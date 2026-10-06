La frase sobre Luck Ra que molestó a La Joaqui adelante de Tiago PZK: “Hay que respetar a mi pareja”

La Joaqui es entrevistada por un cronista del programa Desayuno Americano tras arribar a Argentina desde Medellín.

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El regreso de La Joaqui y Tiago PZK a la Argentina, luego de su viaje a Medellín, dejó una escena que expuso el presente sentimental de la cantante. En medio de una entrevista en el aeropuerto de Ezeiza, puso un límite cuando le consultaron por las declaraciones de Luck Ra, su expareja.

La intérprete arribó al país tomada de la mano con Tiago y respondió las preguntas de Bruno Incicco, cronista de Desayuno Americano (América) antes de retirarse de la terminal aérea. Durante el diálogo, habló de los días que pasó en Colombia, negó haberse hecho un tatuaje igual al del músico y se refirió a su vínculo con Wanda Nara. También fue consultada por las recientes palabras de Luck Ra, quien había dicho que sus sentimientos por ella no se habían terminado.

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La artista remarcó que atraviesa un momento de felicidad junto a su actual pareja. “Estoy muy feliz y muy contenta”, señaló. Ante la insistencia sobre Luck Ra, sostuvo que no tenía intención de volver sobre una relación que terminó hace tres meses: “Muy feliz. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”.

La conversación comenzó con preguntas sobre la escapada de la pareja a Colombia. Consultada por su estadía en Medellín, La Joaqui definió la experiencia con pocas palabras: “Hermoso. La pasamos increíble”.

Wanda Nara interrogó a Luck Ra sobre su separación de La Joaqui (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El cronista le preguntó si durante esos días había estado al tanto de las noticias y los comentarios que circularon en la Argentina. La cantante explicó que optó por alejarse de las redes y de los programas de espectáculos. “No, no estuve viendo nada. Estuve desconectada, un detox tecnológico”.

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La ausencia de La Joaqui de las redes y la televisión coincidió con una etapa de gran exposición de su vida privada. Su relación con Tiago PZK quedó a la vista durante el viaje, en medio de publicaciones y versiones que relacionaron a ambos. En Ezeiza, la cantante no esquivó las preguntas, aunque eligió marcar un límite respecto de su vínculo actual.

Uno de los temas que surgió fue una versión sobre un supuesto tatuaje compartido. El periodista le comentó que se habría hecho “una lunita”, similar a una que tendría Tiago. “No, ¿dónde me tatué?”, respondió ella. Cuando le insistieron sobre la coincidencia, lanzó una advertencia sobre las versiones que circulan: “No hay que creerse todos los chismes, solo algunos”.

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El músico se molestó por las consultas sobre su escandalosa separación de la artista de RKT (Video: A la Barbarossa/ Telefe)

El periodista también llevó la charla hacia la aparición de Luck Ra en MasterChef Celebrity. Allí, el músico fue consultado de forma directa sobre una eventual infidelidad durante su relación con La Joaqui. La cantante respondió que no había visto ese contenido, pero defendió a la Wanda Nara y habló de la relación que mantiene con ella.

“¿Wanda es tu amiga realmente?”, le preguntaron. “La amo”, contestó La Joaqui. Después explicó que ambas atravesaron diferencias antes de consolidar el vínculo. “Tuvimos nuestros roces y como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té. Ahora somos muy amigas”, relató.

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El cronista le recordó que Nara le había preguntado a Luck Ra si había sido engañado. La respuesta de La Joaqui fue inmediata: “Jamás le fui infiel a nadie”. Luego reforzó su postura: “No lo sería jamás”.

Ante otra consulta sobre si le molestaba que Wanda abordara el tema al aire, la cantante le restó dramatismo. “Es su programa, se están cagando de risa. Déjenlo vivir su vida”, manifestó. También rechazó que hubiera una intención de escalar el conflicto y habló del tono con el que se trató la situación: “Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad”.

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En medio de la confirmación de su romance, Tiago PZK se refirió a su vínculo con la cantante y, además, expresó su postura ante la reacción de Luck Ra por su relación (Desayuno Americano - América)

La referencia a las declaraciones de Luck Ra volvió a aparecer en el tramo final de la entrevista. El periodista le señaló que el cantante había admitido que todavía existía cariño de su parte. Y aquí La Joaqui lo frenó y pidió consideración hacia Tiago PZK. “No, no lo vi... Por favor, hay que respetar a mi pareja”.

Cuando le preguntaron si el tema estaba superado, fue terminante. “Totalmente. Cada uno siguió con su vida”, sostuvo. También aclaró que no guarda resentimiento hacia su ex: “La mejor. Le deseo lo mejor”.

La cantante negó que la exposición pública tras la ruptura le hubiera impedido avanzar. “No, para nada. Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida”, explicó. Para La Joaqui, atravesar el final de una relación no excluye la posibilidad de volver a construir un presente afectivo. “Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual. Y ser feliz y respetar a todo el mundo. Fin”, cerró.

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Antes de despedirse, el cronista se dirigió a Tiago PZK y mencionó una frase de una canción que algunos interpretaron como una indirecta para Luck Ra. El músico respondió de forma breve: “Próximo show en Mar del Plata y la canto”. La Joaqui intervino enseguida y, frente a otra insinuación sobre un “palito” para su expareja, invitó al notero a asistir a la presentación: “Tenés que venir. Ya que vinieron al aeropuerto...”.