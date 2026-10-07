Juegos de octubre 2026: de Gears of War E-Day a Phantom Blade Zero en PC y consolas

Nintendo Switch 2 se consolida como una de las plataformas con mayor volumen de lanzamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Octubre de 2026 se perfila como uno de los meses más cargados del año para PC y consolas, con una oferta de videojuegos que combina grandes regresos, remasterizaciones de clásicos y propuestas independientes.

El mes arranca el día 6 con Gears of War: E-Day y Disney Epic Mickey Rebrushed, y se extiende hasta el 29 con una tanda de estrenos que incluye Phantom Blade Zero, Metro 2033 Redux y Monster Hunter Outlanders.

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Entre medio, Nintendo Switch 2 se consolida como una de las plataformas con mayor volumen de lanzamientos, al recibir desde colecciones de Kingdom Hearts hasta los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4.

TiMi Studio Group y Tencent lanzan Monster Hunter Outlanders para dispositivos iOS y Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Primera quincena: remakes, colecciones y nuevas entregas de sagas clásicas

El 6 de octubre llega Disney Epic Mickey Rebrushed, desarrollado por Purple Lamp y publicado por THQ Nordic para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. El título, dirigido por Warren Spector, recupera la aventura original de 2010 con gráficos mejorados, controles actualizados y nuevos movimientos para Mickey.

Ese mismo día debuta Gears of War: E-Day, shooter en tercera persona desarrollado por The Coalition y publicado por Xbox Game Studios para Xbox Series X y PC. La sexta entrega de la saga llega con campaña cooperativa y modos multijugador competitivos.

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También el 6 se estrena Star Wars: Galactic Racer, desarrollado por Fuse Games, que reinventa las carreras de vainas con estructura rogue-lite ambientada tras la caída del Imperio.

El 8 de octubre concentra una cantidad amplia de lanzamientos. Earth Defense Force 5 llega a Switch 2 de la mano de Sandlot y D3 Publisher, con su característica acción frenética contra hordas de alienígenas. Square Enix publica ese día las versiones nativas para PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2 de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX y de Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue, dos recopilaciones que reúnen capítulos fundamentales de la saga.

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El 13 de octubre llega Bob Esponja: Titanes de las mareas, desarrollado también por Purple Lamp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo 8 de octubre se suma Once Upon a Katamari, desarrollado por RENGAME y publicado por Bandai Namco, que propone recorrer distintos periodos históricos haciendo crecer el katamari. Thekla, Inc. lanza Order of the Sinking Star, el nuevo proyecto de Jonathan Blow, creador de Braid y The Witness, para PC y Nintendo Switch 2.

Ubisoft suma The Crew Motorfest a Switch 2, y QUByte Interactive publica Thunder Hoop Collection, que reúne dos recreativas del estudio español Gaelco con funciones de guardado y rebobinado.

El 9 de octubre, Capcom lanza Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, la expansión de rol de acción para el RPG de 2024, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2. El subtítulo recupera el nombre asociado a la expansión que convirtió al primer Dragon’s Dogma en una obra de culto.

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El 15 de octubre se estrena Castlevania Belmont’s Curse, dentro del género metroidvania y plataformas 2D, junto a Enshrouded. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terror, aventura narrativa y simulación en la segunda semana del mes

El 13 de octubre llega Bob Esponja: Titanes de las mareas, desarrollado también por Purple Lamp, donde Bob Esponja y Patricio deben enfrentar el caos desatado tras un enfrentamiento entre el Holandés Errante y el Rey Neptuno. Ese mismo día debuta Just Dance: Decades of Hits, con 35 canciones repartidas en seis décadas musicales, modo aventura, modo party y modo workout para hasta seis jugadores.

El sistema de carreras suma una propuesta distinta el 14 de octubre con over the hill, desarrollado por Funselektor junto a Strelka Games para PC. El título ofrece exploración off-road en mundo abierto con vehículos clásicos de los años 60 a 80, ciclo día y noche, climatología dinámica y cooperativo online para hasta cuatro jugadores.

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El 15 de octubre se estrena Castlevania Belmont’s Curse, dentro del género metroidvania y plataformas 2D, junto a Enshrouded, desarrollado por Keen Games, una aventura de rol y supervivencia con sistema de combate y construcción cooperativa para PC y PlayStation 5.

El 16 de octubre destaca por la llegada a Nintendo Switch 2 de tres pilares del survival horror de Capcom: Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 4 Remake, que recuperan las historias de Leon S. Kennedy, Claire Redfield y Jill Valentine con gráficos y jugabilidad renovados.

El sistema de carreras suma una propuesta distinta el 14 de octubre con over the hill, desarrollado por Funselektor junto a Strelka Games para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo día aterriza LEGO Harry Potter Collection, desarrollada por Traveller’s Tales, y Tenebris Somnia, el juego de terror en 2D creado por el cineasta argentino Andrés Borghi junto a Saibot Studios, centrado en la estudiante de cine Julia y sus pesadillas.

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El 19 de octubre, BeamNG.drive llega a PlayStation 5 con su motor de física de daños basado en simulación de soft-body physics, reconocido por el realismo de sus colisiones vehiculares.

El 21 de octubre se estrenan dos propuestas distintas. Escape from Playtime, desarrollado por Mob Entertainment, inicia su acceso anticipado en Steam dentro del universo de Poppy Playtime, con cooperativo de hasta cuatro jugadores. Stupid Never Dies, de GPTRACK50 Inc., estudio formado por veteranos de Devil May Cry, Dragon’s Dogma y Resident Evil, ofrece un RPG de acción en 3D con combates rápidos y fantasía oscura de tono cómico.

Los grandes estrenos que cierran octubre

La recta final del mes concentra algunos de los títulos más esperados. El 22 de octubre, SNK publica Fatal Fury: City of the Wolves, que recupera personajes como Billy Kane, Joe Higashi y Terry Bogard más de 25 años después, con gráficos poligonales para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

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El 22 de octubre, SNK publica Fatal Fury: City of the Wolves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo día, Square Enix estrena Final Fantasy Resonance, primer título de la franquicia desarrollado por completo con estilo visual HD-2D, disponible en Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

También el 22, Nintendo lanza Nintendo Switch Sports Resort para Switch 2, concebido como heredero espiritual de Wii Sports Resort, con una isla explorable y nuevas actividades multijugador.

El 23 de octubre llega Call of Duty: Modern Warfare 4, desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch 2.

El 26 de octubre debuta Hunter’s Moon, de Twin Swans, exclusivo de PlayStation 5, una aventura narrativa de terror folclórico ambientada en las persecuciones por brujería de la Inglaterra del siglo XVII, con lanzamiento programado para coincidir con la noche de la luna llena del cazador.

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El tramo final del mes, el 29 de octubre, reúne el mayor número de estrenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de octubre aporta tres propuestas distintas. Emberville, del estudio independiente Cygnus Cross, mezcla mazmorras estilo Diablo con gestión de pueblo al estilo Stardew Valley, cocreado junto al streamer CohhCarnage. Hell Is Us, desarrollado por Rogue Factor y publicado por Nacon, combina combate cuerpo a cuerpo y exploración en mundo semiabierto sin indicadores de misión. Minecraft llega también a Nintendo Switch 2.

El tramo final del mes, el 29 de octubre, reúne el mayor número de estrenos. 4A Games y Deep Silver publican las versiones remasterizadas Metro 2033 Redux y Metro: Last Light Redux para PlayStation 5 y Xbox Series X, ambas basadas en las novelas de Dmitry Glukhovsky.

TiMi Studio Group y Tencent lanzan Monster Hunter Outlanders para dispositivos iOS y Android, con construcción de bases y cooperativo hasta cuatro jugadores. S-Game y Cruel Man Studio estrenan Phantom Blade Zero, un RPG de acción con combates hack and slash de fantasía oscura kungfupunk desarrollado en China para PC y PlayStation 5.

Cierra el mes The Wolf Among Us Remastered, de Telltale Games, con los cinco episodios de la temporada original, mejoras visuales y un nuevo modo en blanco y negro para PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.