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Google lanza en preventa su nueva línea de laptops Googlebook con Gemini integrado desde USD 899

La compañía aclaró que los Chromebooks no desaparecerán. Seguirán cumpliendo su función en el ámbito educativo y como la opción más económica para los consumidores

Googlebook es la respuesta de Google a esa falta de sincronía entre teléfonos y computadoras portátiles. (Google)
Googlebook es la respuesta de Google a esa falta de sincronía entre teléfonos y computadoras portátiles. (Google)
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Google lanzó en preventa su nueva línea de laptops Googlebook, un conjunto de dispositivos que integran Gemini y buscan replicar la conectividad que Apple ofrece entre el iPhone y la Mac, pero para el ecosistema Android. Los precios arrancan en 899 dólares y las primeras unidades llegarán a las tiendas de Estados Unidos el 4 de octubre.

La conectividad fluida entre celular y computadora, un estándar en el ecosistema Apple desde hace años, no tenía hasta ahora un equivalente nativo en Android. Los usuarios de teléfonos con este sistema operativo debían recurrir a soluciones parciales o aplicaciones de terceros para lograr una integración similar entre sus dispositivos móviles y sus laptops.

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Qué es Googlebook y cómo busca integrar Android con las laptops

Googlebook es la respuesta de Google a esa falta de sincronía entre teléfonos y computadoras portátiles. Se trata de un sistema operativo que fusiona Android, pensado originalmente para móviles, con ChromeOS, la plataforma que utilizan los Chromebooks.

Google presentó los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir en el mercado de equipos premium. (Google)
Google presentó los primeros Googlebook, una nueva categoría de portátiles con la que busca competir en el mercado de equipos premium. (Google)

Aunque la interfaz de Googlebook se asemeja a una versión ampliada de Android, no es simplemente una computadora de escritorio con ese sistema instalado. Es un sistema operativo independiente, optimizado tanto para arquitecturas de chips x86 como ARM.

Google aclaró que los Chromebooks no desaparecerán. Seguirán cumpliendo su función en el ámbito educativo y como la opción más económica para los consumidores, mientras que Googlebook apunta a un segmento distinto.

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Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, explicó los motivos detrás de este lanzamiento durante el evento de presentación en Nueva York. “Hay muchas cosas que la laptop hace bien, pero gran parte de su diseño se remonta a décadas atrás, antes de que se inventaran los dispositivos móviles”, señaló.

Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell son los fabricantes que forman parte de la primera generación de Googlebook presentada por Google. (Google)
Acer, Asus, HP, Lenovo y Dell son los fabricantes que forman parte de la primera generación de Googlebook presentada por Google. (Google)

Samat agregó: “Reinventar las laptops es una tarea que llevará varios años. Nuestro primer paso es centrarnos en la comunidad de Android, porque hoy en día no existe ninguna laptop diseñada para funcionar a la perfección con tu teléfono Android”.

Fabricantes, modelos y precios de las nuevas Googlebooks

Al igual que ocurre con Android, Google permite que distintos fabricantes de hardware desarrollen sus propias Googlebooks, siempre que cumplan con los estándares técnicos establecidos por la compañía. Cinco marcas ya lanzaron modelos que cumplen con ese estándar.

Los dispositivos disponibles son el Googlebook 14 de Acer, con un precio de 899 dólares y formato 2 en 1; el Dell XPS Googlebook, a 999 dólares; y tres modelos que comparten el valor de 1.299 dólares: el HP Googlebook 14, el Lenovo Googlebook 15 y el Asus Googlebook 14. Con excepción del modelo de Acer, todos son de tipo clamshell.

Los primeros Googlebook llegan con procesadores Intel y Qualcomm, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Google)
Los primeros Googlebook llegan con procesadores Intel y Qualcomm, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. (Google)

Estas laptops funcionan con el chip Snapdragon X Elite de Qualcomm o con el Core Ultra 3 de Intel. MediaTek también es compatible con la plataforma gracias a su nuevo chip Dimensity CX C10 Max, aunque ninguno de los modelos lanzados lo utiliza por el momento.

Los pedidos por adelantado ya están disponibles, y cada compra incluye un año completo del servicio Google AI Pro, que suma 5 terabytes de almacenamiento.

Requisitos técnicos y funciones exclusivas de las laptops con Gemini

Google estableció una serie de estándares obligatorios para que un dispositivo pueda llevar el sello Googlebook. Entre ellos figura el uso de materiales de primera calidad, como aluminio, magnesio o fibra de carbono, que garanticen equipos ligeros.

Los pedidos por adelantado ya están disponibles, y cada compra incluye un año completo del servicio Google AI Pro. GOOGLE
Los pedidos por adelantado ya están disponibles, y cada compra incluye un año completo del servicio Google AI Pro. GOOGLE

Las laptops deben contar con al menos 16 GB de RAM y ofrecer más de 45 teraoperaciones por segundo (TOPS). También es obligatoria una pantalla táctil, ya sea LCD u OLED, además de teclado retroiluminado y trackpad háptico.

En materia de audio, los requisitos incluyen altavoces Dolby Atmos y micrófonos con calidad de estudio y cancelación de ruido. La autonomía mínima exigida es de 14 horas, y todos los modelos recibirán actualizaciones de software durante 10 años.

Una de las características distintivas es la Glowbar, una tira de LED ubicada en el exterior del dispositivo que identifica visualmente a una laptop como Googlebook. Este elemento es un guiño a la glowbar que Google utilizó en su Chromebook Pixel original.

Google lanzó en preventa su nueva línea de laptops Googlebook. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)
Google lanzó en preventa su nueva línea de laptops Googlebook. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

Los desarrolladores podrán personalizar la Glowbar para que reaccione a acciones específicas dentro de sus aplicaciones. Existe además una aplicación oculta, tipo easter egg, que los usuarios pueden desbloquear para personalizar el color de la luz y su animación.

De forma similar a HiLight, la función introducida en los últimos teléfonos Pixel, la Glowbar se iluminará cada vez que el usuario hable con Gemini. Google no reveló si planea fabricar su propia Googlebook bajo la división de hardware Made by Google Pixel.

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