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Encuentran más 200 sitios falsos para comprar GTA 6: buscan robar datos y dinero

Sitios web engañosos imitan la interfaz de tiendas oficiales como PlayStation para capturar datos personales y financieros

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, por lo que las ofertas anticipadas constituyen fraudes.
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Grand Theft Auto VI todavía no llega a las tiendas, pero los sitios falsos que buscan estafar a sus futuros jugadores ya están activos por miles. Investigadores de ciberseguridad, de Avast, Kaspersky y Huntress, detectaron en paralelo campañas que imitan tiendas oficiales, ofrecen betas filtradas y distribuyen archivos ISO con malware, todo antes de que el juego salga al mercado.

El lanzamiento oficial está previsto para el 19 de noviembre de 2026, por lo que cualquier oferta de descarga, preventa o acceso anticipado que circule antes de esa fecha debe tratarse como un fraude. Rockstar Games lleva más de una década desarrollando el título, con una inversión que superaría los mil millones de dólares.

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Qué tipo de páginas falsas sobre GTA 6 circulan

En una revisión de solo 24 horas, los investigadores de Avast encontraron más de 200 dominios únicos vinculados a GTA VI, de los cuales cerca del 10% fueron clasificados como de riesgo alto o medio.

Entre los sitios identificados aparece order-gta6.com, que se presenta como una tienda de “Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition” e imita el diseño de PlayStation. También se detectó fangta6.com, que promociona un token llamado “ViceFuel VFUEL” junto a sorteos falsos, y gta6casinoslots.online, que combina captura de credenciales, pedidos de pago y referencias a criptomonedas.

Investigadores de Avast hallaron más de 200 dominios únicos vinculados a GTA VI durante una revisión de 24 horas.
Investigadores de Avast hallaron más de 200 dominios únicos vinculados a GTA VI durante una revisión de 24 horas.

Otros dominios con nivel de riesgo alto incluyen gta6-radar.com, gta6mobile.net, gta6modapk.com.in, gta6pcgame.com, gta6.my y gta6now.org.

A esta lista se suman las páginas detectadas por Kaspersky, que imitan la web oficial del juego o plataformas de venta de videojuegos conocidas, e incluyen tráileres o imágenes reales del título para generar confianza antes de pedir datos personales y bancarios.

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Qué buscan estas campañas de fraude

El objetivo común de estos sitios es robar credenciales, dinero o datos bancarios bajo la promesa de una compra anticipada. Leandro Cuozzo, analista de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, explicó que se trata de técnicas clásicas de phishing e ingeniería social aplicadas al contexto de expectación por GTA VI.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
Las supuestas versiones beta promocionadas en redes sociales instalan malware para controlar los dispositivos o extraer información. (Rockstar Games)

Una variante adicional promete acceso a través de redes sociales a una versión beta supuestamente filtrada desde el estudio. Al descargarla, lo que se instala es malware diseñado para dañar el equipo, controlarlo o robar información.

También circulan páginas que promocionan inversiones en activos relacionados con el juego, pero que en realidad esconden esquemas de criptomonedas. Cuozzo recordó que una ola previa de filtraciones del título tuvo como telón de fondo una criptomoneda real, cuyo valor subió inicialmente hasta que sus creadores retiraron sus propios fondos y el precio colapsó, con pérdidas para quienes habían comprado.

El riesgo no se limita al robo de datos: páginas falsas pueden provocar pérdidas de dinero sin que la víctima llegue nunca a jugar, porque imitan tiendas conocidas y hacen que entregar una contraseña o completar un pago parezca una compra normal.

Vice City y el estado de Leonida son clave en la narrativa de GTA 6. (Rockstar Games)
Especialistas de ciberseguridad aconsejan adquirir el título en plataformas oficiales y activar la autenticación multifactor. (Rockstar Games)

Cómo evitar caer en estos ataques

Avast y Kaspersky coinciden en recomendaciones similares para no caer en estas estafas. Entre ellas:

  • Comprar únicamente en tiendas y plataformas oficiales, ya que no existe ninguna descarga anticipada legítima para PC.
  • Comprobar la dirección web antes de introducir datos de tarjeta o credenciales.
  • Nunca conectar una cartera de criptomonedas a un sitio de videojuegos.
  • Utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales, y activar la autenticación multifactor en las cuentas de juego.
  • Mantener un antivirus activo, capaz de bloquear páginas de phishing y detectar archivos maliciosos, dado que buena parte del malware hallado en los ISOs ya es conocido por los programas de seguridad habituales.

Para quienes ya instalaron alguno archivo malicioso, la recomendación es desconectar el equipo de internet, restablecer todas las contraseñas, activar la autenticación en dos pasos donde sea posible y reinstalar por completo el sistema operativo comprometido.

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