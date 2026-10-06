La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

La inteligencia artificial simplifica la creación de contenido para videojuegos de PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Universal Modder es una herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin conocimientos de programación, mediante instrucciones que una inteligencia artificial convierte en tareas de análisis, modificación y prueba. El proyecto busca acercar la creación de contenido personalizado a usuarios que hasta ahora dependían de conocimientos técnicos avanzados.

La propuesta llega en un momento en que los mods siguen siendo una de las ventajas del PC frente a las consolas. Estas modificaciones pueden añadir misiones, personajes, objetos o mecánicas, corregir fallos e introducir mejoras en juegos ya publicados. El problema es que crear un mod suele exigir aprender lenguajes de programación, entender archivos internos y utilizar herramientas específicas.

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La inteligencia artificial simplifica la creación de contenido para videojuegos de PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la herramienta gratuita para crear mods

El proyecto fue publicado el 30 de septiembre por el usuario Rehan Remade en GitHub. Universal Modder no crea cambios por sí solo: actúa como un conjunto de instrucciones para herramientas de código basadas en IA, entre ellas Claude Code y Codex de ChatGPT.

Su biblioteca incluye 12 guías para diferentes motores, plataformas y videojuegos. Entre las opciones aparecen Unity, Unreal Engine, Source, Bethesda, Godot, Minecraft, Age of Empires y RPG Maker. Cada guía orienta a la IA para reconocer la estructura de un título y decidir qué procedimientos necesita para aplicar una modificación.

La herramienta analiza los archivos disponibles, revisa la información sobre el juego y comprueba si existen trabajos previos similares. Con esos datos, la IA puede plantear una ruta de trabajo antes de modificar elementos del juego. El objetivo es reducir la barrera técnica, aunque el resultado dependerá del título, de sus archivos y de las limitaciones de cada motor.

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El proceso incluye análisis, copias de seguridad y pruebas

Universal Modder sigue una secuencia de pasos antes de generar el mod. Primero consulta información sobre el juego y localiza posibles referencias de modificaciones ya existentes. Después revisa los archivos del título y crea una copia de seguridad de las partidas guardadas para evitar pérdidas si ocurre un error durante el proceso.

El sistema examina estructuras internas, identifica procedimientos adecuados y ejecuta pruebas dentro de las partidas antes de organizar los archivos necesarios, con especial atención a títulos diseñados para un jugador - (Imagen ilustrativa Infobae)

El siguiente punto consiste en aplicar técnicas de ingeniería inversa. La IA busca herramientas capaces de leer el código o la estructura del juego para entender cómo funciona. A partir de ahí, comienza a construir la modificación según la solicitud del usuario y las instrucciones incluidas en las guías.

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La herramienta ejecuta el videojuego, analiza lo que aparece en pantalla y verifica si los cambios funcionan dentro de una partida. Si detecta fallos, puede corregir partes del código y repetir las pruebas. Cuando termina, organiza los archivos necesarios para compartir el mod, sin incluir contenido original del juego.

También puede trabajar con dos títulos al mismo tiempo si la petición consiste en combinar elementos de ambos. Por ejemplo, si alguien quiere trasladar recursos de un videojuego a una experiencia inspirada en otro título, la IA revisará las estructuras de los dos proyectos antes de construir una propuesta compatible.

Los mods se limitan a juegos para un solo jugador

Una de las condiciones del proyecto es que las modificaciones se concentren en videojuegos para un jugador. Esa decisión evita interferencias con sistemas antitrampas y reduce problemas relacionados con partidas online, donde alterar archivos puede afectar a otros usuarios o vulnerar las normas de cada plataforma.

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Crear mods sin programar será posible con este proyecto de código abierto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El código que se comparte no incorpora archivos extraídos de los videojuegos. Universal Modder reúne los pasos y las instrucciones para crear el cambio, mientras que los archivos modificados permanecen en el ordenador de quien utiliza la herramienta. El proyecto busca evitar la distribución directa de contenido protegido por derechos de autor.

La herramienta solicita permisos antes de acceder a determinadas funciones del equipo. Parte de su trabajo se realiza de forma local, una característica que pretende reducir conflictos con licencias y limitar el acceso a datos ajenos al proceso de modificación.

Universal Modder se puede descargar sin pagar desde GitHub. Sin embargo, su funcionamiento depende de servicios de IA que consumen créditos o tokens. Los planes gratuitos pueden resultar insuficientes para tareas amplias, sobre todo si el usuario quiere modificar archivos grandes, realizar varias pruebas o crear sistemas complejos.

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El texto original señala que un plan básico de unos 20 euros mensuales permite realizar modificaciones pequeñas. El costo final dependerá de la plataforma de IA elegida y de la cantidad de instrucciones necesarias para completar cada proyecto.

Su evolución dependerá de la compatibilidad con nuevos títulos, del costo de los servicios de IA y de las reglas que establezcan los propietarios de cada videojuego.