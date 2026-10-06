Tecno

Aumenta la compra de dominios terminados en .si tras el cambio de nombre de inteligencia artificial a “superinteligencia”

Un dato particular, tras la opinión de Donald Trump, destaca el comportamiento de los marroquíes: en promedio 4,9 dominios por persona

Manos adultas escriben en teclado de laptop plateada. Pantalla muestra interfaz web con botón azul. Escritorio de madera, documento y bolígrafo negro.
La medida disparó la demanda global de direcciones terminadas en .si, la extensión nacional eslovena. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Eslovenia vive un auge en el registro de dominios web tras una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebautizar la inteligencia artificial como “superinteligencia”. La medida disparó la demanda global de direcciones terminadas en .si, la extensión nacional eslovena, que coincide con las siglas del nuevo término impulsado desde la Casa Blanca.

El fenómeno comenzó a gestarse después de que Trump planteara por primera vez el cambio de denominación ante la Asamblea General de la ONU, hace apenas dos semanas, y se intensificó cuando firmó una orden ejecutiva que oficializó el término “SI” en reemplazo de “IA”.

PUBLICIDAD

Desde entonces, miles de usuarios en distintos países se lanzaron a comprar dominios .si anticipando que empresas tecnológicas podrían necesitar adaptar sus marcas al nuevo acrónimo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso y ordenó reemplazar el término "inteligencia artificial" (IA) por el de "superinteligencia" (SI). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los dominios .si se dispararon tras el anuncio de Trump sobre la superinteligencia

La fiebre por los dominios eslovenos se explica por una coincidencia lingüística: la extensión .si, asignada a Eslovenia, es también la abreviatura que Trump eligió para reemplazar “inteligencia artificial” por “superinteligencia”.

Esa superposición convirtió a los dominios .si en un activo digital codiciado ante la posibilidad de que las compañías de tecnología reformulen sus marcas.

Según datos de la empresa de alojamiento web Hostinger, desde que Trump mencionó por primera vez el término en la ONU el 23 de septiembre de 2026 se registraron 22.800 dominios .si, adquiridos por 8.000 compradores distintos. El pico de actividad se produjo durante los dos primeros días de octubre, cuando se llegaron a inscribir 5.300 dominios por día.

PUBLICIDAD

El fenómeno comenzó a gestarse después de que Trump planteara por primera vez el cambio de denominación ante la Asamblea General de la ONU. REUTERS/Nathan Howard
El fenómeno comenzó a gestarse después de que Trump planteara por primera vez el cambio de denominación ante la Asamblea General de la ONU. REUTERS/Nathan Howard

La demanda se mantuvo elevada incluso durante el fin de semana, con 2.246 registros el sábado y 2.804 el domingo. Esas cifras, aunque menores que las del inicio de octubre, quintuplican el promedio diario habitual de pedidos, que rondaba los 520 antes del anuncio presidencial. Las proyecciones de Hostinger anticipan que el ritmo de registros volverá a acelerarse en los próximos días.

Qué países lideran la compra masiva de dominios digitales vinculados a la IA

El interés por los dominios .si no se distribuye de manera uniforme entre los compradores internacionales. Estados Unidos e India concentran juntos cerca de la mitad de todos los registros, con 5.559 y 5.640 dominios respectivamente, según los datos recopilados por la compañía de alojamiento.

Marruecos aparece en tercer lugar, con aproximadamente 1.320 dominios adquiridos, por delante de Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Un dato particular destaca el comportamiento de los compradores marroquíes: registran en promedio 4,9 dominios por persona, muy por encima del promedio general de 2,8 dominios por comprador.

Esa diferencia sugiere que una parte significativa de los usuarios en ese país no busca utilizar los dominios para proyectos propios, sino acumularlos con fines de reventa posterior, aprovechando la expectativa de que su valor aumente si más empresas adoptan la denominación “superinteligencia”.

Manos de una persona tecleando en una computadora portátil plateada, con una pantalla oscura que muestra una interfaz de conversación digital.
El interés por los dominios .si no se distribuye de manera uniforme entre los compradores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de nombres de dominio concentran la mayor demanda actual

Pese al volumen de registros vinculado al anuncio sobre inteligencia artificial, los nombres elegidos por los compradores tienen escasa relación directa con el tema que originó la fiebre. Solo el 3% de los dominios adquiridos incluye términos explícitos relacionados con la IA o la superinteligencia.

En cambio, la mayoría de las operaciones responde a criterios más generales de valor digital. Los nombres cortos representan la categoría más buscada, con un 13% del total de registros, seguidos de cerca por dominios vinculados a temáticas tecnológicas en un sentido amplio.

Este patrón indica que buena parte de la demanda responde a una lógica especulativa sobre el valor futuro de la extensión .si, más que a un uso inmediato relacionado con proyectos de inteligencia artificial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Donald Trump rebautiza la IA como “superinteligencia”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo surgió el cambio de nombre impulsado por Donald Trump

El origen de todo el fenómeno se remonta al discurso que Trump pronunció ante la Asamblea General de la ONU, donde planteó por primera vez su preferencia por el término “superinteligencia” frente a “inteligencia artificial”.

Argumentó que la palabra “artificial” genera una impresión de falsedad, cuando en realidad la tecnología resulta “asombrosa”, según sus palabras, y que “superinteligencia” ofrece una descripción más fiel.

Semanas después, el mandatario formalizó ese criterio a través de una orden ejecutiva que rebautizó oficialmente a la inteligencia artificial bajo la nueva denominación, tras una cumbre celebrada con las principales empresas tecnológicas del sector en Estados Unidos.

La respuesta del sector privado no incluyó objeciones públicas al cambio terminológico. Elon Musk fue el caso más visible: anunció que su compañía de inteligencia artificial, antes llamada SpaceXAI, pasaría a denominarse SpaceXSI, en línea directa con la nueva nomenclatura impulsada desde la Casa Blanca.

Temas Relacionados

Donald TrumpIASuperinteligenciaEsloveniaDominios webCompradores marroquíesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Rockstar ha definido la dinámica entre ambos como una relación moderna al estilo Bonnie y Clyde, basada en la confianza mutua, robos de alto riesgo y un intercambio de identidades

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

Los archivos eliminados desde esta sección desaparecen de forma definitiva del celular

Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

Las nuevas baterías de alta capacidad buscan extender el uso del teléfono en jornadas de alto consumo

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

El esperado AION 2 llega gratis a Steam con un mundo gigante en Unreal Engine 5

El juego se presenta como el único MMORPG en el que el combate aéreo no funciona como una característica añadida, sino como su razón de ser

El esperado AION 2 llega gratis a Steam con un mundo gigante en Unreal Engine 5

Lionel Messi en FC27: valoración y atributos destacados del jugador argentino

EA SPORTS le otorgó la valoración más alta entre los futbolistas latinoamericanos activos del videojuego

Lionel Messi en FC27: valoración y atributos destacados del jugador argentino

DEPORTES

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno del ex combatiente Fabio Santana, con la bandera de Malvinas al lado

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

TELESHOW

Dillom reveló qué no soporta de sus fans: “Son unos insolentes, se quejan de todo”

Dillom reveló qué no soporta de sus fans: “Son unos insolentes, se quejan de todo”

El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

Claudia Villafañe contó el detalle de la boda de su hija Dalma que la hizo sufrir: “Yo lloraba”

Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

Quiénes son los famosos que asistieron a la despedida de Lionel Messi: "Gracias por tanta magia"

INFOBAE AMÉRICA

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias