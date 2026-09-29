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Estafas comunes en Roblox: generadores de Robux “gratis”, phishing y sorteos en redes sociales

Los expertos sugieren no compartir contraseñas ni códigos de autenticación, verificar los enlaces y activar la protección en dos pasos

Roblox es una plataforma de juegos digitales que utilizan menores de edad y adultos. (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo)
Roblox es una plataforma de juegos digitales que utilizan menores de edad y adultos. (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration/File Photo)
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Los usuarios de Roblox pueden ser víctimas de estafas vinculadas con Robux “gratis” si no identifican las señales de alerta. Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por la moneda virtual de la plataforma para obtener contraseñas, datos personales, dinero o acceso a dispositivos.

ESET advirtió que los engaños adoptan múltiples formatos: sitios que prometen generar Robux, correos que imitan comunicaciones oficiales (phishing), sorteos falsos en redes sociales y tarjetas de regalo inexistentes. La prevención depende de verificar los enlaces, proteger la cuenta y evitar compartir información sensible.

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Qué peligros esconden los generadores de Robux gratis

Los supuestos generadores de Robux suelen pedir el nombre de usuario de Roblox y prometen acreditar moneda virtual sin costo. Algunos exigen completar encuestas, descargar archivos o instalar aplicaciones antes de liberar una recompensa que nunca llega.

Las páginas y aplicaciones que prometen moneda virtual de Roblox suelen pedir datos de acceso, completar encuestas o descargar archivos que pueden contener malware. (Foto: Europa Press)
Las páginas y aplicaciones que prometen moneda virtual de Roblox suelen pedir datos de acceso, completar encuestas o descargar archivos que pueden contener malware. (Foto: Europa Press)

El objetivo puede ser tomar el control de la cuenta o recolectar información personal. Las encuestas pueden solicitar datos sin explicar su destino, mientras que los programas descargados pueden incluir código malicioso o malware.

Cómo funcionan las páginas de phishing que imitan a Roblox

El phishing comienza, en muchos casos, con un enlace recibido por correo, mensaje privado, anuncio o publicación en una red social. La víctima llega a una página que reproduce la apariencia del sitio oficial de Roblox y solicita iniciar sesión.

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Una vez que se ingresan el usuario y la contraseña, esos datos quedan en poder de los estafadores. Las credenciales de acceso no deben escribirse fuera de los canales oficiales de Roblox, incluso si la página muestra logotipos, promociones o un diseño similar al de la plataforma.

Ilustración gráfica que muestra un anzuelo con un icono de email como carnada, simbolizando el peligro de los scams y el robo de identidad en internet. Destaca la necesidad de precaución en el uso de tecnología e informática para evitar caer en trampas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los enlaces recibidos por correo, anuncios o mensajes pueden dirigir a sitios falsos que reproducen la imagen de la plataforma para obtener contraseñas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué los sorteos de redes sociales pueden ser una trampa para los usuarios

YouTube, TikTok y Discord concentran publicaciones que anuncian sorteos de miles de Robux. Quienes administran esas cuentas pueden pedir que los usuarios sigan un enlace, completen un formulario, entreguen datos de acceso o participen en una supuesta verificación.

El anuncio de un premio funciona como anzuelo para llevar a páginas maliciosas. Un sorteo legítimo no requiere contraseñas, códigos de autenticación en dos pasos ni información bancaria. Tampoco obliga a descargar programas o a actuar fuera de los mecanismos oficiales de la plataforma.

Qué buscan las ofertas por tiempo limitado para engañar a jugadores de Roblox

Las promociones que aseguran que los Robux estarán disponibles durante pocos minutos apelan a la urgencia. Pueden aparecer en correos, anuncios, mensajes directos o publicaciones que advierten que la oportunidad se perderá si no se actúa de inmediato.

La urgencia es una herramienta habitual para evitar que los usuarios de Roblox revisen el origen de una promoción antes de compartir datos o abrir un enlace. (Foto: Europa Press)
La urgencia es una herramienta habitual para evitar que los usuarios de Roblox revisen el origen de una promoción antes de compartir datos o abrir un enlace. (Foto: Europa Press)

Esa presión busca reducir la capacidad de verificación. Antes de abrir un enlace o entregar información, conviene detenerse y revisar el origen del mensaje. Las promesas muy favorables y los plazos breves son señales frecuentes de fraude, sobre todo cuando se combinan con pedidos de datos personales.

Cómo detectar una tarjeta de regalo falsa de Roblox

Otra modalidad consiste en ofrecer códigos de tarjetas de regalo a cambio de dinero, datos personales o credenciales de una cuenta. El estafador afirma que dispone de un código válido, aunque la tarjeta no existe o ya fue utilizada.

Se deben implementar varias medidas para reducir los riesgos sobre todo en adolescentes. (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Ilustración)
Se deben implementar varias medidas para reducir los riesgos sobre todo en adolescentes. (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Ilustración)

Asimismo, pueden pedir el código de una tarjeta comprada por la víctima con la promesa de transferir Robux u ofrecer un beneficio mayor. Una vez compartido ese número, es difícil recuperar el saldo. Ninguna oferta relacionada con tarjetas de regalo justifica entregar claves, códigos de seguridad ni dinero a desconocidos.

Los expertos sugieren desconfiar de cualquier sitio que solicite una contraseña o una “verificación humana” fuera de la web oficial de Roblox o de un socio autorizado que pueda ser comprobado de forma independiente. Activar la autenticación en dos pasos añade una barrera ante intentos de acceso no autorizados.

Padres, madres y tutores pueden conversar con los menores sobre el valor real de los Robux y la importancia de no compartir contraseñas ni abrir enlaces sospechosos. Si una cuenta ya fue comprometida, corresponde cambiar las credenciales, revisar el correo de recuperación y los métodos de pago vinculados.

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