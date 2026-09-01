Anthropic es demandado por Sony Music y Warner Chappell por el uso de su catálogo en inteligencia artificial

Las editoriales musicales sostienen que Anthropic habría copiado decenas de miles de canciones sin pagar licencias. (Composición Infobae: Difusión / REUTERS/Dado Ruvic)

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Sony Music Publishing y Warner Chappell Music, junto con otras editoriales, han llevado a los tribunales de California una disputa legal de gran alcance contra Anthropic y sus principales fundadores, Dario Amodei y Benjamin Mann.

El motivo central es la acusación de que la empresa de inteligencia artificial habría utilizado, sin autorización, decenas de miles de obras musicales protegidas para entrenar a su modelo Claude, lo que expone a Anthropic a posibles sanciones millonarias.

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Demanda de Sony Music y Warner Chappell contra Anthropic por derechos de autor en IA

La acción legal presentada destaca la magnitud de la controversia en torno al uso de contenido protegido en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Las editoriales musicales sostienen que Anthropic habría copiado decenas de miles de canciones sin pagar licencias, exigiendo compensaciones que podrían alcanzar los 150.000 dólares por cada obra vulnerada y 25.000 dólares adicionales por cada ocasión en la que se eliminó información sobre derechos de autor.

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La demanda sostiene que Anthropic no solo habría copiado obras conocidas como Ain’t No Mountain High Enough, Livin’ On a Prayer, Hallelujah o Paper Rings, sino que además habría implementado métodos sistemáticos para obtener estos materiales.

Entre las acusaciones figura la descarga masiva de libros y cancioneros a través de sitios como Library Genesis y Pirate Library Mirror, así como el uso de herramientas automatizadas para recopilar letras de portales autorizados como MusixMatch y LyricFind, contraviniendo sus condiciones de servicio.

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Entre las listas de canciones presuntamente pirateadas figura Paper Rings, de Taylor Swift. REUTERS/Daniel Cole

En el núcleo de la disputa se encuentra el debate sobre el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial: mientras las empresas tecnológicas defienden la necesidad de acceder a grandes volúmenes de datos para mejorar sus sistemas, los titulares de derechos denuncian el uso de sus creaciones sin retribución ni consentimiento.

Estrategias y métodos de obtención de datos de Anthropic

La documentación presentada en la denuncia describe un proceso de adquisición de datos que, según los demandantes, se asemeja a una campaña de piratería a gran escala.

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Se detalla que Benjamin Mann habría descargado, en junio de 2021, al menos cinco millones de libros pirateados desde el portal ruso Library Genesis, y que en el año siguiente el personal de Anthropic habría sumado dos millones de obras adicionales desde Pirate Library Mirror. Muchos de estos archivos incluían cancioneros con letras protegidas.

Warner Chappell Music es una editora musical que opera como la división de publicación y gestión de derechos de autor de Warner Music Group. (Difusión)

Además de la descarga directa, la acusación señala que Anthropic habría recurrido al scraping automatizado de páginas web especializadas en letras de canciones, incluso cuando estos sitios contaban con licencias y términos de uso restrictivos.

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El sistema de inteligencia artificial no se entrenó escuchando música, sino que habría memorizado y reproducido textos, lo que según los editores constituye una apropiación indebida de propiedad intelectual.

Los editores musicales han calificado esta práctica como una de las mayores apropiaciones de derechos de autor jamás registradas, comparándola con casos previos donde la justicia estadounidense ha considerado la metodología de Anthropic como “piratería directa pero a gran escala”.

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Las editoriales musicales denuncian a la empresa por descargas ilegales masivas, abriendo otro conflicto legal por el uso no autorizado de obras en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción de Anthropic y antecedentes judiciales

Ante las acusaciones, Anthropic ha optado por una postura de defensa activa, manifestando públicamente su desacuerdo con las imputaciones. Un portavoz de la compañía declaró a TechCrunch que planean defenderse con firmeza en los tribunales, negando haber cometido infracciones deliberadas.

Sin embargo, la demanda incluye elementos que sugieren que la empresa era consciente de la dudosa legalidad de sus acciones. En conversaciones internas, Benjamin Mann habría calificado a Library Genesis como “afectado”, y un informe de planificación de 2024 reflejaba la preocupación de que se conociera el trabajo de escaneo destructivo de libros, señalando textualmente: “No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto”.

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El caso no es aislado en la trayectoria de Anthropic. En septiembre de 2025, la empresa acordó el pago de 1.500 millones de dólares tras una demanda colectiva de autores de libros, en la que un tribunal estadounidense sentenció que la descarga y uso de archivos pirateados para entrenar inteligencia artificial es ilegal.

La situación de Anthropic se complica aún más con otras demandas, como la presentada por Universal Music Group, que reclama 3.000 millones de dólares, y la de BMG, lo que subraya la gravedad de las controversias legales en torno a los derechos de autor y el uso de contenido protegido en el ámbito de la inteligencia artificial.

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