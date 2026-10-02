La más reciente actualización de Windows 11 podría reducir el uso de memoria RAM

Windows 11 26H2 introduce mejoras de optimización en la gestión de memoria RAM del sistema. (Europa Press)

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Windows 11 26H2 comenzó a mostrar mejoras en la gestión de memoria RAM que, en algunos equipos, reducen el consumo nada más arrancar el sistema en hasta 2 gigabytes respecto a la versión anterior, Windows 11 25H2.

Los primeros reportes de usuarios indican, sin embargo, que esta optimización no se reproduce de la misma manera en todos los ordenadores: mientras equipos con 32 o 48 GB de memoria muestran reducciones apreciables, otros con apenas 8 GB continúan al límite de su capacidad, con un uso que llega al 96% de la memoria disponible.

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Equipos con más memoria registran las mayores reducciones

Uno de los testimonios más claros procede del usuario de Reddit shutter_singh, que aseguró haber pasado de utilizar aproximadamente 6,9 GB de RAM al arrancar a entre 4,8 y 5 GB tras instalar Windows 11 26H2, una reducción cercana a los 2 GB. Su equipo cuenta con 48 GB de memoria total, por lo que la mejora tiene un impacto prácticamente nulo en el rendimiento general del sistema.

Un usuario de Reddit reportó una reducción de 6,9 GB a 5 GB de RAM al arrancar su equipo con 48 GB de memoria. (Europa Press)

Un patrón similar apareció en otro caso documentado en la red social X por el usuario SoyITPro, quien comparó directamente ambas versiones del sistema operativo. El consumo pasó de 9,1 GB en Windows 11 25H2 a 7,5 GB en la versión 26H2, lo que representa una liberación de aproximadamente 1,6 GB de RAM. Este equipo dispone de 32 GB de memoria, por lo que vuelve a repetirse la tendencia de que las mejoras más evidentes se observan, por ahora, en configuraciones con amplia disponibilidad de recursos.

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Dentro del mismo hilo de Reddit, otros usuarios reportaron reducciones de hasta 3 GB de memoria, mientras que algunos no detectaron ningún cambio.

También se registraron diferencias notables entre equipos con cantidades idénticas de memoria: un PC con 16 GB puede rondar los 4 GB en reposo, mientras otro portátil con la misma cantidad total puede acercarse a los 10 GB, lo que evidencia la influencia de los servicios en segundo plano, las aplicaciones de inicio, el software del fabricante y la configuración particular de cada hardware.

La comparación entre Windows 11 25H2 y 26H2 mostró una liberación de 1,6 GB de RAM en un equipo con 32 GB de memoria. (Europa Press)

Los equipos con 8 GB de RAM no muestran mejoras significativas

La situación cambia de forma radical en los equipos con solo 8 GB de memoria. Una captura compartida por otro usuario mostró a Windows 11 26H2 utilizar 7,4 de los 7,7 GB disponibles, es decir, alrededor del 96% de la memoria utilizable, con apenas 333 megabytes libres. En este caso, la actualización no produjo una reducción apreciable respecto a la versión anterior del sistema operativo.

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Esta circunstancia resulta relevante porque son precisamente los equipos de 8 GB los que más se beneficiarían de una reducción de uno o dos gigabytes en el consumo base de Windows.

Con la memoria prácticamente saturada, el sistema recurre con mayor frecuencia al archivo de paginación del disco de estado sólido (SSD), lo que aumenta la latencia y provoca tirones al abrir varias aplicaciones de forma simultánea, incluido el navegador Google Chrome. En el hilo de Reddit, usuarios con 16 GB de memoria también señalaron que el sistema termina por llenar la memoria disponible y recurre al intercambio de datos antes de lo esperado.

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Equipos con 8 GB de RAM registran un uso de hasta el 96% de la memoria disponible tras la actualización. (Europa Press)

El contexto de precios al alza presiona a Microsoft

La popularización de portátiles con 8 GB de RAM responde a una estrategia de reducción de costos frente a los precios elevados de la memoria y a la competencia con equipos como los MacBook. Según las proyecciones mencionadas, los precios de la RAM seguirán en aumento durante 2026 y buena parte de 2027, lo que hará cada vez más habitual la presencia de equipos con 8 y 16 GB de memoria en el mercado.

Microsoft continuará aplicando ajustes de optimización en Windows 11 pensando en este tipo de configuraciones con memoria limitada. Las mejoras introducidas en la versión 26H2 forman parte de un conjunto más amplio de cambios orientados a reducir el consumo de recursos en los equipos con menor capacidad de memoria disponible en el mercado.

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