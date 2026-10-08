HDMI 2.1 para gamers: las tres funciones ocultas que eliminan el lag y los tirones en tu TV

HDMI 2.1 permite transferir señales audiovisuales en resolución ultraalta gracias a su capacidad máxima de transmisión de 48 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El estándar HDMI 2.1 multiplicó el ancho de banda disponible hasta los 48 Gbps, pero el verdadero salto para quienes juegan en consolas como PlayStation 5, Xbox Series X o en PC no está en esa cifra, sino en tres tecnologías puntuales: VRR, ALLM y QFT. Estas funciones fueron diseñadas para resolver tres problemas concretos de la experiencia de juego.

Se trata del input lag, el tearing y el stuttering, los cuales, en conjunto, permiten que la imagen se mueva de forma fluida y que las órdenes del mando se traduzcan en acciones de manera casi instantánea.

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Durante años, los televisores procesaban la señal de video con una lógica pensada para el cine y la televisión tradicional, donde las frecuencias de imagen son estables. Los videojuegos, en cambio, generan picos y caídas de rendimiento constantes, sobre todo en escenas con explosiones, cambios de color abruptos o movimientos rápidos. HDMI 2.1 llegó para adaptar el televisor a esa variabilidad.

El estándar HDMI 2.1 multiplicó el ancho de banda disponible hasta los 48 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es VRR y por qué elimina el tearing en los videojuegos

La tasa de refresco variable, conocida como VRR, responde a una pregunta simple: ¿qué pasa cuando el televisor refresca la imagen a una velocidad fija mientras la consola entrega fotogramas a una velocidad que cambia todo el tiempo? La respuesta, antes de HDMI 2.1, era la desincronización entre pantalla y fuente, visible como cortes horizontales en la imagen o tirones molestos.

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Un televisor tradicional trabaja a una frecuencia fija, por ejemplo 60 Hz o 120 Hz. Si la consola sufre una caída de rendimiento y pasa de 120 a 85 fotogramas por segundo en medio de una escena de acción, la pantalla sigue refrescando a su ritmo original y el resultado es una imagen partida o con saltos.

VRR cambia esa lógica. La frecuencia de actualización del televisor se ajusta en tiempo real para igualar exactamente los fotogramas por segundo que entrega la tarjeta gráfica en cada instante. Esa sincronización constante es la que produce transiciones de movimiento sin cortes, incluso cuando el rendimiento del juego baja de forma repentina.

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Esta tecnología no es exclusiva de los televisores: los monitores gaming la vienen usando desde antes. Lo que aporta HDMI 2.1 es integrarla dentro del propio estándar, lo que acerca la experiencia de juego en consola a la que ya tenían los jugadores de PC. Una diferencia técnica que conviene aclarar es que la VRR definida por HDMI 2.1 no es compatible con AMD FreeSync, la variante que se usa en el software de juegos para computadoras.

Un televisor tradicional trabaja a una frecuencia fija, por ejemplo 60 Hz o 120 Hz. (Imagen ilustrativa Infobae)

ALLM: el modo automático de baja latencia que reduce el input lag

El segundo gran responsable de una mejor experiencia de juego es el modo de latencia baja automático, conocido como ALLM. Su función es atacar directamente el input lag, es decir, el tiempo que transcurre entre que se presiona un botón en el mando y se ve la acción reflejada en pantalla.

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Los Smart TV modernos aplican, por defecto, procesamientos de imagen bastante exigentes: suavizado de movimiento, reducción de ruido, realce de contraste. Todas estas mejoras visuales, pensadas para películas y series, suman decenas de milisegundos de retraso que en un videojuego se traducen en una respuesta más lenta del mando.

ALLM soluciona esto de forma automática. El televisor detecta cuándo la señal proviene de una consola o de un videojuego y activa por sí solo el modo de juego, desactivando todo el procesamiento innecesario sin que el usuario tenga que entrar a buscar esa opción en los menús. La consola enciende, el televisor lo detecta y el cambio ocurre sin intervención manual.

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El impacto de esta función es medible: la latencia de entrada puede bajar de más de 80 milisegundos a apenas 10 o 15 milisegundos una vez activado el modo de juego. En títulos que exigen reacciones rápidas, esa diferencia es la que separa un control preciso de uno que se siente demorado.

(Imagen ilustrativa Infobae)

QFT y el transporte rápido de fotogramas por el cable HDMI

Incluso con el televisor ya en modo de juego, la imagen necesita un tiempo físico para viajar desde la GPU hasta el panel a través del cable. Ahí entra en juego el transporte rápido de fotogramas, o QFT por sus siglas en inglés, que ataca específicamente la latencia que se genera durante ese trayecto.

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Lo que hace QFT es aumentar la velocidad a la que se transmite cada fotograma por el enlace HDMI, aunque la tasa de refresco general del contenido no cambie. Un fotograma que normalmente se transmitiría a la velocidad de 60 Hz puede viajar a la velocidad que tendría uno de 120 Hz, lo que acorta el tiempo entre que la GPU genera la imagen y el televisor empieza a dibujarla.

El resultado es una sensación de respuesta todavía más inmediata, algo que resulta determinante en juegos de disparos competitivos o en cualquier título donde cada milisegundo de reacción puede definir una partida.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Resolución 4K a 120 fps y respuesta más rápida de la pantalla

Más allá de las tres funciones centrales, HDMI 2.1 también habilitó la visualización de contenido 4K nativo a 120 fotogramas por segundo, una combinación que ofrece el nivel más alto de fluidez y claridad disponible tanto para vídeo como para videojuegos.

Esta capacidad, sumada a las consolas de nueva generación, reduce de forma marcada la demora de entrada y aumenta la capacidad de respuesta del sistema completo. La diferencia se nota en dos planos: por un lado, en el tiempo que tarda la pantalla en reaccionar a los comandos; por otro, en la velocidad con la que cada píxel cambia de un color al siguiente.

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A esto se suma una mejora en el submuestreo de croma, que mediante una actualización de software permitió incluir la resolución 4K a 120 fps en formato 4:4:4 de 10 bits. En términos prácticos, una relación 4:4:4 significa que los ocho de cada ocho píxeles pueden mostrar información de color diferente, a diferencia de las relaciones 4:2:2 y 4:2:0, donde solo una parte de los píxeles tiene esa capacidad.

Imagen Ilustrativa Infobae

Qué cable y qué puertos necesitas para aprovechar HDMI 2.1

Tener un televisor compatible con HDMI 2.1 no garantiza por sí solo acceder a todas estas funciones. El primer requisito es contar con un cable Ultra High Speed HDMI, certificado para soportar los 48 Gbps de ancho de banda que define el estándar. Un cable HDMI 2.0 antiguo bloqueará varias de estas prestaciones cuando se intente usar alta resolución.

El segundo punto a revisar es el puerto donde se conecta la consola o la PC. Muchos televisores incluyen entradas mixtas, con solo una o dos de sus puertos habilitadas para HDMI 2.1. Por eso conviene verificar que la conexión se haga en la entrada etiquetada específicamente como HDMI 2.1 o 4K a 120 Hz.

Por último, dentro de la configuración de la propia consola también hay pasos que seguir. En PlayStation 5 o Xbox Series X, es necesario entrar al menú de ajustes de video y confirmar que las opciones de VRR y ALLM estén activadas o configuradas en modo automático, ya que de lo contrario el sistema no aprovechará estas funciones aunque el televisor y el cable sean compatibles.