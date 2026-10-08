Microsoft habilitó que Copilot busque, ordene y envíe archivos propios en un PC con Windows

Microsoft actualizó el asistente Copilot para gestionar y modificar archivos directamente dentro del sistema operativo Windows. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

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Microsoft anunció que su asistente Copilot podrá acceder a los archivos guardados en una computadora con Windows y ejecutar acciones dentro del sistema operativo, como mover, renombrar o enviar documentos, sin que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

La compañía llamó al sistema que sustenta la función Hybrid Intelligence, una combinación de modelos de inteligencia artificial que corren dentro de la computadora con otros alojados en la nube.

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Jacob Andreou, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, mostró en una demostración en video cómo funciona la herramienta llamada Autopilot en el evento Windows and Surface. Según The Verge, Andreou le pidió al asistente que respondiera un pedido de su contadora para una declaración de impuestos.

El agente buscó los documentos en distintas carpetas, los renombró, los comprimió en un archivo zip y redactó un correo electrónico con el adjunto listo para enviar a la contadora. El sistema se detuvo antes del envío final y esperó la aprobación del usuario.

El sistema Hybrid Intelligence combina modelos de inteligencia artificial locales del dispositivo con procesamientos en la nube. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cómo funcionan los permisos con esta nueva herramienta

Microsoft dividió el acceso de Copilot en tres interruptores independientes: uno para leer archivos y actividad reciente, otro para ejecutar acciones dentro de Windows y un tercero para usar modelos de inteligencia artificial que corren en el propio dispositivo.

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Cada uno se puede activar o desactivar por separado, según detalló la empresa en el blog oficial de Windows Experience.

Las funciones de Hybrid Intelligence para Copilot empezarán a llegar en los próximos meses a las llamadas Copilot plus PC, las computadoras con componentes dedicados a inteligencia artificial que Microsoft introdujo en 2024. Andreou dijo que la nueva búsqueda llegará en un par de meses.

La función Autopilot preparó documentación contable y redactó un correo electrónico que requirió la autorización previa del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Limitaciones para frenar a los agentes descontrolados

Microsoft también anunció que sus Microsoft Execution Containers, conocidos como MXC, pasaron de versión de prueba a disponibilidad general en Windows 11.

Se trata de un mecanismo que permite limitar qué archivos y qué redes puede usar un agente de inteligencia artificial, con esas reglas aplicadas en tiempo real mientras el agente trabaja.

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Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos en Microsoft, afirmó en el blog oficial que la compañía apunta a convertir a Windows en la plataforma más segura para agentes, gracias a un esquema que combina contención de archivos, identificación de qué agente actuó y herramientas de gestión para las empresas.

Entre los agentes que ya son compatibles con MXC figuran GitHub Copilot, Codex de OpenAI, OpenClaw, Replit, LM Studio y Unsloth AI. Microsoft indicó que Claude Code de Anthropic, Perplexity, Manus y el asistente Hermes de la firma Nous Research planean sumar soporte más adelante.

Los contenedores de ejecución MXC de Windows 11 restringen el acceso a redes y archivos para los agentes de inteligencia artificial en tiempo real. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Logan Iyer, vicepresidente corporativo de la plataforma Windows, explicó en el blog para desarrolladores que un agente de programación necesita acceso al repositorio del proyecto y a ciertas herramientas, pero no debería poder tocar archivos ni redes ajenos a esa tarea. Los contenedores buscan trazar esa frontera de forma automática.

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Microsoft lanza Surface Laptop Ultra

Junto al anuncio de software, Microsoft puso a la venta la Surface Laptop Ultra, equipada con el chip RTX Spark de Nvidia, además de nuevos modelos de ASUS, Dell, HP, Lenovo y MSI pensados para correr estas tareas de inteligencia artificial de forma local.

Microsoft puso a la venta la computadora Surface Laptop Ultra y sumó una búsqueda rápida desde la barra de tareas de Windows 11. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La compañía también mostró una nueva versión de la búsqueda de Windows, accesible desde la barra de tareas, que permite ejecutar acciones rápidas como cambiar el modo oscuro, subir el volumen del micrófono o enviar un mensaje de texto sin abrir ninguna aplicación.

Davuluri confirmó que esa función de búsqueda llegará a las computadoras con Windows 11 próximamente, mientras que el resto de las funciones de Hybrid Intelligence seguirá un cronograma escalonado durante los próximos meses.

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