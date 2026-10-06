Sony toma medidas contra la música generada con IA y exige eliminar más de 260.000 canciones

Sony Music ha solicitado a las plataformas digitales la retirada de más de 260.000 canciones generadas con inteligencia artificial que, según la compañía, imitan sin autorización a artistas de su catálogo. La cifra, comunicada por la discográfica al Financial Times, muestra cómo el contenido sintético se ha convertido en un nuevo frente para la industria musical.
El número de avisos se ha incrementado rápidamente. A finales de marzo de 2026, Sony había enviado solicitudes relacionadas con más de 135.000 pistas, mientras que un año antes la cifra superaba las 75.000. La compañía aclara que estos números corresponden a solicitudes de retirada y no significan que todas las canciones hayan sido eliminadas de manera definitiva.
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Canciones que imitan a artistas reales
El conflicto no está relacionado con cualquier canción creada mediante inteligencia artificial. El principal problema para Sony son las grabaciones diseñadas para sonar como si hubieran sido interpretadas por artistas reales sin su autorización.
Entre los nombres afectados por este tipo de imitaciones aparecen Harry Styles, Adele, Britney Spears, Queen y Michael Jackson. Estas producciones pueden utilizar herramientas de IA para generar una voz o una interpretación que se asemeja a la de un músico conocido, aunque esa persona no haya participado en la grabación.
Este tipo de contenido suele describirse como deepfake musical. El término hace referencia a material sintético creado para atribuir a una persona una imagen, una voz o, en este caso, una interpretación que en realidad no realizó.
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Para Sony, el problema tampoco termina cuando una plataforma responde a una denuncia. La discográfica sostiene que algunas de estas canciones vuelven a aparecer después de haber sido retiradas, lo que obliga a iniciar nuevamente el proceso de reclamación.
“Seguiremos haciendo valer los derechos de nuestros artistas y esperamos que las plataformas actúen rápidamente y eviten que el mismo contenido vuelva a aparecer”, señaló la compañía.
Sony no busca prohibir toda la inteligencia artificial
La postura de Sony no consiste en rechazar el uso de inteligencia artificial en la música. La compañía ha establecido una diferencia entre utilizar esta tecnología con autorización y emplearla para reproducir contenidos o identidades artísticas sin permiso.
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En 2024, Sony comunicó que no autorizaba el uso de sus contenidos para entrenar, desarrollar o comercializar sistemas de inteligencia artificial, salvo que existiera un permiso específico. Al mismo tiempo, la discográfica ha participado en iniciativas basadas en música licenciada y ha establecido acuerdos relacionados con el desarrollo de tecnología de IA.
En julio de 2026, Sony también se sumó a otros grandes grupos musicales para proponer criterios sobre el uso de inteligencia artificial en las listas oficiales. La propuesta plantea que las grabaciones generadas con estas herramientas puedan participar cuando utilicen servicios autorizados, sean sustancialmente humanas y no presenten problemas de manipulación.
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La música generada por IA crece en las plataformas
El volumen de canciones sintéticas ayuda a dimensionar el desafío. Deezer informó que durante junio de 2026 recibió una media diaria cercana a las 90.000 pistas completamente generadas con inteligencia artificial. En algunos días, estas producciones llegaron a representar más de la mitad de las nuevas canciones incorporadas al servicio.
Esto no significa que todas esas pistas sean imitaciones de artistas reales ni que puedan sumarse directamente a las reclamaciones de Sony. Sin embargo, evidencia el crecimiento acelerado de la música creada mediante IA y la dificultad de las plataformas para controlar todo el contenido que reciben.
Una disputa que también llega a la legislación
El debate comienza a trasladarse del sector musical a los legisladores estadounidenses. Sony respalda la NO FAKES Act, una iniciativa que busca establecer una protección federal frente a réplicas digitales no autorizadas de la voz y la apariencia de una persona.
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El proyecto avanzó por unanimidad en el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el 18 de junio, aunque todavía no se ha convertido en ley.
Mientras la legislación continúa su recorrido, las plataformas y las discográficas enfrentan un problema cada vez mayor: determinar cuándo una canción creada con inteligencia artificial representa una nueva forma de creatividad y cuándo utiliza la identidad de un artista sin autorización. Para Sony, las más de 260.000 solicitudes de retirada son una muestra de que esa frontera ya está siendo puesta a prueba a gran escala.
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