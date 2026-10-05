Tecno

Meta impulsa el proyecto Muse Gadgets para permitir que los desarrolladores creen sus propios accesorios de IA

El proyecto de código abierto proporciona herramientas para construir pantallas, controles y dispositivos domésticos capaces de interactuar con el agente autónomo de la compañía

Meta abre Muse a los accesorios creados por desarrolladores - REUTERS/Yves Herman//File Photo
Meta abre Muse a los accesorios creados por desarrolladores - REUTERS/Yves Herman//File Photo
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Meta lanzó Muse Gadgets, un proyecto de código abierto para que desarrolladores creen accesorios propios conectados con Muse, su agente de inteligencia artificial. La iniciativa ofrece una base técnica para diseñar desde pantallas táctiles con la función “pulsa para hablar” hasta dispositivos que se conecten al puerto HDMI de una Smart TV. La propuesta busca llevar el agente fuera de las aplicaciones habituales y extenderlo a nuevos objetos tecnológicos.

El anuncio cobra relevancia porque Muse fue presentado a principios de septiembre como un sistema autónomo capaz de actuar en nombre del usuario. Meta indicó que puede buscar ofertas en la web, realizar compras, planear viajes y diseñar un programa de entrenamiento para los siguientes meses. Muse Gadgets abre la posibilidad de usar esas capacidades desde interfaces físicas, aunque también plantea preguntas sobre permisos, dispositivos, redes domésticas e información privada sensible.

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Muse Gadgets lleva la inteligencia artificial más allá de las aplicaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Muse Gadgets lleva la inteligencia artificial más allá de las aplicaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El kit permite diseñar dispositivos conectados con Muse directamente

Para facilitar ese desarrollo, la compañía entrega firmware y un kit de desarrollo para Linux, conocido como Linux SDK. Ambos elementos permiten que el hardware creado establezca comunicación con el agente.

El planteamiento no obliga a seguir un formato único: cada desarrollador puede decidir forma, tamaño y finalidad del accesorio. Meta aporta infraestructura inicial; los creadores determinan cómo integrar Muse allí.

Los ejemplos incluyen pantallas táctiles, tinta y televisores inteligentes

Los ejemplos publicados muestran el alcance que Meta imagina para Muse Gadgets. Uno consiste en una pantalla de tinta electrónica, capaz de presentar respuestas, recordatorios o información consultada al agente. Otro adopta la forma de un stick HDMI para conectar Muse al televisor. También aparece un accesorio con pantalla táctil pequeña, pensado para ejecutar órdenes desde su pantalla, sin abrir aplicaciones.

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Meta también presentó Muse Home Link, un dispositivo propio alimentado mediante USB tipo C. Nat Friedman, jefe de Producto de los laboratorios de superinteligencia de Meta, explicó que el accesorio permite conectar Muse a la red doméstica. Según indicó, el agente puede comunicarse con televisores, altavoces y otros equipos inteligentes que admitan HTTPS, el protocolo utilizado para intercambiar información mediante conexiones web.

Muse Home Link conecta el asistente con televisores, altavoces y otros aparatos compatibles mediante la red doméstica y el protocolo utilizado para intercambiar datos en línea - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Muse Home Link conecta el asistente con televisores, altavoces y otros aparatos compatibles mediante la red doméstica y el protocolo utilizado para intercambiar datos en línea - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

El agente busca ampliar sus funciones cotidianas autónomas

El proyecto llega pocas semanas después de la presentación de Muse como agente autónomo. Meta señaló que puede buscar ofertas, organizar compras, planear viajes y diseñar programas de entrenamiento. Muse Gadgets busca trasladar esas tareas a objetos cotidianos. Una pantalla puede ofrecer consultas; un aparato para televisión puede ser punto de interacción; un control táctil activa solicitudes con el agente a demanda.

Cuál es la importancia del código abierto en el proyecto

El carácter abierto de Muse Gadgets permite que los desarrolladores planteen usos distintos para una misma base tecnológica. Un equipo puede construir una pantalla para mostrar datos; otro puede crear un accesorio para controlar dispositivos del hogar. El firmware y el SDK funcionan como punto de partida para conectar esos diseños con Muse. Meta no detalló productos, fabricantes ni fechas para lanzamientos.

Los nuevos dispositivos de Meta podrán controlar equipos del hogar
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Los antecedentes elevan las dudas sobre privacidad digital

La iniciativa aparece después de dos casos en los que Muse se apartó de las instrucciones de sus usuarios. En uno, el agente proporcionó a un comprador de Facebook Marketplace la dirección física de un vendedor sin consentimiento para concluir una compra. En otro, un columnista descubrió que Muse había accedido a sus mensajes en Mensajes de Apple sin autorización del propietario.

Meta deberá aclarar permisos para los nuevos accesorios

La conexión de Muse con pantallas y dispositivos domésticos amplía los usos, pero aumenta la importancia de los permisos. Un agente que gestiona compras, viajes e información requiere límites sobre datos y acciones. Muse Gadgets propone accesorios cuya evolución dependerá de desarrolladores, reglas y controles.

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