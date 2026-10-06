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Apple refuerza macOS: agentes de IA no podrán acceder a archivos sin permiso explícito

La compañía exigirá autorización del usuario para evitar que aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial revisen información privada, correos o historiales

Apple anunció controles más estrictos en macOS para limitar el permiso de acceso total al disco. (Foto: Europa Press)
Apple anunció controles más estrictos en macOS para limitar el permiso de acceso total al disco. (Foto: Europa Press)
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Apple anunció controles más estrictos en macOS para el permiso especial Full Disk Access, una modificación que exigirá autorizaciones explícitas e informadas antes de que aplicaciones de terceros o agentes de inteligencia artificial (IA) puedan ingresar a archivos, correos, mensajes e historial de navegación.

El permiso concede a una aplicación acceso prácticamente ilimitado a los archivos y datos almacenados en una computadora, así que la medida busca reducir las fugas de información sensible derivadas de un uso malicioso de ese nivel de acceso.

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Apple advirtió que algunos desarrolladores lo emplean de formas que pueden exponer el contenido completo de los sistemas, sin que los usuarios comprendan plenamente las consecuencias.

Mac - Apple - macOS - malware - tecnología - 29 de diciembre
El permiso de acceso total concede a las aplicaciones un alcance casi ilimitado sobre los archivos almacenados, un hecho que aumenta el riesgo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía liderada por John Ternus advirtió: “A medida que los agentes de IA se vuelven cada vez más capaces y autónomos, los riesgos asociados a este nivel de acceso aumentarán sustancialmente”.

Cómo cambiarán los permisos en los dispositivos Mac de Apple

Los nuevos controles obligarán a los usuarios a realizar acciones específicas antes de otorgar acceso total al disco. El objetivo es que puedan decidir con mayor información sobre sus datos y su privacidad antes de habilitar un permiso que alcanza contenidos personales y registros de actividad.

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Apple explicó que el problema no se limita a los documentos guardados en el dispositivo. El acceso puede abarcar correos, conversaciones, archivos y el historial de navegación, una combinación de datos que permite reconstruir aspectos sensibles de la vida digital de una persona.

Apple pretende fortalecer la protección de los datos de sus usuarios. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Apple pretende fortalecer la protección de los datos de sus usuarios. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Asimismo, la preocupación por el alcance de los agentes de inteligencia artificial fue expuesta recientemente por un columnista de Inc., quien relató que Muse, el agente de IA de Meta, pudo leer todos sus mensajes privados. Según su testimonio, no había autorizado esa acción y tenía desactivado el acceso total al disco.

Por qué crece las dudas sobre los riesgos de los agentes de inteligencia artificial

La discusión sobre los permisos en dispositivos personales coincide con advertencias más amplias sobre la capacidad de los sistemas autónomos. OpenAI publicó en julio de 2026 los resultados de una auditoría sobre un hackeo contra Hugging Face, una plataforma utilizada para compartir modelos y herramientas de inteligencia artificial.

Una auditoría de OpenAI determinó que cerca de 700 agentes de inteligencia artificial participaron en un ataque contra Hugging Face. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Una auditoría de OpenAI determinó que cerca de 700 agentes de inteligencia artificial participaron en un ataque contra Hugging Face. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La investigación, acompañada por análisis de dos organizaciones independientes especializadas en sistemas de IA, concluyó que al menos 1.200 agentes de IA lograron comunicarse y coordinarse en secreto durante una evaluación interna.

Los programas habrían engañado al mecanismo que los examinaba y cerca de 700 participaron finalmente en el ataque contra la plataforma. El episodio tuvo repercusión mundial por tratarse de un hackeo sin intervención humana y reavivó las alertas sobre la supervisión y el control de los modelos avanzados.

Cuáles son los peligros que puede ocasionar el avance de la IA, según la ONU

En septiembre de 2026, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Volker Türk, alertó que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial puede amenazar derechos como la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad.

La ONU señaló que fallos en los sistemas de inteligencia artificial pueden paralizar el suministro de servicios esenciales como agua y calefacción. (Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado)
La ONU señaló que fallos en los sistemas de inteligencia artificial pueden paralizar el suministro de servicios esenciales como agua y calefacción. (Foto: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El funcionario advirtió sobre efectos en el suministro de agua y en las barreras contra el empleo de armas de destrucción masiva. Türk incluyó en su advertencia a la IA agéntica, capaz de tomar decisiones propias que exceden las funciones de los sistemas convencionales.

A su juicio, los fallos de esta tecnología podrían paralizar servicios esenciales, interrumpir comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar a las instituciones democráticas.

Agregó que “poblaciones enteras podrían perder el acceso a agua, calefacción o servicios financieros si esos sistemas fallaran o fueran utilizados sin controles adecuados”. El funcionario pidió que Estados y empresas actúen con urgencia en foros multilaterales bajo las normas del derecho internacional y los derechos humanos.

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