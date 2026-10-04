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Misterio e historia del gaming: dos títulos que regala la Epic Games Store esta semana

La promoción semanal reúne una aventura narrativa centrada en una investigación y una remasterización histórica, ambas disponibles para añadir a la biblioteca sin pagar

Epic Games Store ofrece una doble oportunidad para descubrir dos juegos de culto
Epic Games Store ofrece una doble oportunidad para descubrir dos juegos de culto
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Epic Games Store regala esta semana dos juegos completos para PC que combinan misterio, investigación y una pieza clave de la historia del gaming. Los usuarios pueden reclamar sin costo Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, dos propuestas de géneros distintos que quedarán vinculadas de forma permanente a la biblioteca digital tras completar el canje.

La promoción importa porque no se trata de una prueba temporal ni de un acceso limitado durante el fin de semana. Quien añada los títulos a su cuenta antes de que cambie la oferta semanal podrá descargarlos cuando quiera. La selección reúne una aventura narrativa de suspense y la reedición de un referente que marcó el desarrollo de los juegos de acción en primera persona con elementos de rol.

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La tienda de Epic ofrece una aventura narrativa y un clásico remasterizado - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Phot
La tienda de Epic ofrece una aventura narrativa y un clásico remasterizado - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Phot

Cuáles son los juegos gratuitos en Epic Games

La propuesta de Epic Games Store apuesta esta vez por el contraste. Buried Stars desarrolla una historia de investigación en un escenario cerrado, donde cada conversación puede revelar una pista o aumentar las sospechas entre los personajes. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, por su parte, recupera un clásico de ciencia ficción basado en la exploración, la supervivencia y la mejora gradual del personaje.

Ambos títulos se pueden reclamar desde la tienda digital sin necesidad de instalarlos de inmediato. El requisito principal consiste en iniciar sesión con una cuenta de Epic Games Store y completar el proceso antes de que la plataforma actualice la promoción con nuevos juegos.

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Los dos regalos permanecen asociados a la biblioteca del usuario tras el canje. Esto permite descargarlos más adelante, incluso si no hay espacio disponible en el ordenador o si se prefiere guardarlos para otro momento.

Captura de pantalla de una página web que muestra la ficha del videojuego Buried Stars con una promoción gratuita
Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster presentan propuestas opuestas, con diálogos, supervivencia, exploración y progresión de personajes para públicos diferentes - (Epic Games)

Buried Stars

Buried Stars comienza con el derrumbe de un estudio durante la grabación de un concurso de televisión. Los supervivientes quedan atrapados y deben buscar una salida mientras intentan averiguar qué provocó el accidente y qué secretos esconden los demás participantes.

La experiencia se apoya en diálogos, decisiones, pistas y puzles. El jugador debe hablar con distintos personajes, revisar información y contrastar versiones que no siempre coinciden. La comunicación con el exterior también forma parte de una trama donde una conversación puede revelar una contradicción o abrir una nueva línea de investigación.

System Shock 2

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster recupera uno de los referentes de la acción en primera persona con componentes de rol. Su propuesta combina exploración, enfrentamientos, gestión de recursos y mejoras para el personaje dentro de un entorno de ciencia ficción.

El jugador debe recorrer escenarios, localizar suministros y administrar los objetos disponibles para avanzar. La edición conmemorativa mantiene la estructura original con una presentación renovada y permite acceder a una obra que influyó en juegos posteriores de acción, terror y rol.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, de Nightdive Studios.
El catálogo temporal incluye decisiones, interrogatorios y puzles junto con recorridos por una estación espacial, gestión de suministros y enfrentamientos que exigen preparación - Nightdive Studios

Cómo reclamar los dos juegos en Epic Games Store

El proceso para añadir ambos títulos a la cuenta es el habitual dentro de la tienda:

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión en Epic Games Store.
  2. Entrar en la sección de juegos gratuitos.
  3. Buscar Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.
  4. Comprobar que el precio figure como cero.
  5. Seleccionar la opción “Obtener”.
  6. Confirmar la operación y verificar que los juegos aparezcan en la biblioteca.

No es obligatorio instalar los títulos al terminar el canje. La plataforma permite reclamarlos primero y descargarlos después, una opción útil para quienes quieren ampliar su colección sin ocupar espacio de inmediato en el disco.

Las promociones semanales de Epic Games Store permiten que juegos de géneros diferentes lleguen a usuarios que quizá no los habrían buscado en el catálogo. Esta vez, la oferta une una historia de suspense construida a través de conversaciones con un clásico de ciencia ficción que conserva su lugar en la evolución del videojuego.

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