades ante nuevas tácticas de explotación. (Europa Press)
La empresa sumó un "agente de equipo rojo" que pone a prueba sus propias defensas para detectar vulnerabilidades ante nuevas tácticas de explotación. (Europa Press)

Meta avanza también en detección de estafas

Meta, en colaboración con la Policía Nacional de España, identificó las estafas más frecuentes en internet durante la temporada de compras de fin de año, cuando el Black Friday y la navidad elevan la actividad comercial y los intentos de fraude en Instagram, Facebook y servicios de mensajería.

A través de datos de su Centro de Protección contra Estafas, la compañía detectó falsas tiendas con productos a precios irrealmente bajos, sorteos fraudulentos que exigen pagos o datos bancarios previos, y mensajes de phishing que imitan a bancos o empresas conocidas para robar información personal. Solo en 2025, Meta eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos en sus plataformas.

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