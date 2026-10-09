GTA 6 suma a Lana Del Rey y dos músicos de Slayer para conducir emisoras de radio en Vice City

GTA 6 reveló sus primeras estaciones de radio. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI prepara una experiencia musical que combinará artistas reconocidos, géneros de distintas regiones y nuevas formas de escuchar contenidos durante el juego. Según información publicada por Rolling Stone, Lana Del Rey, Bad Bunny y dos integrantes de Slayer estarán vinculados a emisoras de radio de GTA 6, aunque Rockstar Games todavía no confirmó oficialmente todas estas identidades.

La compañía presentó seis estaciones que formarán parte del mundo de Vice City y sus alrededores, con propuestas que van desde el reguetón y la bachata hasta el country, el hip-hop y el metal.

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Entre las novedades también aparece la posibilidad de escuchar radio y pódcast mientras los protagonistas caminan por las calles, una función que amplía las opciones de entretenimiento fuera de los vehículos.

Imagen del album de 'Grand Theft Auto 6'

El videojuego tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Las seis emisoras de radio que tendrá GTA 6

Rockstar reveló seis estaciones que estarán disponibles en Grand Theft Auto VI. Cada una tendrá una identidad musical propia y contribuirá a representar la diversidad cultural del estado ficticio de Leónida, donde transcurre la historia.

Estas son las emisoras presentadas hasta ahora:

Flash FM: dedicada a la música pop, recupera una de las estaciones más reconocidas de la saga. Según Rolling Stone, estará conducida por la cantante Robyn y la modelo Alex Consani.

Cocoteo FM: reúne música latina, desde reguetón y dembow hasta merengue y bachata. Bad Bunny y RaiNao figuran como sus conductores, de acuerdo con la publicación.

Back Country Radio: enfocada en el country alternativo, contará con Morgan Wallen y Lana Del Rey, según la información difundida por Rolling Stone.

AfroBank FM: ofrecerá música afro y combinará clásicos con artistas contemporáneos. Burna Boy estará al frente de la estación.

The Chamber 106.6: será la opción para los seguidores del metal. Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer, conducirán el espacio, según Rolling Stone.

Dirty South Classics: estará dedicada al rap y al hip-hop del sur de Estados Unidos, con Trick Daddy y Trina como conductores.

Rockstar indicó que habrá más emisoras cuando el juego llegue al mercado. Por ahora, estas seis permiten anticipar la variedad musical que tendrá la nueva entrega.

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GTA 6 permitirá que sus personajes puedan escuchar música mediante auriculares cuando esten en la calle. (Rockstar)

Bad Bunny, Slayer y otros artistas en la banda sonora

Los adelantos oficiales ya permitieron conocer parte de la música que sonará durante las partidas. Entre los nombres y canciones anunciados aparecen Romeo Santos, Farruko, El Alfa, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Black Sabbath, Pantera, Charli xcx, Zara Larsson, PinkPantheress, Asake, DJ Khaled, Rick Ross y Pitbull.

La selección combina artistas contemporáneos con referentes de diferentes épocas. En The Chamber 106.6, por ejemplo, se confirmó la presencia de canciones como I, de Black Sabbath; I’m Broken, de Pantera, y Raining Blood, de Slayer.

La música latina también tendrá un espacio importante en Cocoteo FM, donde figuran temas como EoO, de Bad Bunny; Si Es Trucho Es Trucho (Remix), de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, y Canalla, de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata.

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Además, el repertorio oficial incluye a los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, un dato que suma representación regional a la propuesta musical del videojuego.

Diferentes artistas internacionales serán conductores de radio dentro de Leónida. (Rockstar)

GTA 6 permitirá escuchar radio y pódcast a pie

Otra de las novedades es que Jason y Lucía, los protagonistas de la historia, podrán escuchar radio y pódcast mientras recorren Leónida a pie, mediante auriculares vinculados a sus teléfonos.

Hasta ahora, la radio ha sido una parte característica de la experiencia de Grand Theft Auto, especialmente durante los desplazamientos en automóvil. La incorporación de contenidos para escuchar fuera de los vehículos amplía esa dinámica y permite mantener el componente musical durante otras actividades.

Rockstar todavía tiene pendiente revelar más detalles sobre las estaciones y los contenidos disponibles. Con su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, GTA 6 apunta a combinar una selección musical amplia con nuevas formas de integrar el sonido a la exploración de su mundo abierto.

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