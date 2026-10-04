India ordenó retirar de las tiendas de aplicaciones a Bitchat, la app de Jack Dorsey

El gobierno de India ordenó el retiro de la aplicación de mensajería Bitchat de las tiendas de Apple y Google. (Bitchat)

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El gobierno de India logró que Bitchat, la aplicación de mensajería sin internet creada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, desapareciera de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. Dorsey confirmó la medida hace pocos días y publicó la notificación que Apple le había enviado para justificar el retiro.

Qué se sabe de esta restricción a la aplicación de Bitchat en India

El Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de India, la cartera que regula el sector de internet en el país, invocó el artículo 69A de la Ley de Tecnología de la Información. Esa norma habilita al gobierno a ordenar a cualquier intermediario que bloquee el acceso público a información específica.

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Según la notificación que Apple envió a Dorsey y que el empresario publicó en la red social X, la compañía debía retirar Bitchat porque contenía material considerado ilegal en India. Apple no precisó cuál era ese contenido ni qué parte de la ley se había violado.

Jack Dorsey es el creador de Bitchat y es cofundador de Twitter.

La notificación indicó que la aplicación seguiría disponible en otros mercados y que Dorsey debía contactar al ministerio para pedir más información. La medida también alcanzó a la versión de prueba de Bitchat en TestFlight, el servicio de Apple para probar aplicaciones antes de su lanzamiento oficial.

Bitchat tampoco estaba disponible en Google Play cuando varios medios verificó la situación el sábado, y su sitio web resultó inaccesible desde varios proveedores de internet del país.

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El mismo identificador de la aplicación seguía devolviendo resultados en la tienda de Estados Unidos al momento de la verificación, según constató un diario local, lo que confirmó que el bloqueo se limitó al territorio indio.

Bitchat permite el intercambio de mensajes cifrados mediante redes Bluetooth sin necesidad de conexión a internet ni servidores centrales.

Cómo funciona la aplicación

Bitchat usa una red de malla por Bluetooth que permite a dispositivos cercanos intercambiar mensajes cifrados sin depender de redes celulares, acceso a internet o servidores centralizados. Dorsey, que también fundó las empresas Square y Block, lanzó la aplicación en julio del año pasado como software de código abierto.

A diferencia de WhatsApp o Telegram, Bitchat no pide número de teléfono ni una cuenta de usuario, y no depende de ningún servidor central para intercambiar los mensajes entre dispositivos cercanos.

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Ese diseño explica el interés que despertó en lugares donde la conexión de datos falla o se corta, como durante desastres naturales, protestas o cortes de servicio impuestos por gobiernos. India ya había apuntado contra la aplicación antes.

Bitchat fue retirada de Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

En julio de este año, el Centro de Coordinación contra el Cibercrimen de India, un organismo que depende del Ministerio del Interior, había ordenado a GitHub que diera de baja los repositorios del proyecto alojados en su plataforma.

Esa orden de julio se basó en una disposición distinta de la ley, vinculada a la responsabilidad de los intermediarios por contenido de terceros. El gobierno argumentó que el diseño de Bitchat dificultaba que las fuerzas de seguridad interceptaran comunicaciones o identificaran usuarios, y señaló que la aplicación podía seguir funcionando durante cortes de internet.

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Esa orden de julio ya había generado dudas entre especialistas en derecho digital sobre la base legal para restringir una aplicación por sus propias características técnicas, antes de que la Justicia se expidiera sobre el caso.

La Internet Freedom Foundation, una organización de derechos digitales con sede en Nueva Delhi, calificó de inconstitucional la nueva orden. Según el grupo, el artículo 69A permite bloquear información ilegal, pero no una aplicación entera solo por su capacidad de operar sin conexión.

La organización Internet Freedom Foundation calificó la medida contra Bitchat inconstitucional por la falta de transparencia en la orden de bloqueo. (Infobae)

La organización también cuestionó que el gobierno nunca hiciera pública ni la orden de bloqueo ni el contenido puntual que la habría motivado, algo que considera necesario para que la medida pueda ser revisada judicialmente.

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El telón de fondo de las protestas

Las restricciones llegan en medio de una nueva ola de protestas lideradas por jóvenes contra cambios en el padrón electoral de India. La policía detuvo a varias personas durante manifestaciones en Nueva Delhi el sábado. Los medios locales llaman a este movimiento las protestas de la Generación Z, por la edad de buena parte de quienes se manifiestan.

Durante las protestas de julio de 2026, los manifestantes ya habían recurrido a Bitchat y a Briar, una app rival, después de que las autoridades cortaran el acceso a internet en la capital.

El interés por Bitchat se disparó en ese momento. India concentró cerca del 85% de las descargas globales de la aplicación entre el 17 y el 23 de julio de 2026, frente a apenas el 1% del mes anterior, según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

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