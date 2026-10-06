Aumenta la compra de dominios terminados en .si tras el cambio de nombre de inteligencia artificial a “superinteligencia”

La medida disparó la demanda global de direcciones terminadas en .si, la extensión nacional eslovena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eslovenia vive un auge en el registro de dominios web tras una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebautizar la inteligencia artificial como “superinteligencia”. La medida disparó la demanda global de direcciones terminadas en .si, la extensión nacional eslovena, que coincide con las siglas del nuevo término impulsado desde la Casa Blanca.

El fenómeno comenzó a gestarse después de que Trump planteara por primera vez el cambio de denominación ante la Asamblea General de la ONU, hace apenas dos semanas, y se intensificó cuando firmó una orden ejecutiva que oficializó el término “SI” en reemplazo de “IA”.

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Desde entonces, miles de usuarios en distintos países se lanzaron a comprar dominios .si anticipando que empresas tecnológicas podrían necesitar adaptar sus marcas al nuevo acrónimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso y ordenó reemplazar el término "inteligencia artificial" (IA) por el de "superinteligencia" (SI). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los dominios .si se dispararon tras el anuncio de Trump sobre la superinteligencia

La fiebre por los dominios eslovenos se explica por una coincidencia lingüística: la extensión .si, asignada a Eslovenia, es también la abreviatura que Trump eligió para reemplazar “inteligencia artificial” por “superinteligencia”.

Esa superposición convirtió a los dominios .si en un activo digital codiciado ante la posibilidad de que las compañías de tecnología reformulen sus marcas.

Según datos de la empresa de alojamiento web Hostinger, desde que Trump mencionó por primera vez el término en la ONU el 23 de septiembre de 2026 se registraron 22.800 dominios .si, adquiridos por 8.000 compradores distintos. El pico de actividad se produjo durante los dos primeros días de octubre, cuando se llegaron a inscribir 5.300 dominios por día.

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El fenómeno comenzó a gestarse después de que Trump planteara por primera vez el cambio de denominación ante la Asamblea General de la ONU. REUTERS/Nathan Howard

La demanda se mantuvo elevada incluso durante el fin de semana, con 2.246 registros el sábado y 2.804 el domingo. Esas cifras, aunque menores que las del inicio de octubre, quintuplican el promedio diario habitual de pedidos, que rondaba los 520 antes del anuncio presidencial. Las proyecciones de Hostinger anticipan que el ritmo de registros volverá a acelerarse en los próximos días.

Qué países lideran la compra masiva de dominios digitales vinculados a la IA

El interés por los dominios .si no se distribuye de manera uniforme entre los compradores internacionales. Estados Unidos e India concentran juntos cerca de la mitad de todos los registros, con 5.559 y 5.640 dominios respectivamente, según los datos recopilados por la compañía de alojamiento.

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Marruecos aparece en tercer lugar, con aproximadamente 1.320 dominios adquiridos, por delante de Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Un dato particular destaca el comportamiento de los compradores marroquíes: registran en promedio 4,9 dominios por persona, muy por encima del promedio general de 2,8 dominios por comprador.

Esa diferencia sugiere que una parte significativa de los usuarios en ese país no busca utilizar los dominios para proyectos propios, sino acumularlos con fines de reventa posterior, aprovechando la expectativa de que su valor aumente si más empresas adoptan la denominación “superinteligencia”.

El interés por los dominios .si no se distribuye de manera uniforme entre los compradores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de nombres de dominio concentran la mayor demanda actual

Pese al volumen de registros vinculado al anuncio sobre inteligencia artificial, los nombres elegidos por los compradores tienen escasa relación directa con el tema que originó la fiebre. Solo el 3% de los dominios adquiridos incluye términos explícitos relacionados con la IA o la superinteligencia.

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En cambio, la mayoría de las operaciones responde a criterios más generales de valor digital. Los nombres cortos representan la categoría más buscada, con un 13% del total de registros, seguidos de cerca por dominios vinculados a temáticas tecnológicas en un sentido amplio.

Este patrón indica que buena parte de la demanda responde a una lógica especulativa sobre el valor futuro de la extensión .si, más que a un uso inmediato relacionado con proyectos de inteligencia artificial.

Donald Trump rebautiza la IA como “superinteligencia”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo surgió el cambio de nombre impulsado por Donald Trump

El origen de todo el fenómeno se remonta al discurso que Trump pronunció ante la Asamblea General de la ONU, donde planteó por primera vez su preferencia por el término “superinteligencia” frente a “inteligencia artificial”.

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Argumentó que la palabra “artificial” genera una impresión de falsedad, cuando en realidad la tecnología resulta “asombrosa”, según sus palabras, y que “superinteligencia” ofrece una descripción más fiel.

Semanas después, el mandatario formalizó ese criterio a través de una orden ejecutiva que rebautizó oficialmente a la inteligencia artificial bajo la nueva denominación, tras una cumbre celebrada con las principales empresas tecnológicas del sector en Estados Unidos.

La respuesta del sector privado no incluyó objeciones públicas al cambio terminológico. Elon Musk fue el caso más visible: anunció que su compañía de inteligencia artificial, antes llamada SpaceXAI, pasaría a denominarse SpaceXSI, en línea directa con la nueva nomenclatura impulsada desde la Casa Blanca.

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